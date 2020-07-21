 Кредит на образование: как Германия оказывает господдержку студентам | Учеба и работа в Германии | DW | 01.09.2021

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Учеба и карьера

Кредит на образование: как Германия оказывает господдержку студентам

Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?

Стипендия-ссуда BAföG предназначена для поддержки малоимущих в Германии

1 сентября 1971 года в ФРГ начал действовать закон о выплате государственной стипендии-ссуды BAföG для тех, кто хотел бы получить высшее или среднее профессиональное образование в Германии, но ограничен в средствах. Это событие стало знаковым для обеспечения равенства шансов. Возможность оформить BAföG есть у студентов по сей день. Однако сегодня эта стипендия не особо востребована, но не потому, что немцы не знают финансовых проблем.

Вузы Германии: без платы за образование, но и без стипендий

Напомним, первое высшее образование в Германии бесплатное. Лишь в вузах земли Баден-Вюртемберг взимают плату непосредственно за само обучение - 1500 евро в семестр для иностранцев не из ЕС. В большинстве же вузов оплачивать приходится лишь семестровый взнос, который покрывает расходы вуза на организацию студенческого самоуправления, работу языковых курсов, столовой и т.д. В зимнем семестре 2021-2022 года он может быть и 90 евро, и 335 евро - в зависимости от вуза.

К этому нужно прибавить расходы на жизнь. Сейчас МИД ФРГ называет сумму 861 евро, которой должен располагать студент-иностранец ежемесячно. Такие требования действуют при открытии блокированного счета (Sperrkonto) для получения визы. Эта сумма привязана к стипендии BAföG и является своего рода прожиточным минимумом для студента в Германии.

Дело в том, что студенты немецких государственных вузов стипендию из госбюджета не получают. Больше половины поэтому подрабатывают во время учебы, кому-то помогают родители. А студенты из малоимущих семей могут подать заявку на стипендию BAföG. Она выдается в виде беспроцентного кредита. Получатель обязан вернуть государству лишь половину выделенной ему суммы, а на возврат денег дается 20 лет. Размер BAföG зависит от доходов родителей студента - чем они выше, тем меньше размер этой стипендии-ссуды. Также имеет значение размер имущества студента, живет ли он отдельно, есть ли у него другие доходы. Максимально возможная сумма выплаты - 861 евро в месяц.

Кредитная история и cпрос на BAföG

Введение стипендии BAföG осенью 1971 году было прорывом и, как пишут немецкие СМИ, одной из лучших идей, которые придумали в Германии. Несколько раз в эту программу поддержки вносили коррективы. При канцлере Вилли Брандте (Willy Brandt) государство безвозместно предоставляло всю сумму целиком. Затем ввели частичное погашение кредита, а при Гельмуте Коле (Helmut Kohl), когда вузы были переполнены и не хватало мест для профобучения, стипендию можно было получить только в виде ссуды. Сейчас студент обязан вернуть половину беспроцентного кредита, - это правило действует с 1990-х.

Если у студента отдельное жилье, сумма стипендии-ссуды будет меньше

Если у студента отдельное жилье, сумма стипендии-ссуды будет меньше

За 50 лет существования этой программы поддержку государства получили почти пять миллионов человек. Активнее всего заявки на нее подавали в первые годы после введения BAföG: в 1973 году средства на учебу у государства брали почти половина студентов. Однако в последние годы спрос на стипендию падает. Если в 2012 году ее получали почти миллион человек, в 2020 году BAföG их было около 460 тысяч. Означает ли это, что уровень доходов у многих семей в Германии настолько высокий, что они могут дать детям хорошее образование без помощи от государства?

Сегодня в немецких вузах почти три миллиона учащихся. Из них лишь 11 процентов получают BAföG. Эксперты объясняют это лишь частично тем, что по условиям выдачи ссуды все меньше студентов могут на нее претендовать из-за того, что доходы родителей превышают допустимый порог. Кроме того, оформление кредита связано с большой бюрократией, а выделяемая сумма не соответствует реальным расходам студентов. По опросам, 20-40 процентов студентов, которым полагается BAföG, не подают заявку, отмечает в интервью медиакомпании WDR социолог из Кельнского университета Марита Якоб (Marita Jacob). Многие студенты также боятся оказаться в долгах.

Требование реформы BAföG

При этом условия погашения ссуды выгодные. Начать возвращать кредит студент должен лишь спустя пять лет с момента получения последней выплаты. На погашение всей суммы дается 20 лет. Обратный платеж осуществляется по частям: раз в три месяца примерно 400 евро. Сумма, предназначенная для погашения, ограничена примерно 10 тысячами евро. Все что было получено сверх, возвращать не надо. Подать на BAföG могут и студенты без немецкого гражданства, если они более 15 месяцев находятся в Германии по гуманитарным или семейным причинам. Оформить стипендию можно и для учебы или практики в другой стране.

Лишь 11 процентов получают BAföG

Лишь 11 процентов получают BAföG

В 2019 году была проведена очередная реформа BAföG и сумму стипендии-ссуды увеличили. Но этого оказалось недостаточным для роста ее популярности. Поэтому Общество по поддержке учащихся вузов, студенческие активисты и некоторые политики видят необходимость дальнейших изменений.

Среди основных требований - увеличить сумму родительских доходов, которая не учитывается при расчете размера стипендии, поднять размер выплат и дать возможность получать их тем, кто не вкладывается в срок обучения, предусмотренный программой. Также предлагается упростить подачу заявки и поднять возрастной ценз, так как сегодня стипедию выделяют только тем, кто начинает учебу в возрасте до 30 лет (в случае магистратуры - до 35 лет).

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  • Бариста

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    Подработка

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  • Еда

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    Питание

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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