 Германия выбрала участника ″Евровидения-2022″ и поддержала Украину | Новости из Германии о Германии | DW | 04.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия выбрала участника "Евровидения-2022" и поддержала Украину

Национальный отбор по выбору представителя Германии на "Евровидении-2022" прошел под знаком помощи Украине. В Турин от ФРГ поедет Малик Харрис.

Представитель Германии на Евровидении-2022 Малик Харрис держит в поднятой руке гитару, на которой написано Stand with Ukraine

Представитель Германии на "Евровидении-2022" Малик Харрис

На конкурсе "Евровидение-2022", который в мае состоится в итальянском Турине, представлять Германию будет Малик Харрис с песней "Rockstars". Таков результат голосования жюри и зрителей. Он был объявлен в пятницу вечером, 4 марта, по окончании национального отбора. Накануне стало известно, что телеканал ARD изменил сетку вещания.

Перед началом национального конкурса в прямом эфире стартовал телемарафон по сбору средств для оказания помощи Украине. Меньше, чем за три часа зрители перечислили 3,3 миллиона евро пожертвований. А всего с начала сбора средств ARD для поддержки Украины и беженцев из этой страны сумма составила 67 миллионов евро.

Выступление Джамалы - самый эмоциональный момент шоу

Эмоциональной кульминацией вечера стало выступление украинской певицы Джамалы. Она бежала от войны в Украине с двумя детьми. Джамала исполнила песню "1944", с которой победила на "Евроведении-2016" в Стокгольме. В ней поется об изгнании Сталиным крымских татар. "Я хотела бы, чтобы весь мир услышал наши голоса, о наших боли и страданиях", - сказала она со сцены, говоря о нынешней войне. На сцену Джамала вышла с флагом Украины. Жюри и зрители в зале стоя приветствовали певицу, на многих были защитные маски в цветах украинского флага.

Флаг этой страны и призыв поддержать Украину были и на гитаре Малика Харриса. С композицией "Rockstars" 24-летний певец обошел пять конкурентов. Его соперником в финале "Евровидения-2022" в Турине может стать группа Kalush Orchestra. Она была названа представителем Украины на конкурсе за два дня до войны. Номинации предшествовал скандал, связанный с посещением аннексированного Крыма победительницей национального отбора Алиной Паш. Россия от "Евровидения" была отстранена из-за военной агрессии против Украины. Беларусь в 2022 году не подавала заявку на участие в конкурсе.

Смотрите также:

  • Eurovision Song Contest 2021 | Zitti e buoni

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Победители "Евровидения-2021"

    Рок-группа из Италии Maneskin победила на "Евровидении-2021" в Роттердаме с "Zitti e buoni". Коллектив Go_A из Украины с песней "Shum" занял пятое место, Манижа от России с композицией "Russian woman" - девятое, Йендрик из Германии с "I don't fell hate" - 25 место. Всего в финале выступили исполнители из 26 стран. DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса.

  • Maneskin, Италия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Maneskin, Италия - первое место

    Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

  • Барбара Прави, Франция

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Барбара Прави, Франция - второе место

    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Gjon's Tears из Швейцарий на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Gjon's Tears, Швейцария - третье место

    Gjon's Tears - сценический псевдоним Джона Мухарремая, 22-летнего сына выходцев из Албании и Косово. На сцене в Роттердаме он продемонстрировал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l' univers".

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия - четвертое место

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидели только в записи с репетиции.

  • Go_A, Украина

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Go_A, Украина - пятое место

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров. Зрители дали ей второе место.

  • Blind Channel из Финляндия на сцене Евровидения-2021

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Blind Channel, Финляндия - шестое место

    Прямые конкуренты финнов на конкурсе - итальянские хард-рокеры из группы Maneskin - призывают не плыть по течению. Группа Blind Channel пошла дальше, воспевая в "Dark Side" подпольную вечеринку. Желание "зажечь" понятно, но во времена пандемии, наверное, стоит подождать.

  • Дестини, Мальта

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Дестини, Мальта - седьмое место

    "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

  • The Roop, Литва

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва - восьмое место

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Манижа, Россия

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия - девятое место

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Для Стефании Евровидение в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню Last dance поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на Евровидении в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Первая десятка ''Евровидения-2021''

    Стефания, Греция - десятое место

    Для Стефании "Евровидение" в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню "Last dance" поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на "Евровидении" в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества.

    Автор: Андрей Бреннер


Смотреть видео 11:25

Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW о конкурсе, хейтерах и украинских конкурентах (18.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Джамала: Невозможно исправить отношения песней (11.05.2017)  

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля  

Реклама

Самые читаемые

Германия принимает беженцев из Украины по упрощенной процедуре  

Как российское вторжение в Украину изменило статус Лукашенко  

Российские военные захватили Запорожскую АЭС  