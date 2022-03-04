Германия выбрала участника "Евровидения-2022" и поддержала Украину

На конкурсе "Евровидение-2022", который в мае состоится в итальянском Турине, представлять Германию будет Малик Харрис с песней "Rockstars". Таков результат голосования жюри и зрителей. Он был объявлен в пятницу вечером, 4 марта, по окончании национального отбора. Накануне стало известно, что телеканал ARD изменил сетку вещания.

Перед началом национального конкурса в прямом эфире стартовал телемарафон по сбору средств для оказания помощи Украине. Меньше, чем за три часа зрители перечислили 3,3 миллиона евро пожертвований. А всего с начала сбора средств ARD для поддержки Украины и беженцев из этой страны сумма составила 67 миллионов евро.

Выступление Джамалы - самый эмоциональный момент шоу

Эмоциональной кульминацией вечера стало выступление украинской певицы Джамалы. Она бежала от войны в Украине с двумя детьми. Джамала исполнила песню "1944", с которой победила на "Евроведении-2016" в Стокгольме. В ней поется об изгнании Сталиным крымских татар. "Я хотела бы, чтобы весь мир услышал наши голоса, о наших боли и страданиях", - сказала она со сцены, говоря о нынешней войне. На сцену Джамала вышла с флагом Украины. Жюри и зрители в зале стоя приветствовали певицу, на многих были защитные маски в цветах украинского флага.

Флаг этой страны и призыв поддержать Украину были и на гитаре Малика Харриса. С композицией "Rockstars" 24-летний певец обошел пять конкурентов. Его соперником в финале "Евровидения-2022" в Турине может стать группа Kalush Orchestra. Она была названа представителем Украины на конкурсе за два дня до войны. Номинации предшествовал скандал, связанный с посещением аннексированного Крыма победительницей национального отбора Алиной Паш. Россия от "Евровидения" была отстранена из-за военной агрессии против Украины. Беларусь в 2022 году не подавала заявку на участие в конкурсе.

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Первая десятка ''Евровидения-2021'' Победители "Евровидения-2021" Рок-группа из Италии Maneskin победила на "Евровидении-2021" в Роттердаме с "Zitti e buoni". Коллектив Go_A из Украины с песней "Shum" занял пятое место, Манижа от России с композицией "Russian woman" - девятое, Йендрик из Германии с "I don't fell hate" - 25 место. Всего в финале выступили исполнители из 26 стран. DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Maneskin, Италия - первое место Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Барбара Прави, Франция - второе место Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Gjon's Tears, Швейцария - третье место Gjon's Tears - сценический псевдоним Джона Мухарремая, 22-летнего сына выходцев из Албании и Косово. На сцене в Роттердаме он продемонстрировал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l' univers".

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Daði og Gagnamagnið, Исландия - четвертое место По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидели только в записи с репетиции.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Go_A, Украина - пятое место "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров. Зрители дали ей второе место.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Blind Channel, Финляндия - шестое место Прямые конкуренты финнов на конкурсе - итальянские хард-рокеры из группы Maneskin - призывают не плыть по течению. Группа Blind Channel пошла дальше, воспевая в "Dark Side" подпольную вечеринку. Желание "зажечь" понятно, но во времена пандемии, наверное, стоит подождать.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Дестини, Мальта - седьмое место "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' The Roop, Литва - восьмое место "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Манижа, Россия - девятое место Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Стефания, Греция - десятое место Для Стефании "Евровидение" в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню "Last dance" поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на "Евровидении" в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества. Автор: Андрей Бреннер

