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Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер

Андрей Бреннер

Планирует и организует работу сотрудников отдела политики и экономики, новостного пула и корреспондентов DW.

Убежден, что "Евровидение" такой же градусник самочувствия Европы, как отношения Берлина и Брюсселя с Москвой.

Новости и актуальная политика - главная сфера деятельности Андрея Бреннера в русской редакции DW. Он не раз освещал встречи Ангелы Меркель в должности канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным. Гимн Германии, прозвучавший, когда Меркель возлагала цветы к могиле Неизвестного солдата во время визита в Москву в мае 2015 года, стал одним из самых ярких событий журналистской жизни Андрея Бреннера. Ведь оно символизировало добрые отношения между народами двух стран, несмотря на все политические разногласия.

Раз в год редакция дает отдохнуть Андрею от политики и отправляет его в качестве специального корреспондента на "Евровидение". О том, что происходит на конкурсе и вокруг него, Андрей Бреннер сообщает с 2011 года. Для него "Евровидение" - зеркало европейской жизни. Конкурс прошел впервые в 1956 году, спустя всего 11 лет после окончания Второй мировой войны. Тогда он собрал семь стран - среди них и те, которые были противниками в этой страшной войне.

В 1980-е - 1990-е годы символом новой, открытой Европы стало участие в "Евровидении" бывших социалистических стран. Но и конфликты между государствами континента, к сожалению, не обходят конкурс стороной - будь то между Азербайджаном и Арменией или Россией и Украиной. Тем не менее каждый раз, когда перед началом очередного "Евровидения" звучит гимн конкурса, Андрей Бреннер знает: Европу и мир ждет новый праздник и ему будет что рассказать читателям и зрителям Deutsche Welle.

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Андрей Бреннер: избранные публикации

Сцена "Евровидения"

Россия украла "Евровидение" у Украины

Украина не сможет провести "Евровидение-2023". Этой возможности Украину лишила Россия, считает Андрей Бреннер.
Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер
Комментарий
Культура
17 июня 2022 г.
Kalush Orchestra

Как распределились места в финале ''Евровидения-2022''

На ''Евровидении'' в Турине победила Украина. А как распределились остальные места? Все 25 финалистов - в галерее DW.
Культура
15 мая 2022 г.
Украина - победитель "Евровидения-2022"

''Евровидение-2022'': итоги финала

Все 25 финалистов - в галерее DW. От первого места - до последнего.
Музыка
15 мая 2022 г.
Фото 25
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Андрей Бреннер: другие публикации

Сцена конкурса "Евровидение-2022" в Турине

Почему организатор "Евровидения" не засчитал голоса 6 жюри

Почему организатор "Евровидения" не засчитал голоса 6 жюри

Шесть национальных жюри, по сути, распределили между их странами высшие оценки по итогам второго полуфинала конкурса.
Культура
19 мая 2022 г.
Украинская группа Kalush Orchestra на сцене "Евровидения-2022" в Турине

"Евровидение" - еще и политический конкурс

"Евровидение" - еще и политический конкурс

Победа Украины вновь показала, что "Евровидение" не чуждо политике. И это хорошо, считает Андрей Бреннер.
Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер
Колонка
Политика
15 мая 2022 г.
Kalush Orchestra на сцене "Евровидения-2022" после награждения

Победа Украины на "Евровидении": солидарность и сюрпризы шоу

Победа Украины на "Евровидении": солидарность и сюрпризы шоу

Группа Kalush Orchestra выиграла "Евровидение" - впервые в его истории с хип-хопом. Шоу преподнесло и другие сюрпризы.
Культура
15 мая 2022 г.
Победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra из Украины на сцене конкурса в Турине

На "Евровидении" в Турине победила Украина

На "Евровидении" в Турине победила Украина

Группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" принесла Украине третью победу на "Евровидении".
Культура
15 мая 2022 г.
Kalush Orchestra на сцене "Евровидения-2022" в Турине

Организатор "Евровидения" о призывах к поддержке Украины

Организатор "Евровидения" о призывах к поддержке Украины

Европейский вещательный союз о призывах поддержки Украины.
Культура
14 мая 2022 г.
Сцена конкурса "Евровидение-2022" в Турине

Финал "Евровидения-2022" начался в Турине

Финал "Евровидения-2022" начался в Турине

Фаворит конкурса - группа Kalush Orchestra из Украины. По традиции следующий конкурс проходит в стране-победительнице.
Культура
14 мая 2022 г.
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