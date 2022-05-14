Новости и актуальная политика - главная сфера деятельности Андрея Бреннера в русской редакции DW. Он не раз освещал встречи Ангелы Меркель в должности канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным. Гимн Германии, прозвучавший, когда Меркель возлагала цветы к могиле Неизвестного солдата во время визита в Москву в мае 2015 года, стал одним из самых ярких событий журналистской жизни Андрея Бреннера. Ведь оно символизировало добрые отношения между народами двух стран, несмотря на все политические разногласия.

Раз в год редакция дает отдохнуть Андрею от политики и отправляет его в качестве специального корреспондента на "Евровидение". О том, что происходит на конкурсе и вокруг него, Андрей Бреннер сообщает с 2011 года. Для него "Евровидение" - зеркало европейской жизни. Конкурс прошел впервые в 1956 году, спустя всего 11 лет после окончания Второй мировой войны. Тогда он собрал семь стран - среди них и те, которые были противниками в этой страшной войне.

В 1980-е - 1990-е годы символом новой, открытой Европы стало участие в "Евровидении" бывших социалистических стран. Но и конфликты между государствами континента, к сожалению, не обходят конкурс стороной - будь то между Азербайджаном и Арменией или Россией и Украиной. Тем не менее каждый раз, когда перед началом очередного "Евровидения" звучит гимн конкурса, Андрей Бреннер знает: Европу и мир ждет новый праздник и ему будет что рассказать читателям и зрителям Deutsche Welle.