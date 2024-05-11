Нидерланды отстранены от финала "Евровидения-2024" в Мальмё

Представитель Нидерландов на "Евровидении" Йост Кляйн отстранен от участия в финале конкурса, который состоится в субботу, 11 мая, в шведском Мальмё. Причиной дисквалификации стала жалоба, поданная на него в местную полицию сотрудницей съемочной группы конкурса. Об этом 11 мая сообщил организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз (ЕВС).

Подробности инцидента не сообщаются. В то же время в пресс-релизе ЕВС указывается, что Европейский вещательный союз "придерживается политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению" на конкурсе. Поведение Йоста Кляйна ЕВС счел нарушением его правил. Это первый случай в истории "Евровидения", когда один из участников отстранен во время проведения конкурса.

Скандалы "Евровидения" в Мальмё

Первая из двух заявленных пропалестинских акций во время "Евровидения", Мальмё, 9 мая Фото: IDA MARIE ODGAARD/TT/AFP

Как уточнил Европейский вещательный союз, инцидент произошел 9 мая после выступления Йоста Кляйна во втором полуфинале конкурса. По его итогам Нидерланды вышли в финал "Евровидения", где, по прогнозам букмекеров, могли занять место в первой десятке. Накануне финала Йост Кляйн не появился на сцене, когда было объявлено его выступление во время одной из репетиций.

Это не первый скандал, связанный с проведением "Евровидения" в Мальмё. Перед началом конкурса деятели культуры и активисты в странах Европы потребовали исключить Израиль из "Евровидения". Поводом для этого они назвали действия израильской армии в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. ЕВС отверг эти требования. В зале во время выступления на конкурсе представительницы Израиля Эден Голан раздавались свист и крики недовольства. В день финала в центре Мальмё проходит пропалестинская демонстрация. Ее участники также выступают против участия Израиля в "Евровидении".