2-й полуфинал "Евровидения": вечеринка еще не закончилась!

По итогам второго полуфинала "Евровидения", завершившего поздно вечером в четверг, 9 мая, в финал конкурса не попал бельгиец Mustii. Жаль. Его мистическая ода к жизни в стиле электро-поп "Before the party's over" вполне подходит к описанию того, что происходит в неделю "Евровидения" в Мальмё . Это непростые дни и для организаторов, и для участников. Прежде всего - для представительницы Израиля Эден Голан.

Успех Израиля на "Евровидении"

Из-за антиизраильских протестов и угрозы для безопасности делегация этой страны покидает гостиницу (название которой не разглашается) только для репетиций и выступлений на "Евровидении". Свист и возгласы недовольства были слышны и в четверг, когда Эден вышла на сцену. Некоторые зрители повернулись к ней спиной. Но было много и тех, кто искренне аплодировал.

Эден Голан и израильская делегация радуются выходу в финал "Евровидения", несмотря на свист в зале Фото: Jessica Gow/TT News Agency/AP/picture alliance

20-летняя исполнительница сохранила самообладание. Она безукоризненно спела балладу "Hurricane", текст которой лишь с третьей попытки был утвержден организатором конкурса Европейским вещательным союзом. В то же время ЕВС отверг требования исключить Израиль из "Евровидения" из-за военной операции в ответ на атаку террористов ХАМАС. Это решения многим не понравилось. За несколько часов до второго полуфинала в центре Мальмё прошла пятитысячная акция протеста против участия Израиля в конкурсе и против войны в секторе Газа.

Исключения второго полуфинала "Евровидения"

Другого жанра, чем баллада, вряд ли можно было ожидать от представительницы Израиля в эти дни. Однако баллады на нынешнем конкурсе, скорее, исключение. И скорее неожиданным для многих стал успех во втором полуфинале Артура Шингирея с "Hollow". Сценическое имя исполнителя Dons, и он самый титулованный, что касается музыкальных премий, певец Латвии последних 10 лет. Dons не раз пытался принять участие в "Евровидении", и вот теперь его настойчивость была вознаграждена.

Nemo из Швейцарии - чудеса не только голосовой эквилибристики Фото: Corinne Cumming/EBU

Неожиданным можно назвать выход в финал также очень популярного у себя на родине коллектива Gate из Норвегии. Текст композиции в стиле фолк-рок "Ulveham" ("В волчьей шкуре") состоит из 10 строчек и большая часть 3-х минутного номера - это голосовая акробатика солистки. Так что успех Gate остается загадкой. Так, кстати, и переводится название группы.

А вот триумф Nemo из Швейцарии был запрограммирован. Букмеры прогнозируют ему второе место на "Евровидении". Nemo, в прошлом году объявивший себя небинарным человеком, показал на сцене высший пилотаж не только голосовой эквилибристики. В до миллиметра выверенной постановке номера "The code" он умело балансировал и между рэпом, арией и электро-музыкой в стиле драм-энд-бейс, и на перевернутом конусе, установленном на сцене.

Тон на "Евровидении" задала танцевальная музыка

Композиции же других победителей второго полуфинала надолго войдут в танцевальные плейлисты фанатов "Евровидения". Это и евро-дэнс Kaleen из Австрии "We will rave", и фолк из Армении в исполнении Ladaniva. Название этого дуэта армянки Жаклин Багдасарян с французом Луи Тома не случайно. Их отцы были гордыми владельцами советского автомобиля марки "Нива".

Ставку на фолк в современной обработке и незамысловатую хореографию сделал и эстонский проект 5 miinust und Puuluup. Самое длинное название песни в истории "Евровидения" переводится с эстонского как "Мы (не) знаем ничего об (этих) наркотиках". Фрагмент сиртаки можно было увидеть и услышать в исполнении Марины Сатти из Греции с "Zari". Но в остальном это был неожиданный для "Евровидения" музыкальный жанр реггетон, включающий в себя регги, дэнсхолл и хип-хоп. С современным поп-номером "Firefighter" в стиле Дженифер Лопес (JLo) протанцевала в финал грузинка Нуца Бузаладзе. Выбор стиля закономерен. В 2023 году Нуца, известная россиянам и по участию в конкурсе "Ну-ка, все вместе", вошла в топ-12 американского телешоу "Pop Idol".

Красивая концовка второго полуфинала "Евровидения"

Три дивы "Евровидения" - победительцы прошлых лет Елена Папаризу, Сертаб и Шарлотта Перелли (слева направо) Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Последним из участников второго полуфинала было выступление Йоста Кляйна из Нидерландов. И оно точно продемонстрировало, что вечеринка удалась и для голландца. А те зрители, кто не знал припев композиции в стиле 90-х "Europapa", быстро подхватили его и танцевали вместе с Йостом. Создали нынешнего "Евровидения" знали, как закрепить хорошее настроение публики. Зал и ведущих конкурса было не остановить, когда на сцену одна за другой вышли гречанка Елена Папаризу, шведка Шарлотта Перелли и турчанка (намек на возможное возвращение Турции в конкурс?) Сертаб.

Разбуди среди ночи любого настоящего фаната "Евровидения" , и он без труда пропоет припев песен-победительниц этих трех див "Евровидения". Не менее культовый статус у поклонников конкурса имеет одна из его ведущих в Мальмё Петра Меда. Это уже ее третье "Евровидение" в качестве хозяйки. И она снова - на этот раз вместе с Шарлоттой Перелли - исполнила на сцене шутливый мини-мюзикл об истории конкурса, точнее - об успехах на нем и любви к нему Швеции. И, похоже, у организаторов еще остались пара козырей на финал "Евровидения" в субботу, 11 мая. Вечеринка еще не закончилась!