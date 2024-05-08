"Евровидение" в 2024 году проходит в шведском Мальмё. Антиизраильские протесты коснулись и его. Но "Евровидение" - прежде всего музыкальный конкурс. В досье DW - все главные события.

Все фанаты "Евровидения" знают расписание конкурса в 2024 году: первый и второй полуфиналы 7 и 9 мая соответственно, финал - 11 мая. В прошлом году конкурс вновь выиграла Швеция, поэтому она и приняла у себя очередное "Евровидение". Подготовка и проведение омрачены призывами исключить Израиль от участия в нем из-за военных действий армии этой страны в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. Европейский вещательный союз (организатор конкурса) отверг эти требования. Как проходит "Евровидение-2024" - читайте в досье DW.