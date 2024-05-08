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"Евровидение-2024"

8 мая 2024 г.

"Евровидение" в 2024 году проходит в шведском Мальмё. Антиизраильские протесты коснулись и его. Но "Евровидение" - прежде всего музыкальный конкурс. В досье DW - все главные события.

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Сцена конкурса "Евровидение-2024" в Мальмё
Фото: Peppe Andersson/SVT

Все фанаты "Евровидения" знают расписание конкурса в 2024 году: первый и второй полуфиналы 7 и 9 мая соответственно, финал - 11 мая. В прошлом году конкурс вновь выиграла Швеция, поэтому она и приняла у себя очередное "Евровидение". Подготовка и проведение омрачены призывами исключить Израиль от участия в нем из-за военных действий армии этой страны в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. Европейский вещательный союз (организатор конкурса) отверг эти требования. Как проходит "Евровидение-2024" - читайте в досье DW.

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Контекст

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Швеция в седьмой раз победила в "Евровидении". Конкурс в Ливерпуле показал: сердце Европы бьется на стороне Украины.
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