Как распределились места на "Евровидении-2024"
На "Евровидении" борьба развернулась между Швейцарией и Хорватией. В итоге победила композиция "The code" в исполнении Nemo. Как распределились места в финале конкурса - в галерее DW.
1. Швейцария
Nemo показывает с "The Сode" чудеса не только голосовой эквилибристики - на сцене он умело балансирует на перевернутом конусе.
2. Хорватия
Baby Lasagna во время своего заводного выступления с "Rim Tim Tagi Dim" не пожалел огня ни в прямом, ни в переносном смысле слова.
3. Украина
Alyona Alyonа & Jerry Heil эпически исполнили гимн "Teresa & Maria". Он посвящен не только Деве Марии и матери Терезе, а всем женщинам, которые могут выстоять в трудных обстоятельствах.
4. Франция
Slimane на "Евровидении" эффектно исполнил драматичную балладу "Mon amour". Все было понятно и без перевода с французского.
5. Израиль
Несмотря на антиизраильские протесты, обрушившиеся на нее, как ураган, Эден Голан не теряет выдержки и самообладания во время исполнении баллады "Hurricane".
6. Ирландия
Готический балет от Bambie Thug с "Doomsday blue" на сцене "Евровидения". В конце номера от балетной пачки остается лишь купальник.
7. Италия
Выступление итальянки Анджелины Манго - одно из самых стильных на "Евровидении": от музыки песни "La noia" до костюмов и сценографии.
8. Армения
Название группы Ladaniva, исполнившей зажигательный фолк "Jako", не случайно. Гордыми владельцами этого автомобиля были отцы участников коллектива.
9. Швеция
Близнецы Marcus & Martinus, похоже, влюбились в одну девушку, которую не могут забыть, о чем и поют в танцевальной "Unforgettable".
10. Португалия
Не только в номере "Grito"в исполнении iolanda подтанцовка была в балаклавах. Еще один тренд на "Евровидении"?
11. Греция
Без сиртаки трудно представить выступления греков на конкурсе, но Марина Сатти в "Zari" сделала ставку на реггетон, включающий в себя регги, дэнсхолл и хип-хоп.
12. Германия
Isaak исполнил в Мальмё рок-поп-композицию "Always On The Run". Гори оно все огнем, когда постоянно на бегу?
13. Люксембург
Больше 30 лет Люксембург не участовал в "Евровидении", хотя до 1993 года 5 раз выигрывал конкурс. И вот теперь вернулся с Tali и композицией "Fighter".
14. Литва
Название танцевальной композиции "Luktelk" в исполнении Сильвестра Белта переводится с литовского как "Подожди". С победой на "Евровидении" Литве пока придется подождать.
15. Кипр
В конце выступления под песню "Liar" танцовщики Силии Капсис таки скинули футболки. Выглядели при этом презентабельно.
16. Латвия
Dons - самый титулованный (что касается музыкальных премий) певец Латвии и, похоже, самый накачанный. Баллада в его исполнении называется "Hollow".
17. Сербия
Баллада Teya Dora называется "Ramonda". В Сербии этот редкий цветок, похожий на фиалку, - символ прекращения огня и фактического окончания Первой мировой войны.
18. Великобритания
Британец Олли Александр станцевал под "Dizzy", что можно перевести как "кружится голова". А она могла закружиться у некоторых зрителей от увиденного на сцене.
19. Финляндия
Windows95man под "No rules" почти все свое выступление пробегал по сцене с неприкрытыми ягодицами. Так себе зрелище.
20. Эстония
Название песни проекта 5 miinust & Puuluup - самое длинное в истории "Евровидения" и переводится как "Мы (конечно) ничего не знаем об (этих) наркотиках".
21. Грузия
Нуца Бузаладзе - грузинская Дженифер Лопес (JLo). Определенное сходство есть и в стиле ее танцевальной "Firefighter".
22. Испания
Спеть "Zorra" солистке дуэта Nebulossa Марии Бас помогли два танцора в довольно откровенных корсетах. Да и название у песни вызывающее. На жаргоне оно означает "потаскушка".
23. Словения
Raiven с балладой "Veronika" и ее танцоров точно бы пустили на (почти) голую вечеринку.
24. Австрия
Kaleen в качестве подтанцовки в номере "We will rave" выбрала финалистов конкурса "Кто будет следующей супермоделью Германии". И не ошиблась в выборе.
25. Норвегия
Текст композиции в стиле фолк-рок "Ulveham" ("В волчьей шкуре") состоит из 10 строчек. Их солистке группы Gåte удалось растянуть на 3 минуты.