Первый полуфинал "Евровидения-2024": (почти) голая вечеринка

Апофеозом первого полуфинала "Евровидения-2024", завершившегося в шведском Мальмё поздно вечером во вторник, 7 мая, можно было бы считать выступление финна Windows95man. Почти весь свой абсурдистский номер "No rules ("Без правил") он пробегал по сцене с неприкрытыми ягодицами в поисках шорт, а когда наконец-то нашел и надел их, то зажег фейерверк. Пиротехнические эффекты и минимум одежды были отличительной чертой выступлений многих участников первого полуфинала.

Фаворит и несколько исключений "Евровидения"

Правда, в отличие от финна, который гиперболизировал этот тренд, исполнители или танцовщики ближе к концу номера не одевались, а раздевались. Как бы там ни было, но выход Финляндии в финал "Евровидения" стал, скорее, сюрпризом. При спорности формы некоторых других выступлений их музыкальное содержание не вызывает нареканий.

После первого полуфинала шансы хорвата Baby Lasagnа на победу в "Евровидении", по прогнозам букмекеров, резко выросли Фото: Corinne Cumming/EBU

Так, в, казалось бы, несерьезной композиции главного фаворита нынешнего конкурса, хорвата Baby Lasagna речь идет о том, что многие молодые люди вынуждены покидать родные места в поисках лучшей жизни. Песня "Rim Tim Tagi Dim" своего рода ремейк выступления "серебряного" призера прошлогоднего конкурса, финна Кяярия - почти тот же микс из тяжелого металла, поп-музыки и техно. Ну и, конечно, обилие пиротехники, как у многих номеров первого полуфинала.

На этом фоне, скорее, исключением были представительницы Португалии, Сербии и Украины. Португалка Iolanda и сербка Тeya Dora отважились на музыкальный эксперимент. Обе на родном языке исполнили непростые для восприятия композиции: фадо в сочетании с современной ритмичной музыкой "Grito" ("Крик") и балладу "Ramonda". Так называется редкий на Балканах цветок, похожий на фиалку. В Сербии он символ перемирия и фактического окончания Первой мировой войны.

Женская тема в первом полуфинале

А вот украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil также, как до них Go_A и победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, сделал ставку на удачном миксе фолка и современной музыки. Рэп на украинском языке, на этот раз в исполнении Alyona Alyonа, судя по всему, нравится не только журналистам, освещающим конкурс, но и его фанатам. Да и припев может показаться им, как будто давно знакомым. Кроме того, сдержанная и тем не менее стильная постановка номера "Teresa & Maria" произвела должный эффект. Эпическим, словно на Голгофу, выглядело восхождение Jerry Heil по установленному на сцене подиуму - явный отсыл к героиням композиции Деве Марии и матери Терезе.

О судьбе другой сильной женщине- незаслуженно обвиненной в колдовстве Веронике - речь идет в балладе "Veronika" в исполнении Raiven из Словении. Певица и ее танцовщики вполне сошли бы за гостей "почти голой вечеринки". На Raiven было прозрачное черное боди, на ее команде - нижнее белье телесного цвета.

Балет и готтический рок в исполнении Bambie Thug Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

В купальнике к концу выступления осталась и Bambie Thug из Ирландии. Но тут уж без обвинений в колдовстве точно не обойтись. Композиция "Doomsday blue" начинается со страшного в мире Гарри Поттера заклинания "Avada Kedavra". Оно отлично сочетается с готтическим роком и агрессивным электробитом, а неожиданный мелодичный припев дополняет авангардистскую музыкальную картину и соответствующую постановку номера. Его девизом запросто можно было бы выбрать "Crazy. Freaky. Cool".

Какое "Евровидение" без танцев?!

Качественная аранжировка, запоминающаяся мелодия и эффектная постановка танцевальных номеров стали залогом выхода в финал "Евровидения" Силии Капсис от Кипра с "Liar", представительницы Люксембурга Tali с "Figter" и литовца Сильвестра Белта с "Luktelk". Успех Люксембурга примечателен тем, что эта страна, одна из основательниц конкурса, вернулась на "Евровидение" после 31-летнего перерыва.

Что же касается Литвы, то она уже не первый год приятно удивляет своими номерами и, возможно, осталось лишь немного подождать, пока эта страна победит на конкурсе. В таком случае название песни, которое переводится как "Подожди", может оказаться пророческим.

Война в секторе Газа и "Евровидение"

Тема войны, которую в сектора Газа ведет Израиль против атаковавших его террористов ХАМАС и о которой много говорили перед началом "Евровидения", все-таки дала о себя знать на первом полуфинале. Организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) ранее решительно отверг требования исключить Израиль от участия в "Евровидении". Ссылаясь на неполитический характер конкурса, ЕВС запретил Bambie Thug из Исландии наносить макияж, который можно было бы интерпретировать как символ солидарности с палестинцами.

Эден Голан из Израиля еще только предстоит выступить во втором полуфинале "Евровидения" Фото: Corine Cumming/EBU

На пресс-конференции по итогам первого полуфинала Bambie Thug сообщила журналистам, что сожалеет о запрете, но не стала рисковать дисквалификацией. А вот повязать Эрику Сааде на запястье платок, напоминающий "арафатку", Европейский вещательный союз не смог воспрепятствовать. Бывший участник "Евровидения" от Швеции вместе с Элени Фурейрой и Chanel, ранее выступавших на "Евровидении" от Кипра и Испании соответственно, в качестве гостя открыл первый полуфинал. Сааде, судя по его постам в соцсетях, повязал платок сознательно, чем вызвал критику представителей Европейского вещательного союза в свой адрес.

Пока никакой негативной реакции не вызвала компания по сбору средств, о которой рассказывают в Мальмё участницы украинского дуэта. Дело в том, что ее символом они выбрали ключи. Между тем для палестинских беженцев ключи символизируют возвращение в дома на территории Израиля. Но Alyona Alyonа и Jerry Heil ясно дали понять журналистам в Мальмё, что собирают деньги на восстановление украинских школ, разрушенных во время российской агрессии. Никаких параллелей с требованиями палестинцев они не проводили.

Представительница Израиля Эден Голан выступит во втором полуфинале "Евровидения" в четверг, 9 мая. А финал конкурса состоится в субботу, 11 мая.