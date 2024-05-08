Первый полуфинал "Евровидения-2024": (почти) голая вечеринка

Первый полуфинал "Евровидения-2024": (почти) голая вечеринка8 мая 2024 г.
Апофеозом первого полуфинала "Евровидения-2024", завершившегося в шведском Мальмё поздно вечером во вторник, 7 мая, можно было бы считать выступление финна Windows95man. Почти весь свой абсурдистский номер "No rules ("Без правил") он пробегал по сцене с неприкрытыми ягодицами в поисках шорт, а когда наконец-то нашел и надел их, то зажег фейерверк. Пиротехнические эффекты и минимум одежды были отличительной чертой выступлений многих участников первого полуфинала.
Фаворит и несколько исключений "Евровидения"
Правда, в отличие от финна, который гиперболизировал этот тренд, исполнители или танцовщики ближе к концу номера не одевались, а раздевались. Как бы там ни было, но выход Финляндии в финал "Евровидения" стал, скорее, сюрпризом. При спорности формы некоторых других выступлений их музыкальное содержание не вызывает нареканий.
Так, в, казалось бы, несерьезной композиции главного фаворита нынешнего конкурса, хорвата Baby Lasagna речь идет о том, что многие молодые люди вынуждены покидать родные места в поисках лучшей жизни. Песня "Rim Tim Tagi Dim" своего рода ремейк выступления "серебряного" призера прошлогоднего конкурса, финна Кяярия - почти тот же микс из тяжелого металла, поп-музыки и техно. Ну и, конечно, обилие пиротехники, как у многих номеров первого полуфинала.
На этом фоне, скорее, исключением были представительницы Португалии, Сербии и Украины. Португалка Iolanda и сербка Тeya Dora отважились на музыкальный эксперимент. Обе на родном языке исполнили непростые для восприятия композиции: фадо в сочетании с современной ритмичной музыкой "Grito" ("Крик") и балладу "Ramonda". Так называется редкий на Балканах цветок, похожий на фиалку. В Сербии он символ перемирия и фактического окончания Первой мировой войны.
Женская тема в первом полуфинале
А вот украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil также, как до них Go_A и победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, сделал ставку на удачном миксе фолка и современной музыки. Рэп на украинском языке, на этот раз в исполнении Alyona Alyonа, судя по всему, нравится не только журналистам, освещающим конкурс, но и его фанатам. Да и припев может показаться им, как будто давно знакомым. Кроме того, сдержанная и тем не менее стильная постановка номера "Teresa & Maria" произвела должный эффект. Эпическим, словно на Голгофу, выглядело восхождение Jerry Heil по установленному на сцене подиуму - явный отсыл к героиням композиции Деве Марии и матери Терезе.
О судьбе другой сильной женщине- незаслуженно обвиненной в колдовстве Веронике - речь идет в балладе "Veronika" в исполнении Raiven из Словении. Певица и ее танцовщики вполне сошли бы за гостей "почти голой вечеринки". На Raiven было прозрачное черное боди, на ее команде - нижнее белье телесного цвета.
В купальнике к концу выступления осталась и Bambie Thug из Ирландии. Но тут уж без обвинений в колдовстве точно не обойтись. Композиция "Doomsday blue" начинается со страшного в мире Гарри Поттера заклинания "Avada Kedavra". Оно отлично сочетается с готтическим роком и агрессивным электробитом, а неожиданный мелодичный припев дополняет авангардистскую музыкальную картину и соответствующую постановку номера. Его девизом запросто можно было бы выбрать "Crazy. Freaky. Cool".
Какое "Евровидение" без танцев?!
Качественная аранжировка, запоминающаяся мелодия и эффектная постановка танцевальных номеров стали залогом выхода в финал "Евровидения" Силии Капсис от Кипра с "Liar", представительницы Люксембурга Tali с "Figter" и литовца Сильвестра Белта с "Luktelk". Успех Люксембурга примечателен тем, что эта страна, одна из основательниц конкурса, вернулась на "Евровидение" после 31-летнего перерыва.
Что же касается Литвы, то она уже не первый год приятно удивляет своими номерами и, возможно, осталось лишь немного подождать, пока эта страна победит на конкурсе. В таком случае название песни, которое переводится как "Подожди", может оказаться пророческим.
Война в секторе Газа и "Евровидение"
Тема войны, которую в сектора Газа ведет Израиль против атаковавших его террористов ХАМАС и о которой много говорили перед началом "Евровидения", все-таки дала о себя знать на первом полуфинале. Организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) ранее решительно отверг требования исключить Израиль от участия в "Евровидении". Ссылаясь на неполитический характер конкурса, ЕВС запретил Bambie Thug из Исландии наносить макияж, который можно было бы интерпретировать как символ солидарности с палестинцами.
На пресс-конференции по итогам первого полуфинала Bambie Thug сообщила журналистам, что сожалеет о запрете, но не стала рисковать дисквалификацией. А вот повязать Эрику Сааде на запястье платок, напоминающий "арафатку", Европейский вещательный союз не смог воспрепятствовать. Бывший участник "Евровидения" от Швеции вместе с Элени Фурейрой и Chanel, ранее выступавших на "Евровидении" от Кипра и Испании соответственно, в качестве гостя открыл первый полуфинал. Сааде, судя по его постам в соцсетях, повязал платок сознательно, чем вызвал критику представителей Европейского вещательного союза в свой адрес.
Пока никакой негативной реакции не вызвала компания по сбору средств, о которой рассказывают в Мальмё участницы украинского дуэта. Дело в том, что ее символом они выбрали ключи. Между тем для палестинских беженцев ключи символизируют возвращение в дома на территории Израиля. Но Alyona Alyonа и Jerry Heil ясно дали понять журналистам в Мальмё, что собирают деньги на восстановление украинских школ, разрушенных во время российской агрессии. Никаких параллелей с требованиями палестинцев они не проводили.
Представительница Израиля Эден Голан выступит во втором полуфинале "Евровидения" в четверг, 9 мая. А финал конкурса состоится в субботу, 11 мая.