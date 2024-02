Что в немецкой песне смутило устроителей "Евровидения"

Участие в песенном конкурсе "Евровидение" никогда не было сильной стороной Германии. Победа в финале 2010 года немецкой певицы Лены Майер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) с песней "Satellite" стала исключением, лишь подтверждающим досадное правило: исполнители из Германии на этом конкурсе традиционно занимают последние места в списке, как, например, группа Lord of the Lost в 2023 году. На этот раз, судя по букмекерским прогнозам, исполнителю из Германии тоже не удастся покорить публику: шансы на победу певца Isaak, который представит страну на музыкальном конкурсе в шведском Мальмё 11 мая с песней "Always On The Run", они оценивают в один процент.

"Шшшшш…" вместо "shit"

Но низкая вероятность успеха немецкого исполнителя на "Евровидении" - не единственное, что портит сейчас настроение стране в преддверии ESC-2024. Руководство конкурса (EBU) потребовало от немецкого исполнителя изменить текст песни - хотя и минимально. Слова из нее, решили устроители песенного конкурса, нарушают его правила, которые помимо политических высказываний и рекламы запрещают "тексты песен или другие виды сценических шоу", способные "дискредитировать репутацию "Евровидения".

Речь, в частности, идет о строке "No one gives a shit about what‘s soon to come", что дословно можно перевести как "Всем нас…ть на то, что скоро произойдет". Английское слово "shit" организаторы "Евровидения" сочли слишком грубым.

Isaak, впрочем, отреагировал на требование с немецкой прагматичностью и вскоре после победы в предварительном раунде заявил, что может просто изменить это слово на более безобидный звук "шшшш". "Мы справимся с этим, без проблем", - заверил немецкий исполнитель.

Израиль могут не допустить к "Евровидению"

Изменить текст в песне руководство "Евровидения" требует не только от немецкого участника конкурса, но и от представительницы Израиля. И, в отличие от песни Isaak, речь идет не об одном слове.

Организаторы конкурса не раз подчеркивали, что "Евровидение" должно оставаться аполитичным. При этом композиция под названием "October Rain", которую хочет исполнить в Мальмё израильская певица Эден Голан, была сочтена политической. В ней, по данным СМИ, говорится о массовом убийстве, устроенном радикальным исламистским движением ХАМАС в Израиле 7 октября, в результате которого погибло более 1400 человек.

Израильская певица Эден Голан Фото: Oleg Krasavin/Wikipedia

В пресс-службе EBU уже заявили, что если "песня будет признана неприемлемой по какой-либо причине, у участников есть возможность представить новую песню или новый текст в соответствии с правилами конкурса".

Однако израильская телекомпания Kan уже настаивает на том, что текст песни не будет изменен, даже если это будет стоить Израилю участия в конкурсе. EBU в ответ на запрос журналистов сообщил, что в настоящий момент находится в конфиденциальном процессе проверки текста песни.

Смотрите также: