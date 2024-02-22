СМИ: Выступление Израиля на "Евровидении" - под вопросом

Организаторы "Евровидения" нашли политический подтекст в еще не представленной песне "October Rain", с которой представительница Израиля Эден Голан намерена выступить на конкурсе в шведском Мальмё в мае.

Песня под названием "October Rain", с которой участница от Израиля Эден Голан хочет выступить на песенном конкурсе "Евровидение" в мае, уже вызвала дискуссии, несмотря то, что она до сих пор официально не представлена. Организаторы конкурса (EBU) классифицировали песню как политическую и поэтому рассматривают возможность ее дисквалификации, сообщает в среду, 21 февраля, израильский новостной сайт ynet. По данным СМИ, в тексте песни идет речь о массовом убийстве, устроенном исламистским движением ХАМАС в Израиле 7 октября, в результате которого погибло более 1400 человек.

Каждая страна-участница конкурса обязана представить свою песню 11 марта. "Если песня будет признана неприемлемой по какой-либо причине, у участников есть возможность представить новую песню или новый текст в соответствии с правилами конкурса", - заявили в пресс-службе EBU. По мнению организаторов, мероприятие должно оставаться аполитичным.

Согласно сообщению ynet, на который ссылается агентство dpa, израильская телекомпания Kan уже настаивает на том, что текст песни не будет изменен, даже если это будет стоить Израилю участия в конкурсе. EBU в ответ на запрос журналистов сообщил, что в настоящий момент находится в конфиденциальном процессе проверки текста песни.

Участница от Израиля выросла в РФ и была в проекте Лепса

20-летняя певица Эден Голан, выдвинутая Израилем на песенный конкурс, родилась в Тель-Авиве, однако в возрасте около шести лет переехала с родителями в Москву.

Голан принимала участие в отборе на "Детское Евровидение" 2015 года, а также выступила на детском конкурсе "Новая волна" в аннексированном Крыму. В 2018 году она стала финалисткой шоу "Голос.Дети" в России. В течение нескольких лет певица была участницей группы Cosmos Girls, которую продюсировал певец Григорий Лепс, открыто поддержавший российскую агрессию в Украину. В 2022 году, после начала войны РФ против Украины, Голан вернулась в Израиль, однако, по данным украинских СМИ, российское вторжение не осудила.

Ряд стран выступили с призывом исключить Израиль из участия в "Евровидении"

В декабре Ассоциация композиторов и авторов песенных текстов Исландии опубликовала заявление, в котором указывала, что военные действия Израиля в секторе Газа не позволяют этой стране принимать участие в этом событии. Эта петиция с призывом исключить Израиль набрала около 10 тысяч подписей - почти 3% населения Исландии. Из текста петиции следовало, что в случае разрешения участия Израилю Исландия откажется от своего участия в "Евровидении", уточняет Русская служба ВВС.

Примеру исландцев последовала Финляндия, где более 1400 музыкальных работников подписали петицию, обвинявшую национального вещателя Yle в двойных стандартах. Они указывали, что он был одним из первых, кто потребовал запретить участие в "Евровидении" России после вторжения в Украину в 2022 году. "Мы ожидаем такой же активной защиты ценностей от Yle и сейчас", - говорилось в заявлении.

Музыканты из Норвегии и Дании написали аналогичные обращения. В Швеции авторы открытого письма, подписанного несколькими популярными исполнителями, прямо обвинили Израиль в военных преступлениях.

"Евровидение-2024" пройдет в Мальмё уже в третий раз

Финал "Евровидения" состоится 11 мая в шведском городе Мальмё на сцене мультифункционального комплекса Malmö-Arena, а полуфиналы пройдут 7 и 9 мая. В 2023-м на конкурсе победила шведская певица Лорин - первая женщина в истории, которая дважды выигрывала этот песенное состязание. На следующий год после ее триумфа в 2012 году песенный конкурс тоже принимал Мальмё. Всего этот город станет ареной "Евровидения" уже в третий раз - конкурс проходил там еще и в 1992 году.

В начале декабря EBU в начале декабря опубликовал список из 37 участвующих в конкурсе вещательных компаний, включая Kan из Израиля.

Представителям РФ и Беларуси после начала войны против Украины в участии в конкурсе отказано. Показательным примером нарушения политики "Евровидения" стала заявка Грузии в 2009 году после военного вторжения в страну России . Грузию тогда исключили из конкурса за песню "We Don´t Wanna Put In", в названии которой EBU увидела политический подтекст. Замену этой песне Тбилиси предоставить отказался. В том году "Евровидение" проходило в Москве.

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