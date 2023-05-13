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Лорин из Швеции на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле
Лорин из Швеции на сцене "Евровидения-2023" в ЛиверпулеФото: Christine Olsson/TT/picture alliance
КультураВеликобритания

Швеция победила на "Евровидении-2023" в Ливерпуле

Андрей Бреннер
29 мин. назад

Лорин из Швеции, которая уже выиграла "Евровидение" в 2012 году, принесла этой стране седьмую победу на конкурсе. Дуэт Tvorchi от Украины занял шестое место, Lord Of The Lost из Германии - последнее.

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На конкурсе "Евровидение-2023" , который завершился в ночь на воскресенье, 14 мая, в Ливерпуле, победила представительница Швеции Лорин с композицией в стиле евро-поп "Tattoo". Лорин уже выигрывала "Евровидение" в 2012 году в Баку. В Ливерпуле она повторила успех ирландца Джони Логана. Он также в качестве исполнителя дважды занимал на конкурсе первое место. А Швеция сравнялась с Ирландией по числу побед - семь.

Первая десятка "Евровидения-2023"

Второе место на "Евровидении-2023" занял финн Кэрие с "Cha Cha Cha". Это микс из рэпа на финском языке, электро-музыки и металла. Другой звездой конкурса стала израильтянка Ноа Кирел, взявшая "бронзу". На сцене конкурса она станцевала под "Unicorn".

Далее места в первой десятке распределись следующим образом: Марко Менгони (Италия) - четвертое, Алессандра (Норвегия) - пятое,Tvorchi (Украина) - шестое, Gustaph (Бельгия) - седьмое, Алика (Эстония) - восьмое, Voyager (Австралия) - девятое,  Vesna (Чехия) - десятое место. Германия на конкурсе в Ливерпуле вновь заняла последнее место. Группа Lord Of The Lost исполнила композицию в стиле готического металла "Blood & Glitter".

"Евровидение-2023": Ливерпуль вместо Украины

Кэрие из Финляндии на сцене
Кэрие из Финляндии на сцене "Евровидения-2023" в ЛиверпулеФото: Martin Meissner/AP/dpa

На "Евровидении-2022" в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. Это значит, что конкурс должен был пройти в Украине. Но из-за российской агрессии организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз перенес его в Великобританию, которая заняла в Турине второе место.

На "Евровидении-2023" Украине было уделено особое внимание. В Ливерпуле во время полуфиналов и финала в качестве гостей выступили 11 украинских исполнителей, среди них Kalush Orchestra, Alyosha, Мария Яремчук, Джамала, Тина Кароль, Go_A, Верка Сердючка и другие. Ведущие конкурса, среди них солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, со сцены напоминали о ситуации в стране. А видео-открытки, которые транслируют перед выступлением конкурсантов, были сняты и в Украине.

Беларусь и Россия не участвуют в конкурсе. Россия была отстранена от  "Евровидения" сразу после нападения на Украину в 2022 году. Беларусь - годом раньше за систематические нарушения свободы слова.

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Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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