Kalush Orchestra: На "Евровидении" мы показываем - украинская культура жива

Накануне финала песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в субботу, 14 мая, в Турине, солист украинского рэп-коллектива Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал в интервью DW о песне "Стефания", с которой группа выступает на конкурсе, ее новом смысле на фоне войны России против Украины и о своем месседже российским зрителям.

DW: Олег, как дела у мамы Стефании, она в Калуше? Как там ситуация?

Олег: Всем привет, это группа Kalush Orchestra, да, моя мама сейчас находится в Калуше (город в Ивано-Франковской области на западе Украины. - Ред.). Дела нормально, работает в магазине, занимается повседневными делами. Воздушная тревога звучит в Калуше четыре раза в день. Поэтому не могу сказать, что в Украине вообще где-то есть безопасное место.

- В твоей песне поется о том, что любящий сын всегда найдет дорогу к матери, даже если все дороги будут разрушены. Эта песня была написана до войны. Это было предчувствие?

- Нет, это было не предчувствие войны, а просто, знаете... Когда песня или любое творчество - долгое, на века, в нем ищется очень много разных смыслов. В нем бывают такие вещи, когда что-то угадывается, что-то очень метко попадает, хотя писалось не в тот период времени. Так случилось и с этой песней. Она писалась до войны, а после начала войны начала приобретать много новых смыслов. Многие люди начали ее воспринимать как "Украина - моя мать". Эта песня стала очень близкой для всех украинцев.

- Вы приняли решение принимать участие в конкурсе до войны. Возможно,было лучше отказаться от "Евровидения", ведь в Украине, в сердце Европы, сейчас идет война, а здесь народ веселится, пляшет, танцует?

Солист Kalush Orchestra Олег Псюк

- Мы сюда приехали с грустной песней и месседжем о том, что как раз наоборот - нам нужно заявлять о себе. Нашу культуру пытаются уничтожить, а мы здесь для того, чтобы показать всем, что наша культура есть, она жива, наша музыка жива, она очень интересная, у нее есть что-то уникальное, своя идентичность и очень красивый почерк.

- Как вы себя чувствуете посреди этого большого праздника с таким вашим месседжем?

- Мы чувствуем большую ответственность. "Евровидение" всегда было очень важным для Украины, а во время войны стало еще важнее. Люди, которые раньше не следили за "Калушем", не следили за "Евровидением", теперь следят, как достойно мы представим Украину. Все смотрят. Поэтому нам очень важно быть аккуратными и показать нашу страну во всей возможной красе. Мы призываем всех - обратите внимание на Украину во всех аспектах - и помогите нам!

- Многие украинцы гордятся тем, что вы представляете страну, болеют за вас. Но в соцсетях были и другие комментарии, мол, почему вы такие дипломатичные и не используете возможности прямого эфира для того, чтобы Украине была оказана большая поддержка.Что вы можете сказать этим юзерам?

- О наших месседжах я рассказываю в интервью, а что касается правил "Евровидения" - они существуют, и мы их придерживаемся (песенный конкурс всегда подчеркивает свою аполитичность. - Ред.). Есть много месседжей, которые нужно донести. Нам нужна помощь во всех возможных аспектах. Например, наших людей сейчас окружили на "Азовстали", и мы просим третью страну вмешаться, чтобы они просто дали людям выйти. Те, кто нас слышит, помогите нам с этим!

- До конкурса у вас был промотур на вечеринках, концертах, где вы показывали QR-код с призывом помочь Украине. Насколько успешной была эта акция?

- Это был промотур к "Евровидению", мы выступали на нескольких площадках в нескольких странах. Да, это был также промотур в поддержку Украины. Мы поставили QR-код на большой экран и собирали деньги для официальных фондов Украины.

- Вы сказали, что ваша цель - показать, что есть украинская культура. Вам важно участие или вы хотите обязательно победить на "Евровидении"?

- Я считаю, что победа Украины важна во всех возможных аспектах. Победа на "Евровидении" очень сильно подняла бы дух украинцев. И это была бы очень хорошая новость. В Украине не было хороших новостей с начала войны.

- Значительная часть страны сейчас разрушена. Если вы победите на "Евровидении", это будет третья победа Украины на конкурсе. Возможноли будет в следующем году провести "Евровидение" в Украине?

- Да, мы уверены, что тогда Украина примет "Евровидение" и проведет в его целостной, счастливой, отстроенной стране.

- Что будет после Турина? Какие у вас планы после "Евровидения"?

- У нас временное разрешение на выезд и сразу после "Евровидения" мы возвращаемся в Украину. Будем заниматься своими делами, помогать Украине. Например, у меня есть волонтерская организация, мы помогаем людям с транспортом, лекарствами, жильем, всем, чем только можем. У нас есть группа в Телеграме, куда может зайти каждый украинец, написать, какая ему нужна помощь, и мы поможем.

- Один из членов вашего коллектива помогает по-другому - он в армии. Что слышно от него?

- Да, он защищает Киев. Он в полном снаряжении, все хорошо.

- Вопрос, который не могу не задать: почему у вас розовая панама? Что она означает?

- Здесь нет никакого супер-замысла. Просто в первом клипе, который очень понравился людям, он называется "Не маринуй", я был в этом образе, в панамке, и он очень людям понравился и запомнился. И я решил, пусть это будет такая фишка.

- Она приносит вам удачу?

- Надеюсь, что да. Я с ней прошел уже много вещей.

- В России тоже смотрят "Евровидение". У вас есть послание к ним на русском языке?

- Нет.

- Тогда, возможно, на украинском?

- А повторите вопрос.

- Есть российские зрители, которые смотрят "Евровидение", любят "Евровидение", но Россия не участвует, она была исключена из "Евровидения". Тем не менее, люди смотрят конкурсна сайте. Что вы могли бы сказать этим людям, россиянам, которые смотрят "Евровидение", и увидят вас на сцене?

- Ко всем, кто не разобрался. Как вы видите, Россию дисквалифицировали на всех возможных ивентах, конкурсах - везде, где только можно. Люди, которые говорят, что не до конца разобрались, это как раз для этого и делается, чтобы показать, что что-то здесь не так, что просто так в 2022-м году не должна одна страна в центре Европы нападать на другую, это не нормально. Поэтому - делайте выводы.

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