На "Евровидении-2022" в Турине стали известны все финалисты

Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022" завершился в Турине поздно вечером в четверг, 12 мая. 18 участников разыграли последние 10 путевок в финал "Евровидения". В него прошли Шелдон Райли (Австралия), Надир Рустамли (Азербайджан), Джереми Макизе (Бельгия), Охман (Польша), WRS (Румыния), Konstrakta (Сербия), The Rasmus (Финляндия), We are domi (Чехия), Корнелия Якобс (Швеция), Стефан (Эстония).

Другие участники финала "Евровидения-2022"

Первые 10 путевок в финал были разыграны 10 мая. В него, в частности, прошли главный фаворит нынешнего "Евровидения", украинская группа Kalush Orchestra, Роза Линн из Армении, Моника Лю из Литвы, Аманда Георгиади Тенфьорд от Греции, молдавский коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers.

Не надо проходить сито полуфиналов Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Эти пять крупнейших доноров Европейского вещательного союза (организатора конкурса) сразу номинируют своих представителей в финал "Евровидения". Россия и Беларусь не принимают участие в конкурсе. Россия была отстранена после нападения на Украину, Беларусь - в 2021 году из-за нарушений правил "Евровидения". Эти две страны не показывают конкурс в телеэфире. Его прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте "Евровидения" в субботу, 14 мая.

Смотрите также:

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, Украина По прогнозам букмекеров, группа Kalush Orchestra считалась фаворитом "Евровидения" еще до начала конкурса в Турине. Но дело не только в европейской солидарности с Украиной. В песне "Stefania" этой стране вновь удалось стильно соединить современную музыку с народной, а на сцене - украсить номер лаконичной, но выразительной графикой.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция В трехминутной мелодраме "Die Togheter" в исполнении Аманды Георгиади Тенфьорд на сцене в Турине обошлось без сложных технических трюков, которыми известны постановки на конкурсе грека Фокаса Евангелиноса. Новый греческий минимализм?

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Моника Лю, Литва Французский шансон на литовском? Это возможно на "Евровидении" - в исполнении Моники Лю. Она буквально загипнотизировала зрителей плавными покачиваниями под песню "Sentimentai" и прической, напоминающей стрижку Мирей Матье.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Subwoolfer, Норвегия Под звуки электро-попа норвежский коллектив предлагает накормить волка бананами: "Give that wolf a banana". Маски волков норвежцы на "Евровидении" не снимают и вовсю троллят публику и журналистов.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Мариус Беар, Швейцария С голосом легендарного Луи Армстронга сравнивают низкий голос Мариуса Беара. Он исполнил в Турине джазовую балладу "Boys do cry". Но не все парни могут плакать так красиво, как спел представитель Швейцарии.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова На "Евровидении-2022" Молдова не стала в очередной раз прибегать к покровительству Филиппа Киркорова. В итоге получилась зажигательная смесь фолка и рок-н-ролла на песню "Trenuletul" про поездку на поезде, идущем из Кишинева в Бухарест.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Роза Линн, Армения В 2021 году из-за войны за Нагорный Карабах Армения пропустила конкурс, но достойно вернулась с песней "Snap" в исполнении Розы Линн. Расстаться с любимым человеком далеко не так просто, как оборвать листки бумаги, которыми были оклеены декорации на сцене "Евровидения" во время исполнения ее песни.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" S10, Нидерланды Сценическое имя S10 представительницы Нидерландов на конкурсе - производное от ее настоящего имени Стин. Гуглить S10 - зря тратить время: неизбежно попадаешь на описание мобильного телефона. Между тем композиция "De Diepte" (глубина) - напоминание о трудных временах, когда исполнительница страдала глубокой депрессией.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Маро, Португалия Название песни "Saudade, saudade" в исполнении Маро лучше всего отражает настроение многих композиций на "Евровидении-2022". В этом португальском слове есть все: тоска, ностальгия, меланхолия. Фаду - пожалуй, самый подходящий музыкальный жанр для таких эмоций.

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022" Systur, Исландия Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно только, используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее. Автор: Андрей Бреннер