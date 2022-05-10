Первый полуфинал "Евровидения-2022": между грустью и радостью

Проходящий в Турине конкурс "Евровидение-2022" дал ответ на вопросы, можно ли устраивать европейский праздник, когда в самом сердце континента идет кровопролитная война. Как может быть представлена на нем страна, ставшая жертвой вероломной агрессии?

Едва оправившаяся от пандемии коронавируса Европа истосковалась по праздничным событиям, по заполненным фанатами футбольным стадионам и концертным площадкам. Поэтому зрители в зале Pala Olimpico, построенном к зимним Олимпийским играм в Турине в 2006 году, охотно и с радостью поднимались со своих мест, чтобы потанцевать под молдавский фолк, австрийский евродэнс или норвежский электро-поп.

Stand up with Ukraine

Но не меньший отклик нашли у публики, жюри и телезрителей исполненная грустью нидерландская баллада, ностальгический фаду из Португалии и, конечно, украинское мужское многоголосье в сочетании с отменным рэпом. Из-за войны к Kalush Orchestra на конкурсе приковано особое внимание. Но дело не только в солидарности с Украиной. Стране уже второй год подряд удается стильно соединить современную музыку с народной. А лаконичная графика точно передала глубину чувств не только к матери Стефании, которой изначально посвятил композицию солист группы Олег Псюк. Большая часть публики в зале стоя приветствовала выступление Kalush Orchestra.

Zdob si Zdub & Advahov Brothers из Молдовы - гаранты хорошего настроения

Совершенно в другом - танцевальном - стиле микс жанров удался представителям Молдовы. Группа Zdob si Zdub хорошо знакома фанатам "Евровидения". Она уже дважды участвовала в конкурсе и каждый раз была гарантом хорошего настроения. В 2005 году, то есть еще до "Бурановских бабушек", коллектив запомнился веселой старушкой на сцене в кресле-качалке, бьющей в огромный барабан. В 2011 году - гигантскими колпаками и артисткой на одноколесном велосипеде. На этот раз вместо Филиппа Киркорова, к покровительству которого на "Евровидении" Молдова прибегала в последние годы, Zdob si Zdub позвали братьев Адваховых. Получился танцевальный фолк про поезд, идущий из Кишинева не на восток, а на запад - в Бухарест.

Норвежский электро-поп и шансон … на литовском

О хорошем настроении позаботился и норвежский коллектив Subwoolfer. Кто действительно скрывается за масками желтых волков - большой секрет. Норвежская делегация придумала к конкурсу в Турине целую легенду про то, что эти существа спустились с Луны на землю в поисках пророка. В танцевальной композиции они предлагают скормить волку банан. Удалась или нет шутка, сказать трудно, но номер - точно получился. В его успехе мало кто сомневался.

Subwoolfer из Норвегии или все-таки с Луны?

Неожиданностью же для многих журналистов, аккредитованных на "Евровидении", стал выход в финал представительницы Литвы Моники Лю с французским шансоном, спетом на литовском языке. Впрочем, некоторые называют композицию "Sentimentai" (чувства) "гипнотическим электро-попом". Чувства эти, скорее, грустные. Такова, например, кантри-баллада в стиле 70-х годов прошлого века исландской группы Systur и современный фаду певицы Маро из Португалии. Вместе с бэк-вокалистками ей, как и исландкам, удалось удивительно гармонично, меланхолично и красиво исполнить свои номера.

В первом полуфинале "Евровидения-2022" баллады взяли вверх

О сильных чувствах и переживаниях речь идет в композиции "De Diepte" (глубина) S10 из Нидерландов. Сценическое имя певицы, в прошлом страдавшей от депрессии, производное от ее настоящего имени Стин. Для того, чтобы выйти в финал, ей не понадобились спецэффекты. Достаточно было сконцентрироваться на пении.

Новый греческий минимализ - Аманда Георгиада Тенфьерд

Минималистические хореография и музыкальная аранжировка в сочетании с сильным голосом Аманды, представляющей Грецию, произвели нужное впечатление на телезрителей и жюри. Они по достоинству оценили ее трехминутную (такова максимальная продолжительность песни на "Евровидении") мелодраму "Die Together". Примечательно, что номер Греции и на этот раз ставил Фокас Евангелинос, известный своими техническими трюками, например, для выступлений на конкурсе Сергея Лазарева. На этот раз он выбрал другой путь.

Эффектная концовка первого полуфинала

Сильные чувства, очень низкий голос, напоминающий голос легендарного Луи Армстронга и выразительная мимика катапультировали в финал представителя Швейцарии Мариуса Беара с джазовой балладой "Boys do cry". В финале, который состоится в субботу, 14 мая, мы увидим и Розу Линн из Армении. В постановке номера ей удалось использовать многие возможности высокотехнологичной сцены в Турине с вращающимися окружностями и арками. Из-за войны в Нагорном Карабахе Армения пропустила прошлогодний конкурс, но достойно вернулась.

Не смог в свое время выступить на "Евровидении" Диодато. Он должен был представлять Италию в 2020 году в Роттердаме. Тот конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. В Турине Диодато появился на сцене в качестве гостя в самом конце шоу. И проникновенная, до мурашек по коже, композиция "Fai rumore" (шуметь) стала достойным музыкальным завершением вечера. Диодато как будто выплеснул все, скопившиеся не только у него, чувства, о которых невозможно больше молчать.

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