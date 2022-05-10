Первый полуфинал "Евровидения-2022": топ-10

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Только 10 из 17 участников первого полуфинала конкурса в Турине получили путевки в финал "Евровидения". Кто они - в фотогалерее DW.
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