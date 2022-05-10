Первый полуфинал "Евровидения-2022": топ-10

Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

Systur, Исландия

Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно только, используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

Автор: Андрей Бреннер