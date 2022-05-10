 Первый полуфинал ″Евровидения-2022″: топ-10 | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.05.2022

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Культура и стиль жизни

Первый полуфинал "Евровидения-2022": топ-10

Только 10 из 17 участников первого полуфинала конкурса в Турине получили путевки в финал "Евровидения". Кто они - в фотогалерее DW.

  • Kalush Orchestra, Украина

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Kalush Orchestra, Украина

    По прогнозам букмекеров, группа Kalush Orchestra считалась фаворитом "Евровидения" еще до начала конкурса в Турине. Но дело не только в европейской солидарности с Украиной. В песне "Stefania" этой стране вновь удалось стильно соединить современную музыку с народной, а на сцене - украсить номер лаконичной, но выразительной графикой.

  • Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    В трехминутной мелодраме "Die Togheter" в исполнении Аманды Георгиади Тенфьорд на сцене в Турине обошлось без сложных технических трюков, которыми известны постановки на конкурсе грека Фокаса Евангелиноса. Новый греческий минимализм?

  • Моника Лю, Литва

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Моника Лю, Литва

    Французский шансон на литовском? Это возможно на "Евровидении" - в исполнении Моники Лю. Она буквально загипнотизировала зрителей плавными покачиваниями под песню "Sentimentai" и прической, напоминающей стрижку Мирей Матье.

  • Subwoolfer, Норвегия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Subwoolfer, Норвегия

    Под звуки электро-попа норвежский коллектив предлагает накормить волка бананами: "Give that wolf a banana". Маски волков норвежцы на "Евровидении" не снимают и вовсю троллят публику и журналистов.

  • Мариус Беар, Швейцария

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Мариус Беар, Швейцария

    С голосом легендарного Луи Армстронга сравнивают низкий голос Мариуса Беара. Он исполнил в Турине джазовую балладу "Boys do cry". Но не все парни могут плакать так красиво, как спел представитель Швейцарии.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Евровидении-2022" Молдова не стала в очередной раз прибегать к покровительству Филиппа Киркорова. В итоге получилась зажигательная смесь фолка и рок-н-ролла на песню "Trenuletul" про поездку на поезде, идущем из Кишинева в Бухарест.

  • Роза Линн, Армения

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Роза Линн, Армения

    В 2021 году из-за войны за Нагорный Карабах Армения пропустила конкурс, но достойно вернулась с песней "Snap" в исполнении Розы Линн. Расстаться с любимым человеком далеко не так просто, как оборвать листки бумаги, которыми были оклеены декорации на сцене "Евровидения" во время исполнения ее песни.

  • S10, Нидерланды

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    S10, Нидерланды

    Сценическое имя S10 представительницы Нидерландов на конкурсе - производное от ее настоящего имени Стин. Гуглить S10 - зря тратить время: неизбежно попадаешь на описание мобильного телефона. Между тем композиция "De Diepte" (глубина) - напоминание о трудных временах, когда исполнительница страдала глубокой депрессией.

  • Маро, Португалия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Маро, Португалия

    Название песни "Saudade, saudade" в исполнении Маро лучше всего отражает настроение многих композиций на "Евровидении-2022". В этом португальском слове есть все: тоска, ностальгия, меланхолия. Фаду - пожалуй, самый подходящий музыкальный жанр для таких эмоций.

  • Systur, Исландия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Systur, Исландия

    Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно только, используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

    Автор: Андрей Бреннер


  • Kalush Orchestra, Украина

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Kalush Orchestra, Украина

    По прогнозам букмекеров, группа Kalush Orchestra считалась фаворитом "Евровидения" еще до начала конкурса в Турине. Но дело не только в европейской солидарности с Украиной. В песне "Stefania" этой стране вновь удалось стильно соединить современную музыку с народной, а на сцене - украсить номер лаконичной, но выразительной графикой.

  • Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    В трехминутной мелодраме "Die Togheter" в исполнении Аманды Георгиади Тенфьорд на сцене в Турине обошлось без сложных технических трюков, которыми известны постановки на конкурсе грека Фокаса Евангелиноса. Новый греческий минимализм?

  • Моника Лю, Литва

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Моника Лю, Литва

    Французский шансон на литовском? Это возможно на "Евровидении" - в исполнении Моники Лю. Она буквально загипнотизировала зрителей плавными покачиваниями под песню "Sentimentai" и прической, напоминающей стрижку Мирей Матье.

  • Subwoolfer, Норвегия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Subwoolfer, Норвегия

    Под звуки электро-попа норвежский коллектив предлагает накормить волка бананами: "Give that wolf a banana". Маски волков норвежцы на "Евровидении" не снимают и вовсю троллят публику и журналистов.

  • Мариус Беар, Швейцария

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Мариус Беар, Швейцария

    С голосом легендарного Луи Армстронга сравнивают низкий голос Мариуса Беара. Он исполнил в Турине джазовую балладу "Boys do cry". Но не все парни могут плакать так красиво, как спел представитель Швейцарии.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Евровидении-2022" Молдова не стала в очередной раз прибегать к покровительству Филиппа Киркорова. В итоге получилась зажигательная смесь фолка и рок-н-ролла на песню "Trenuletul" про поездку на поезде, идущем из Кишинева в Бухарест.

  • Роза Линн, Армения

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Роза Линн, Армения

    В 2021 году из-за войны за Нагорный Карабах Армения пропустила конкурс, но достойно вернулась с песней "Snap" в исполнении Розы Линн. Расстаться с любимым человеком далеко не так просто, как оборвать листки бумаги, которыми были оклеены декорации на сцене "Евровидения" во время исполнения ее песни.

  • S10, Нидерланды

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    S10, Нидерланды

    Сценическое имя S10 представительницы Нидерландов на конкурсе - производное от ее настоящего имени Стин. Гуглить S10 - зря тратить время: неизбежно попадаешь на описание мобильного телефона. Между тем композиция "De Diepte" (глубина) - напоминание о трудных временах, когда исполнительница страдала глубокой депрессией.

  • Маро, Португалия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Маро, Португалия

    Название песни "Saudade, saudade" в исполнении Маро лучше всего отражает настроение многих композиций на "Евровидении-2022". В этом португальском слове есть все: тоска, ностальгия, меланхолия. Фаду - пожалуй, самый подходящий музыкальный жанр для таких эмоций.

  • Systur, Исландия

    Победители первого полуфинала "Евровидения-2022"

    Systur, Исландия

    Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно только, используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

    Автор: Андрей Бреннер


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  • Аккиле Лауро, Сан-Марино

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  • Мahmood & BLANCO, Италия

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    Мahmood & BLANCO, Италия

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    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

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    Дефиле по бирюзовой дороже "Евровидения" явно доставило удовольствие Эмме Мускат, представляющей Мальту. Для подиума у нее есть не только все данные, но и платье. Bella, Emma!

  • Kalush Orchestra, Украина

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Kalush Orchestra, Украина

    Почему участники Kalush Orchestra из Украины появились на открытии "Евровидения-2022" в черном, объяснений не требует. Неизменным остался только аксессуар фронтмена группы Олега Псюка - розовая панама.

    Автор: Андрей Бреннер


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