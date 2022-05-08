Открытие "Евровидения-2022": без России и Беларуси, но очень ярко

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

Шелдон Райли, Австралия

Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится.