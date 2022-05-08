 Открытие ″Евровидения-2022″: без России и Беларуси, но очень ярко | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.05.2022

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Культура и стиль жизни

Открытие "Евровидения-2022": без России и Беларуси, но очень ярко

Конкурс "Евровидение-2022" открылся в Турине 8 мая. Кульминация церемонии открытия - дефиле участников. Самые яркие их наряды - за одним исключением - в фотогалерее DW.

  • Ронела Хаяти, Албания

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Ронела Хаяти, Албания

    Церемонию открытия "Евровидения-2022" немного подмочил дождь. Но он вряд ли мог испугать представительницу Албании на конкурсе Ронелу Хаяти: ее платье - лучше любой плащ-палатки, а шляпа - не хуже зонта.

  • Шелдон Райли, Австралия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Шелдон Райли, Австралия

    Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится.

  • Circus Mircus, Грузия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Circus Mircus, Грузия

    Участники группы Circus Mircus немного потроллили ведущих церемонии открытия "Евровидения" в королевском дворце Венария под Турином, сказав, что это традиционные для их родной Грузии костюмы.

  • Subwoolfer, Норвегия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Subwoolfer, Норвегия

    Кто скрывается за масками норвежской группы Subwoolfer - большой секрет. Ее участники на публике появляются только в таких ... головных уборах, уверяя, что это вовсе не маски, а они - инопланетные существа. Интересно, как будет "троллить" по-норвежски?

  • Шанель, Испания

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Шанель, Испания

    Уроженку Гаваны, выступающую в Турине от Испании, зовут также, как называется легендарный дом моды - Шанель. Поставил бы 12 баллов (высшую оценку на "Евровидении") Карл Лагерфельд этой участнице конкурса?

  • Аккиле Лауро, Сан-Марино

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Аккиле Лауро, Сан-Марино

    Нет, это не участник итальянской группы Maneskin, победившей на "Евровидении-2021", хотя он мог бы им стать. Аккиле Лауро родом из Вероны, а в Турине выступает за Сан-Марино. Его панк-рок-композиция называется просто - "Стриптизер".

  • Корнелия Якобс, Швеция

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Корнелия Якобс, Швеция

    Возможно, композиция Аккиле Лауро вдохновила Корнелию Якобс из Швеции на столь смелый наряд для церемонии открытия "Евровидения-2022". Горячо, горячее ... Корнелия.

  • Мahmood & BLANCO, Италия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Мahmood & BLANCO, Италия

    Мaхмуд и Алессандро, который выступает под сценическим именем Blanco, в Италии - настоящие звезды. Композиция, которую они исполняют на конкурсе в Турине, называется "Brividi" (озноб). Но мурашек не было заметно на оголенном торсе Махмуда. Или нужно было смотреть на шаровары?

  • Эмма Мускат, Мальта

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Эмма Мускат, Мальта

    Дефиле по бирюзовой дороже "Евровидения" явно доставило удовольствие Эмме Мускат, представляющей Мальту. Для подиума у нее есть не только все данные, но и платье. Bella, Emma!

  • Kalush Orchestra, Украина

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Kalush Orchestra, Украина

    Почему участники Kalush Orchestra из Украины появились на открытии "Евровидения-2022" в черном, объяснений не требует. Неизменным остался только аксессуар фронтмена группы Олега Плюска - розовая панама.

    Автор: Андрей Бреннер


  • Ронела Хаяти, Албания

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Ронела Хаяти, Албания

    Церемонию открытия "Евровидения-2022" немного подмочил дождь. Но он вряд ли мог испугать представительницу Албании на конкурсе Ронелу Хаяти: ее платье - лучше любой плащ-палатки, а шляпа - не хуже зонта.

  • Шелдон Райли, Австралия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Шелдон Райли, Австралия

    Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится.

  • Circus Mircus, Грузия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Circus Mircus, Грузия

    Участники группы Circus Mircus немного потроллили ведущих церемонии открытия "Евровидения" в королевском дворце Венария под Турином, сказав, что это традиционные для их родной Грузии костюмы.

  • Subwoolfer, Норвегия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Subwoolfer, Норвегия

    Кто скрывается за масками норвежской группы Subwoolfer - большой секрет. Ее участники на публике появляются только в таких ... головных уборах, уверяя, что это вовсе не маски, а они - инопланетные существа. Интересно, как будет "троллить" по-норвежски?

  • Шанель, Испания

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Шанель, Испания

    Уроженку Гаваны, выступающую в Турине от Испании, зовут также, как называется легендарный дом моды - Шанель. Поставил бы 12 баллов (высшую оценку на "Евровидении") Карл Лагерфельд этой участнице конкурса?

  • Аккиле Лауро, Сан-Марино

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Аккиле Лауро, Сан-Марино

    Нет, это не участник итальянской группы Maneskin, победившей на "Евровидении-2021", хотя он мог бы им стать. Аккиле Лауро родом из Вероны, а в Турине выступает за Сан-Марино. Его панк-рок-композиция называется просто - "Стриптизер".

  • Корнелия Якобс, Швеция

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Корнелия Якобс, Швеция

    Возможно, композиция Аккиле Лауро вдохновила Корнелию Якобс из Швеции на столь смелый наряд для церемонии открытия "Евровидения-2022". Горячо, горячее ... Корнелия.

  • Мahmood & BLANCO, Италия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Мahmood & BLANCO, Италия

    Мaхмуд и Алессандро, который выступает под сценическим именем Blanco, в Италии - настоящие звезды. Композиция, которую они исполняют на конкурсе в Турине, называется "Brividi" (озноб). Но мурашек не было заметно на оголенном торсе Махмуда. Или нужно было смотреть на шаровары?

  • Эмма Мускат, Мальта

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Эмма Мускат, Мальта

    Дефиле по бирюзовой дороже "Евровидения" явно доставило удовольствие Эмме Мускат, представляющей Мальту. Для подиума у нее есть не только все данные, но и платье. Bella, Emma!

  • Kalush Orchestra, Украина

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Kalush Orchestra, Украина

    Почему участники Kalush Orchestra из Украины появились на открытии "Евровидения-2022" в черном, объяснений не требует. Неизменным остался только аксессуар фронтмена группы Олега Плюска - розовая панама.

    Автор: Андрей Бреннер


  

Контекст

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