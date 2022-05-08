Открытие "Евровидения-2022": без России и Беларуси, но очень ярко

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Конкурс "Евровидение-2022" открылся в Турине 8 мая. Кульминация церемонии открытия - дефиле участников. Самые яркие их наряды - за одним исключением - в фотогалерее DW.
Церемония открытия прошла в королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса. Она собрала всех участников нынешнего конкурса из 40 стран.
Национальный отбор по выбору представителя Германии на "Евровидении-2022" прошел под знаком помощи Украине. В Турин от ФРГ поедет Малик Харрис.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 25 февраля.