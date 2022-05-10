 Украина вышла в финал ″Евровидения-2022″ в Турине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.05.2022

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Культура и стиль жизни

Украина вышла в финал "Евровидения-2022" в Турине

Kalush Orchestra выступит в финале конкурса 14 мая, а также - представители Армении, Молдовы, Литвы и еще шесть участников первого полуфинала, в котором должна была выступать и Россия.

Kalush Orchestra от Украины на сцене Евровидения-2022 в Турине

Kalush Orchestra от Украины на сцене "Евровидения-2022" в Турине

Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" вышла в финал "Евровидения-2022" по итогам первого полуфинала конкурса. Он завершился поздно вечером в Турине во вторник, 10 мая. Представители 17 стран соревновались за 10 путевок в финал конкурса.

Среди других финалистов: Роза Линн (Армения), Аманда (Греция), группа Systur (Исландия), Моника Лю (Литва), коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers (Молдова), певица S10 (Нидерланды), группа Subwoolfer (Норвегия), певица Маро (Португалия) и Мариус Беар (Швейцария).

Другие финалисты "Евровидения"

В первом полуфинале в Турине должна была выступать и Россия. Но эта страна была отстранена от участия в "Евровидении" после нападения на Украину. Годом раньше из-за нарушения правил конкурса было приостановлено членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС) Белтелерадиокомпании, в результате чего Беларусь не может принимать участие в "Евровидении".

Второй полуфинал пройдет 12 мая, а финал - в субботу, 14 мая. Места в финале "Евровидения" зарезервированы за пятью самыми крупными донорами ЕВС (организатора конкурса): Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. Италия получила была бы право выступать в финале и потому, что итальянская группа Maneskin выиграла прошлый конкурс "Евровидение", проходивший в Роттердаме.

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    Автор: Андрей Бреннер


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