 Организаторы ″Евровидения″ отказали Беларуси в участии в конкурсе | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2021

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Европа

Организаторы "Евровидения" отказали Беларуси в участии в конкурсе

Новая заявки Беларуси с группой "Галасы ЗМеста" тоже нарушает правила "Евровидения" и может повредить репутации конкурса, решил Европейский вещательный союз.

Логотип песенного конкурса Евровидение-2021

Беларусь не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2021". Такое решение принял организатор конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), в пятницу, 26 марта. Новая песня группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять республику в Роттердаме, нарушает правила конкурса и может повредить репутации "Евровидения", объяснили в ЕВС.

Первая заявка Белтелерадиокомпании, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе, была отклонена в середине марта по аналогичной причине. Организатор "Евровидения" счел, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" ставит под сомнение неполитический характер конкурса и способна подорвать его репутацию. Минск попросили либо изменить текст, либо предложить новую песню.

Критика протестующих в Беларуси

Музыканты группы "Галасы ЗМеста" не скрывают симпатий к режиму правящего в Беларуси Александра Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно язвят над оппонентами белорусских властей.

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Планируется, что исполнители смогут выступить в Нидерландах при соблюдении всех мер по борьбе с распространением COVID-19. Россию представит уроженка Душанбе Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, с песней "Русская женщина".

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    Автор: Анастасия Буцко


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