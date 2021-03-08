 Евровидение: Понравилась ли немцам ″Русская женщина″? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.03.2021

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Культура и стиль жизни

Евровидение: Понравилась ли немцам "Русская женщина"?

Манижа представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме. Какую реакцию вызвала ее песня "Русская женщина" в Германии, DW узнала у немецких экспертов.

Певица Манижа

Певица Манижа

В России выбрали песню, которая представит страну на "Евровидении". Национальный отбор прошел в прямом эфире Первого канала вечером 8 марта. Может, поэтому у мужского исполнителя Антона Беляева и группы Therr Maitz с песней "Future Is Bright" шансы были не такие высокие и многообещающие, как само название композиции. Результаты зрительского голосования определили однозначного лидера. В Международный женский день победу одержала исполнительница Manizha с песней "Русская женщина". Вот как прокомментировал ее Rainer в самом информированном блоге на немецком языке о "Евровидении": "Наверняка, никакое это не совпадение, что именно эта песня победила 8 марта. Ужасная композиция". Неужели все такого мнения? Не будем забегать вперед, о реакции интернет-аудитории мы расскажем чуть позже.

Манижа набрала почти 40 процентов голосов, обойдя своих конкурентов Therr Maitz (24,6 процента) и #2Маши (35,7 процента) с их песней "Bitter Words". Манижа Сангин родилась в Душанбе. Известна под творческим псевдонимом Manizha. 29-летняя исполнительница получила широкую известность после публикации авторских музыкальных видео-коллажей в Instagram. Манижа представит Россию на конкурсе "Евровидении 2021" в мае 2021 года в Роттердаме.

Конкурс 2020 года перенесли на 2021-й

Конкурс 2020 года перенесли на 2021-й

Что говорят немецкие эксперты о "Русской женщине"

Ирвинг Вольтер (Irving Wolther): Выступление мне понравилось, и победа Manizha меня не сильно удивила. Песня, в которой говорится о русских женщинах, и это 8 марта...

Должен сказать, что мне понравились все три песни. Но у песни "Русская женщина" потенциал на "Евровидении" гораздо больше. Эта композиция запоминается: постановкой, музыкальным исполнением. Я - большой фанат региональных культур. И у России в этом отношении есть большой выбор. Такое многообразие! Поэтому я рад, что выбрали не какую-то попсовую песню, а композицию, рассказывающую определенную историю.

Ирвинг Вольтер

Ирвинг Вольтер

В последние годы у России были проблемы на "Евровидении" с симпатиями публики: фанаты конкурса, с одной стороны, восхищаются исполнением российских кандидатов, но, с другой стороны, критически настроены по отношению к политической составляющей И, мне кажется, в России стараются выбрать артиста, который не вызывал бы таких противоречивых чувств. С Сергеем Лазаревым получилось хорошо интегрироваться в это сообщество фанатов конкурса. Группа Little Big вызвала сразу восхищение, за исключением одного видео, которое можно трактовать как гомофобное.

Манижа - это удачный выбор, грамотная стратегия. Она представляет, если говорить о России, национальные меньшинства, которые сталкивались с расизмом и дискриминацией. Манижа выступает и за феминизм. А ее высказывание о ЛГБТ-сообществе в прошлом были скорее положительными. Поэтому нет опасности, что на пресс-конференции ей могут задать неудобные вопросы.

Что касается образа русской женщины, то Манижа, конечно, отлично играет со стереотипами о женщине советского периода, - когда она снимает свой яркий фольклорный наряд, а под ним оказывается комбинезон трудяги. Такие образы Советский Союз, а позже и Россия транслировали на Запад. Сразу всплывают в памяти плакаты, на которых изображены передовики производства. Думаю, у Manizha хорошо получается визуализация этого образа. Она показывает и то, что у российских женщин могут быть и таджикские корни. Она в какой-то степени продолжает традицию "Бурановских бабушек". Своим выступлением Манижа говорит: Россия - это не только Москва. Россия - это не только казачок. Не только клише, которые существуют на Западе. Что касается текста песни, то пока я еще не занимался его анализом.

У росссийской исполнительницы будут сильные конкуренты, но, думаю, у нее есть все шансы попасть в первую десятку.

Ян Феддерсен (Jan Feddersen): Меня победа Manizha немного удивила. Я не рассчитывал на это. Но в целом я итогом доволен. Это очень необычная песня. Сама исполнительница выглядит очень своеобразно. И это не попса, как часто бывает. И не гимн, как у Полины (в 2015 году Россию на "Евровидении" представляла Полина Гагарина - Ред.). Песня "Русская женщина" - это очень современный хит, в котором есть и некоторые арабские элементы. Но выйдет ли эта песня в Роттердаме в лидеры, пока, конечно, мы сказать не можем.

А вот фанаты на международном уровне, и не только в Германии, реагируют очень по-разному. Одни считают, что это ужасная песня, и уверены, что Россия во второй раз не пройдет в финал. Другие - в полном восторге. 8 марта эта песня была как признание роли женщины, ее значения. "Русская женщина" - очень современная песня, и для России очень необычный выбор. 

Ян Феддерсен

Ян Феддерсен

Еще мне понравилось, что песня исполняется на русском языке. На "Евровидении" фанаты и зрители, голосующие за песню, смотрят на эмоциональную составляющую. А эта песня транслирует эмоции.

И то, что слова ее многим будут непонятны, не имеет никакого значения. Долгое время считалось, что песня обязательно должна исполняться на английском - после того, как было снято условие конкурса исполнять песню на родном языке. Но пример Португалии и Сербии показал, что можно победить и на своем языке. Английский, конечно, понятен многим, но большинство за текстом особо и не следит. 

Я уже видел выступления многих артистов, которые поедут в Роттердам. Российская исполнительница точно выделяется на общем фоне.

Почему многим песня не понравилась? Они критикуют песню за то, что у нее нет одной линии, четкого стиля. Песня - ни быстрая, ни медленная. И певица не убеждает. Но я эту критику не разделяю. 

Всем все равно не понравишься. И это не нужно. Я вспоминаю 2006 год, когда победу впервые одержала Финляндия. Как песню коллектива Lordi только ни критиковали, но она победила. Поэтому я считаю, что всё решает именно тот вечер, когда исполнители выходят на сцену, а 50 тысяч зрителей голосуют. Если Manizha покорит сцену, она покорит и публику.

Томас Мор (Thomas Mohr) - ведущий теле-радиокомпании NDR и многолетний корреспондент NDR на "Евровидении":

Если честно, я думал, что Россия представит кандидата практически без отбора. В прошлом году был номинирован Little Big, но из-за пандемии конкурс не состоялся. Поэтому я думал, что они будут выступать и в этом году с новой песней. Но российское телевидение решило устроить национальный отбор, такого не было уже давно. Манижа из трех кандидатов сразу стала для меня фаворитом. Для меня, гомосексуала, смотрящего это выступление из Германии, было очень интересно. Хип-хоп, традиционная музыка, этнические элементы.

Томас Мор

Томас Мор

 Это очень необычная женщина. Обратите внимание на ее уверенность в себе, ее одежду, ее посыл. Она затрагивает темы феминизма, миграционные темы. Такого в исполнении российских артистов я еще не видел. И в отношении ЛГБТ-сообщества Манижа настроена дружелюбно. И это редкое явление для России.

Я думаю, Манижа пройдет в топ-10, но первого места она не займет. Песня - оригинальная, что хорошо, но для победы все-таки слишком специфическая.

8 марта во время прямого эфира мы снова увидели Диму Билана, Полину Гагарину. Это совсем другой стиль исполнения. Поэтому Манижа точно удивит публику, которая привыкла к российским балладам и попсовым композициям.

Манижа обращается к своим традициям. Она подчеркивает свое происхождение. Она готова постоять за свои права. Очень интересная комбинация.

Как отреагировала немецкая интернет-аудитория

Вернемся к комментариям в немецком блоге, которые посыпались сразу после того, как стало известно имя победительницы. Пользователь Geno оставил такой комментарий: "Это какая-то ужасная каша. Но мне нравится!". Thomas M. Написал: "Наконец-то от России будет не мейнстрим. И еще там есть слова на прекрасном русском языке".

Usain1: "Это не песня. Больше похоже на объявление войны. Ужас".

Roxy: "Интересный подход. Но есть ли у него шансы на успех на ESC? Думаю, нет. Звучит как антипесня на композицию из Германии".

Не будем обобщать реакции, приведем лишь результаты онлайн-опроса после прямого эфира - "Барометр ESC: Как тебе понравилась песня Манижы "Русская женщина". Чуть больше четверти опрошенных ответили так: "Ужасная". 21 проценту "песня понравилась". Еще 10 процентов назвали ее "превосходной". Остальные признались, что "скорее не нравится, чем нравится", или сказали, что эта "песня так себе".

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    Автор: Анастасия Буцко


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