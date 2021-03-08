Комментарий: Manizha на "Евровидении" - прекрасно, когда у России есть выбор

"Всенародным российским голосованием на "Евровидение" в 2021 году отправляется Manizha с песней "Russian woman", - цитирует информационное агентство ТАСС ведущую национального отбора Яну Чурикову в сообщении о результатах зрительского голосования. Конечно, можно попенять Яне за некоторое преувеличение. Когда в 20 часов 8 марта по московскому времени началось музыкальное шоу, на Дальнем Востоке уже брезжило утро трудового дня.

И нужно быть настоящим фанатом конкурса, чтобы посмотреть выступление трех претендентов и гостей шоу, проголосовать и по истечении полутора часов - с перерывом на программу "Время" - узнать, кто же представит Россию в мае на "Евровидении-2021" в Роттердаме. Но те телезрители, которые это сделали, явно не пожалели. Ведь это был их выбор.

Российская стратегия успеха на "Евровидении"

Возможно, многие были расстроены, узнав, что российский участник на отмененном в прошлом году из-за пандемии конкурсе группа Little Big в нынешнем году уступила дорогу другим. Ставка на коллектив, получивший известность не благодаря телевидению, а интернету, год назад оправдала себя. Видео с танцевальной композицией "Uno" собрало больше всего просмотров на официальном канале "Евровидения" в YouTube. А мир убедился, что Россия - это не только Путин, стремление создать самое современное оружие и вечная борьба с внешними и внутренними врагами, но и стильные, ироничные музыкальные фрики.

Андрей Бреннер

В этом году "Первый канал" вновь удивил, допустив к национальному отбору трех разноплановых участников. Они практически не появлялись в эфире многочисленных праздничных телевизионных концертов. Великолепный вокалист Антон Беляев с инди-группой Terr Maitz - явно не мейнстрим российской эстрады. Дуэт #2Маши с одной из самых популярных своих композиций "Босая" три года назад полюбился молодым россиянкам, но вряд ли нравится их мамам.

Примечательно, однако, что победу в зрительском голосовании одержала до сих пор наименее известная из трех кандидатов певица Manizha. И тут начинается самое интересное: россиянка таджикского происхождения Маниже Сангин выиграла с композицией "Russian woman". А микс из хип-хопа, рэпа, белого звука и техно - манифест становления российской женщины от крестьянской бабы до эмансипированной, уверенной в себе личности. Достойна упоминания и общественная деятельность Маниже. Судя по тому же сообщению ТАСС, она активно выступает против домашнего насилия и является послом Доброй Воли ООН по делам беженцев.

Россия - часть всеобщего развития

Уверен, найдутся скептики. Они усмотрят холодный расчет организаторов российского национального отбора в том, чтобы предоставить площадку исполнительнице, отлично владеющей партитурой трендовых политических тем в мире: от #metoo до борьбы за права беженцев. Даже если это так, то выбор Manizha говорит о том, что эти темы не проходят бесследно и для российского общества. Россия - часть всеобщего развития. По-другому быть не может. Как бы ни старались ретроградные политики изолировать страну от внешнего мира, а комментаторы - высмеять мировые тренды.

Возможно, кто-то упрекнет Маниже в чрезмерной агрессивности исполнения "Russian woman" и в том, что эта композиция не повторит успех "Uno". Но это выбор, которые сделали сами зрители. Манипулировать голосованием точно не имело смысла. Это не тот случай. И это здорово, когда достойный выбор есть, когда не знаешь результат и когда это происходит в России.

Автор: Андрей Бреннер - многолетний корреспондент Deutsche Welle на конкурсе "Евровидение"

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