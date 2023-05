Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Второй полуфинал "Евровидения-2023", завершившийся в Ливерпуле поздним вечером в четверг, 11 мая, судя по прогнозам букмекеров, был гораздо слабее первого отборочного тура. Этого мнения придерживались и большинство журналистов, аккредитованных на конкурсе. Единодушны они были и в том, что самый сильный номер второго полуфинала - "made in Austria".

Успех Австрии на "Евровидении"

В трехминутную композицию "Who the hell is Edgar?" (имеется в виду Эдгар По. - Ред.) австрийскому дуэту Teyа & Salena удалось не только упаковать несколько сильных посланий, но и креативно представить их. Во-первых, это сатира на шоу-бизнес. Речь в ней идет не только о муках творчества, но и о том, что этому труду не всегда воздается по заслугам. Девушки в шутливой форме жалуются: за 30 секунд прослушивания на стриминговых платформах исполнители получают жалкие 0,003 цента.

Кроме того, это еще и песня о равноправии, например, женщин. Неслучайно днем ее премьеры было выбрано 8 марта. Номер получил поддержку и от победительницы "Евровидения-2014". Кончита Вурст из Австрии в четверг вечером присутствовала в зале среди зрителей второго полуфинала. С музыкальной точки зрения "Who the hell is Edgar?" удачно смикшировал инди-поп с электронным битом и хоралом.

Другие успешные концепции "Евровидения-2023"

Для Albina & Familja Kelmedi участие в "Евровидении" - дело семейное Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Концептуальным было и выступление Albina & Familja Kelmedi из Албании. Чтобы исполнить гимн семье "Duje", албанская певица Альбина взяла с собой в Ливерпуль всю свою семью в полном составе. У балканского этно-попа в сочетании с отменными вокальными данными есть постоянные поклонники на "Евровидении", в том числе среди многочисленной диаспоры в разных странах Европы.

А вот танцевальная диско-композиция в стиле 90-х "Because of you", с которой Gustaph прошел в финал, была написана им вместе с бельгийским ЛГБТ-активистом. Примечательно, что в развлекательной форме жизнеутверждающая тема сексуального и гендерного разнообразия была подхвачена во втором полуфинале травести-шоу во время подведения итогов зрительского голосования.

Иного рода концепцию уже не первый год успешно реализует на "Евровидении" Кипр. Представлять эту страну национальный телевещатель приглашает легионеров. И хотя родители Эндрю Ламбру киприоты, они уже давно живут в Австралии. А значит, Эндрю вполне мог рассчитывать на поддержку австралийцев. Да и греки, как правило, охотно отдают свои голоса дружественному Кипру.

Музыкальный микс "Евровидения"

Солист австралийской группы Voyager, немец Даниэль Эстрин родился и вырос недалеко от Гамбурга Фото: Jessica Gow/TT/IMAGO

"Евровидению" не чуждо и музыкальное разнообразие. Подтверждением тому стал выход в финал двух очень разных рок-групп - Joker Out из Словении c танцевальным инди-попом "Capre Diem" и "металлистов" из Австралии Voyager с "Promise". Впрочем, в обоих случаях это были скорее софт-версии рок-музыки. Но парни - как молодые из Европы, так и постарше из Австралии - смотрелись и пели хорошо.

Вокальные данные - не самая сильная сторона представительницы Польши. Бланка завоевала симпатии зрителей, скорее всего, благодаря своим внешним данным и зажигательным латиноамериканским ритмам песни "Solo".

Алика с балладой из Эстонии на "Евровидении" в Ливерпуле Фото: Jessica Gow/TT/IMAGO

Ну и какое "Евровидение" без баллад! Финальную квоту по ним по итогам второго отборочного тура исчерпали армянка Элен Еремян с "Future Lover", выступающая под сценическим именем Brunette, эстонка Алика с "Bridges" и Моника Линките из Литвы с композицией, которую балладой можно назвать лишь условно. Полифоническое заклинание литовского фольклора в "Stay" надолго остается звучать в памяти.

В ожидании финала "Евровидения"

Во втором полуфинале, как и в первом тема солидарности с Украиной оставалась актуальной: и в цветах платьев ведущих - синем у Юлии Саниной и желтом у Ханны Уэдидингем, и в музыке. Как пояснил DW креативный директор нынешнего конкурса Герман Ненов, на "Евровидении" хорошо знают современную музыку из Украины. Во втором полуфинале Ненову хотелось показать ее истоки. Украинская классика и народная песня в современной обработке прозвучала в Ливерпуле в исполнении Марии Яремчук, Златы Дзюнька и рэпера OTOY.

В целом, однако, второй полуфинал не произвел такого же сильного впечатления, как первый. Возможно, самое зрелищное организаторы приберегли для финального шоу. Зрители тех стран, которые не транслируют конкурс, могут посмотреть его в прямом эфире на официальном сайте "Евровидения" в субботу, 13 мая.

