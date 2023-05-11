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Brunette из Армении на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле
У Brunette из Армении, по прогнозам, есть шанс войти в топ-10 "Евровидения-2023" Фото: Sarah Louise Bennett/EBU
МузыкаЕвропа

На "Евровидении-2023" стали известны все финалисты

Андрей Бреннер
11 мин. назад

По итогам второго полуфинала в решающий тур конкурса в Ливерпуле вышли 10 из 16 претендентов. Но, согласно прогнозам, шансы войти в топ-10 "Евровидения-2023" имеются лишь у двух из них.

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Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2023" завершился в Ливерпуле вечером в четверг, 11 мая. Оставшиеся 10 мест в финале разыграли между собой исполнители из 16 стран. Однако победители этого отборочного тура вряд ли составят серьезную конкуренцию другим участникам финала. По прогнозам букмекеров, шансы занять места в первой десятке по итогам всего конкурса (да и то - в ее конце) имеются только у Австрии и Армении.

Победители второго полуфинала "Евровидения"

Дуэт Teyа & Salena из Австрии на сцене
Дуэт Teyа & Salena из Австрии на сцене "Евровидения-2023" в ЛиверпулеФото: Sarah Louise Bennett/EBU

Австрийский женский дуэт Teyа & Salena исполнил сатирическую композицию "Who the hell is Edgar?" о трудностях креативного "процесса". А Элен Еремян, выступающая под сценическим именем Brunette, спела в Ливерпуле балладу "Future Lover". В финале, который пройдет в воскресенье, 13 мая, зрители еще раз увидят и две рок-группы. Это бой-бенд из Словении Joker Out c танцевальным инди-попом "Capre Diem" и "металлисты" из Австралии Voyager с композицией "Promise" в стиле 80-х годов. Гимн семье "Duje" вновь исполнят Albina & Familja Kelmedi из Албании.

В стиле дискомузыки 90-х прозвучала жизнеутверждающая композиция "Because of you" бельгийца Gustaph. А под латиноамериканские ритмы протанцевала в финал представительница Польши Blanka с "Solo". Баллады в финале исполнят Эндрю Ламбру от Кипра ("Break a Broken Heart"), эстонка Алика ("Bridges") и Моника Линките из Литвы (Stay).

Кто выступит и не выступит в финале "Евровидения"

Сито полуфинала не удалось пройти звезде Тик-Тока из Дании Рейли ("Breaking My Heart"), самым молодым участникам "Евровидения-2023" - 16-летнему греку Виктору Верникосу ("What They Say") и 19-летнему Теодору Андрею из Румынии ("D.G.T."). Достаточной поддержки телезрителей (а в полуфиналах по новым правилам голосовали только они) не получили исландка Dilja ("Power"), грузинка Iru ("Echo") и Piqued Jacks с "Like An Animal" от Сан-Марино.

Украинский дуэт Tvorchi во время репетиции на сцене
Украинский дуэт Tvorchi во время репетиции на сцене "Евровидении-2023"Фото: Corinne Cumming/EBU

В финал "Евровидения" ранее вышли 10 победителей первого отборочного тура, среди них - главные фавориты конкурса в Ливерпуле: Лорин из Швеции и финн Кэрие. Автоматически участвуют в финале победитель прошлого "Евровидения" (Украина) и представители "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Красная нить солидарности с Украиной, не сумевшей из-за российской агрессии принять у себя конкурс, прошла и через второй полуфинал. Со сцены в Ливерпуле в любви к своей родине признались гости нынешнего конкурса: участницы "Евровидения-2014" Мария Яремчук, детского "Евровидения-2022" Злата Дзюнька, а также рэпер OTOY. Другие звезды украинской музыки - Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка - выступят в качестве гостей уже в финале "Евровидения".

Так как Беларусь и Россия отстранены от участия в состязаниях, телекомпании этих стран не транслируют "Евровидение", но его можно посмотреть на официальном сайте конкурса.

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Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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