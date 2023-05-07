"Евровидение-2023": что нужно знать о конкурсе в Ливерпуле

Конкурс "Евровидение-2023" официально открывается 7 мая в Ливерпуле. Почему он проходит в Великобритании? Где его можно смотреть? Кто является фаворитом? Ответы на эти и другие вопросы - у DW.

Конкурс "Евровидение" большинство телезрителей знают по финальному шоу. Оно проходит в одну из суббот мая. Однако ему предшествуют два полуфинала. В этом году финал "Евровидения" состоится 13 мая, первый и второй полуфиналы - 9 и 11 мая соответственно, а церемония открытия пройдет в воскресенье, 7 мая.

Почему "Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле?

В 2022 году конкурс "Евровидение", который проходил в итальянском Турине, выиграла украинская группа Kalush Orchestra c песней "Stefania". Это значит, что нынешний конкурс должен был пройти в Украине. Но российская агрессия не позволила сделать это. В Турине участник из Великобритании Сэм Райдер занял второе место, а британская корпорация BBC согласилась взять на себя расходы по проведению конкурса. Тогда Европейский вещательный союз - организатор и правообладатель "Евровидения" - решил устроить в 2023 году конкурс в Соединенном Королевстве. Из городов-претендентов самую убедительную концепцию представил Ливерпуль - родина легендарной группы "Битлз" и не менее знаменитого футбольного клуба.

В истории "Евровидения" это уже не первый раз, когда конкурс проходит не в стране-победительнице предыдущего. Так, в 1980 году Израиль отказался от этого права. Два раза подряд одержав победу на "Евровидении", страна по финансовым причинам не в состоянии была проводить еще один конкурс.

Как Украина представлена на "Евровидении" в Ливерпуле?

Как победительница прошлого конкурса Украина автоматически попадает в финал. Дуэту Tvorchi, который представляет эту страну с композицией в стиле R'n'B "Heart of steel", не нужно проходить сито полуфиналов. Организаторы позаботились также о том, чтобы Украина не чувствовала себя в Ливерпуле "падчерицей". В сердце эмблемы "Евровидения" - украинский флаг, при этом одна из ведущих конкурса - солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, а репортер во время прямых эфиров полуфиналов и финала - украинский телеведущий Тимур Мирошниченко. Победители "Евровидения" от Украины Kalush Orchestra и Джамала выступят в финальном шоу, в котором зрители также увидят Верку Сердючку, Go_A и Тину Кароль.

Tvorchi из Украины во время репетиции выступления на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле Фото: Corinne Cumming/EBU

Британская медиакорпорация BBC готовила конкурс в тесном сотрудничестве с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и украинскими деятелями искусства. Они помогли подготовить и рамочную программу в дни проведения "Евровидения-2023" в Ливерпуле. В городе можно увидеть плакаты на украинском языке и большие фигуры соловьев, символизирующие различные регионы страны. Три тысячи билетов на конкурс были розданы украинским беженцам.

Можно ли еще купить билеты на "Евровидение-2023"?

Билеты по цене от 30 до 380 фунтов стерлингов на полуфиналы и финал "Евровидения", а также на их генеральные репетиции с участием зрителей поступили в продажу двумя большими траншами в начале марта и в апреле и были раскуплены в считанные минуты. Дольше всего "продержались" билеты на финал в 12-местные ложи стоимостью 45 тысяч фунтов за ложу. Сейчас на официальном сайте можно приобрести билеты, которые сдают зрители по цене от 150 фунтов стерлингов.

Поэтому самой бюджетной возможностью по-прежнему остается смотреть полуфиналы и финал "Евровидения" по телевидению или онлайн. Их в 21 час по среднеевропейскому времени 9, 11 и 13 мая начнут транслировать телеканалы стран-участниц, проводившие национальные отборы, сайты этих телекомпаний и официальный сайт конкурса . Причем телезрители смогут оценить многие визуальные эффекты, которые не увидят люди в зале.

Кто оценивает выступления участников "Евровидения"?

Европейский вещательный союз в этом году вновь изменил правила голосования. Баллы национальных жюри стран-участниц теперь учитываются лишь в финале конкурса. А в полуфиналах голосуют только телезрители. В каждом из двух предварительных туров им предстоит выбрать по 10 участников финала. Места в финале гарантированы стране-победительнице предыдущего конкурса и "большой пятерке": Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Эти страны являются не только самыми крупными плательщиками взносов в казну организатора "Евровидения" - Европейского вещательного союза, но и обеспечивают конкурсу высокие телевизионные рейтинги.

Король Карл III с супругой Камиллой "открывают" сцену "Евровидения" в Ливерпуле 26 апреля 2023 года Фото: Phil Noble/AP/picture alliance

Кроме того, в 2023 году на конкурсе смогут проголосовать и телезрители в тех странах, которые не принимают участие в нынешнем "Евровидении". Непосредственно перед полуфиналами и финалом Европейский вещательный союз опубликует список этих стран и правила голосования для них. Их баллы будут суммированы как от одной страны-участницы.

Кто является фаворитом "Евровидения-2023"?

За неделю до финала "Евровидения-2023" основной претенденткой на победу букмекеры с большим отрывом называли представительницу Швеции Лорин (Loreen). Композиция "Tatoo" в стиле евро-поп является в некоторой степени повтором ее песни "Euphoria", с которой она победила на "Евровидении" в Баку в 2012 году.

Главным конкурентом Лорин букмекеры и немецкие знатоки конкурса считают финна Кэрие (Käärijä) с композицией "Cha Cha Cha" - микса из рэпа, электро-музыки и металла с элементами эстрадного шлягера. Хорошие шансы на места в первой пятерке имеют представительница Франции La Zarra с шансоном, сдобренным диско, и дуэт от Украины Tvorchi. А вот немецкой металл-группы Lord of the Lost, несмотря на схожесть "Blood & Glitter" c композициями Rammstein, среди фаворитов нет.

Поднимается ли на "Евровидении-2023" тема войны?

По словам организаторов, конкурс в Ливерпуле призван продемонстрировать всему миру поддержку Украины. Тема войны звучит в песнях участников. Аллегорией на нее является композиция "My sister's сrown" в исполнении восточно-европейского женского секстета Vesna от Чехии. Ее припев участницы поют на украинском языке. По-украински звучат и следующие строчки в англоязычной композиции дуэта Tvorchi: "Не взирая на боль, я продолжаю свой бой". Один из участников дуэта, Андрей Гуцуляк, не раз говорил, что "Heart of steel" была написана в 2022 году под впечатлением от обороны "Азовстали" в Мариуполе.

Фаворит "Евровидения-2023" и победительница "Евровидения-2012" в Баку Лорин из Швеции на сцене конкурса в Ливерпуле Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Под огонь критики пропагандистов в Минске и в Москве задолго до начала конкурса попала абсурдистская антивоенная композиция "Mama SC" в исполнении хорватской группы Let 3. Очевидными для многих оказались звучащие в ней отсылы к правящим в Беларуси и России политикам. "Я не хочу быть солдатом, я не хочу играть с настоящей кровью", - это уже строчки из песни "Watergun" в исполнении Ремо Форрера из Швейцарии. Правда, некоторые немецкие журналисты уже упрекнули швейцарцев в намерении заработать очки на горячей теме. Ведь Швейцария до сих пор была сдержанна в поддержке Украины, ссылаясь на своей нейтральный статус.

Почему Беларусь и Россия не участвуют в "Евровидении"?

Европейский вещательный союз (ЕВС) лишил Россию возможности принимать участие в "Евровидении" уже на следующий день после вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года. После этого Россия вышла из ЕВС.

А годом раньше Европейский вещательный союз снял с конкурса белорусскую группу "Галасы ЗМеста". Официальной причиной принятия этого решения стал текст песни группы, который ставит под сомнение ценности конкурса и мог, как говорится в заявлении ЕВС, "навредить его репутации". Позже Европейский вещательный союз исключил из своих рядов Беларусь - из-за систематических нарушений свободы слова в стране, усилившихся после массовых протестов в связи с фальсифицированными президентскими выборами в 2020 году.

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