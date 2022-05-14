Победа Украины на "Евровидении": солидарность и сюрпризы шоу

Украина в третий раз победила на "Евровидении". Выиграла бы песня "Stefania" в исполнении Kalush Orchestra, если бы не было войны, сказать трудно. Так, национальные жюри дали украинцам "только" четвертое место. Зрители же оценили лучшее за конкурсную неделю выступление группы значительно выше.

Политическая составляющая победы Украины на "Евровидении-2022" - тема для отдельного комментария. Что же касается ее музыкальной части, то, как отметил фронтмен группы Олег Псюк: победа на конкурсе - впервые с хип-хопом.

Фавориты зрительского голосования "Евровидения-2022"

Микс из техно и украинского фолка на "Евровидении-2021" в Роттердаме принес группе Go_A высокое пятое место в общем зачете и второе - по итогам зрительского голосования. В этом году Украина поставила на ту же карту, заменив техно хип-хопом. В сочетании с лаконичной, но очень выразительной графикой номер Kalush Orchestra отлично смотрелся на сцене в Турине. Ставка оказалась беспроигрышной: и на национальном отборе, и на "Евровидении" телезрители дали "Stеfania" первое место.

Subwoolfer из Норвегии на конкурсе "Евровидение-2022"

Именно телезрители катапультировали в первую десятку "Евроведения-2022" сербскую исполнительницу Konstrakta (5-е место), молдавский коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers (7-е место) и Subwoolfer из Норвегии (10-е место). Их номера - то, что ожидают от "Евровидения" многие зрители в субботу вечером.

Вряд ли до многих, несмотря на субтитры, дошла критика завышенных общественных представлений о красоте и здоровье, звучащая на сербском в композиции "In corpore sano". Но не встающая со стола исполнительница, которая то и дело моет руки в тазике с водой, точно войдет в анналы "Евровидения".

Так же, как и желтые "волки" из группы Subwoolfer. Этот электро-поп-проект вообще следует рассматривать в целом как предмет современного искусства. Норвежская делегация так и позиционировала себя в Турине. Не менее концептуальной, хотя внешне и гораздо более простой, была молдавская коллаборация Zdob si Zdub & Advahov Brothers. Во время выступления молдаван не только зрительный зал стоял на ушах, но и журналисты в пресс-центре пускались в пляс.

Главные сюрпризы "Евровидения-2022"

Не умаляя значение победы Украины, стоит особо отметить второе место Великобритании и третье - Испании. В последние годы обе страны - наравне с Германией - словно боролись за последние места на конкурсе. Но в Турине Великобритании удался настоящий кунстштюк. Сэм Райдер филигранно исполнил композицию "Space Man", по стилю напоминающую песни Элтона Джона, а телекомпания Би-би-си не поскупилась на дорогие декорации. В итоге Сам Райдер выиграл голосование национальных жюри.

Самый горячий танец на "Евровидении-2022" в исполнении Шанель из Испании

Испании и жюри, и зрители дали одинаковые места. "Бронза" на "Евровидении" - невероятный успех для испанцев. С 2005 года страна практически не "вылезала" с двадцатых позиций. Но в этом году решила возродить традиции музыкального фестиваля в Бенидорме и отправила в Турин его победительницу - уроженку Гаваны Шанель с зажигательной композицией "SloMo".

Над сменой концепции национального отбора стоит задуматься и Германии. Так считают практически все немецкие журналисты, аккредитованные на "Евровидении". Германия заняла последнее место - после двух подряд предпоследних. Лишенная какой-либо оригинальности композиция "Rockstars", исполненная Маликом Харрисом (Malik Harris), не вызвала никакого интереса ни у жюри, ни у зрителей.

Очередной успех Швеции, Италии и Греции

Примером того, что серьезный отбор приносит свои плоды, стал очередной успех Швеции и Италии. В Швеции кандидата на "Евровидение" выбирают в результате многодневного телемарафона. Его на этот раз выиграла Корнелия Якобс с песней "Hold me closer". В Турине она заняла четвертое место. А победители итальянского фестиваля в Сан-Ремо, харизматичные Махмуд и Бланко исполнили красивую балладу "Brividi", замкнув с ней первую пятерку.

Аманда от Греции на сцене "Евровидения-2022" в Турине

В топ-10 и в этом году вошла представительница Греции. Вокальные данные Аманды Георгиади Тенфьорд не вызвали ни у кого сомнений, как и постановка баллады с мелодраматическим названием "Die Together". Примечательно, что в этом году, как и в прошлом, Греция отправила на "Евровидение" соотечественницу, живущую за границей. В случае с Амандой - в Норвегии. Занять 8-е место в общем зачете ей помогли и высокие баллы, полученные по итогам голосования жюри.

Крепкий задел из этих баллов оставил в первой десятке и певицу Maro из Португалии. Современный фаду "Saudade, saudade" она вместе со своими бэк-вокалистами исполнила необыкновенно гармонично.

Тема войны в Украине на "Евровидении"

Организаторы "Евровидения" не устают повторять, что это - не политический конкурс. Но в нынешнем году ни Европейский вещательный союз, ни некоторые участники не могли обойти тему войны в Украине. Солист "Kalush Orchestra" Олег Псюк напрямую обратился со сцены "Евровидения" с призывом помочь Украине, Мариуполю и "Азовстали". К миру призвали также немец Малик Харрис, показавший оборотную сторону своей гитары со стикером в виде украинского флага, и участница группы Systur из Исландии.

Европейский вещательный союз (ЕВС) расценил эти призывы не как политические, а как носящие гуманитарный характер. Судя по той скорости, с какой ЕВС ответил на письменный запрос коллеги из немецкого информационного агентства dpa, комментарий был подготовлен уже заранее. Ведь и соведущая конкурса, итальянская певица Лаура Паузини закрывая "Евровидение-2022" воскликнула: "Всё, что мы хотим, - это мир".

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''Евровидение-2022'': итоги финала Kalush Orchestra из Украины - победители "Евровидения-2022" в Турине Коллектив Kalush Orchestra считался фаворитом "Евровидения" еще до начала конкурса в Турине. И дело не только в европейской солидарности с Украиной. В песне "Stefania" этой стране вновь удалось стильно соединить современную музыку с народной, а на сцене - украсить номер лаконичной, но выразительной графикой.

''Евровидение-2022'': итоги финала 2. Сэм Райдер, Великобритания Благодаря Сэму Райдеру Великобритания снова достойно заявила о себе на конкурсе "Евровидение". В композиции "Space Man" много музыкальных цитат, посвященных Элтону Джону, Фредди Меркьюри и Дэвиду Боуи.

''Евровидение-2022'': итоги финала 3. Шанель, Испания Тверк, исполненный на сцене "Евровидения-2022" Шанель, видимо, сделал свое дело. У представительницы Испании, которую зовут так же, как называется легендарный французский дом моды, много поклонников не только в Турине.

''Евровидение-2022'': итоги финала 4. Корнелия Якобс, Швеция Песня "Hold me closer" в исполнении Корнелии Якобс и постановка номера на "Евровидении" в Турине - результат кропотливой работы. Стоит и послушать, и посмотреть.

''Евровидение-2022'': итоги финала 5. Konstrakta, Сербия Название песни "In corpore sano" - цитата из выражения "В здоровом теле - здоровый дух". Экспериментальной оказалась не только композиция в жанре инди-поп, но и постановка номера, во время которого Konstrakta постоянно моет в тазике руки. Так певица высмеивает завышенные общественные представления о красоте и здоровье.

''Евровидение-2022'': итоги финала 6. Mahmood & BLANCO Песня в исполнении популярных в Италии Махмуда и Риккардо Фаббрикони, выступающего под сценическим именем BLANCO, называется "Brividi". Пожалуй, только на итальянском языке можно так красиво назвать мурашки по коже или озноб. Баллада из Италии - одна из самых красивых на "Евровидении-2022". А победители фестиваля в Сан-Ремо - точно самые стильные.

''Евровидение-2022'': итоги финала 7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова На "Евровидении-2022" Молдова не стала в очередной раз прибегать к покровительству Филиппа Киркорова. В итоге получилась зажигательная смесь фолка и рок-н-ролла на песню "Trenuletul" про поездку на поезде, идущем из Кишинева в Бухарест.

''Евровидение-2022'': итоги финала 8. Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция В трехминутной мелодраме "Die Together" в исполнении Аманды Георгиади Тенфьорд на сцене в Турине обошлось без сложных технических трюков, которыми известны постановки на конкурсе грека Фокаса Евангелиноса. Новый греческий минимализм?

''Евровидение-2022'': итоги финала 9. Маро, Португалия Название песни "Saudade, saudade" в исполнении Маро лучше всего отражает настроение многих композиций на "Евровидении-2022". В этом португальском слове есть все: тоска, ностальгия, меланхолия. Фаду - пожалуй, самый подходящий музыкальный жанр для таких эмоций.

''Евровидение-2022'': итоги финала 10. Subwoolfer, Норвегия Под звуки электро-попа норвежский коллектив предлагает накормить волка бананами: "Give that wolf a banana". Маски волков норвежцы на "Евровидении" не снимают и вовсю троллят публику и журналистов.

''Евровидение-2022'': итоги финала 11. S10, Нидерланды Сценическое имя S10 представительницы Нидерландов на конкурсе - производное от ее настоящего имени Стин. Гуглить S10 - зря тратить время: неизбежно попадаешь на описание мобильного телефона. Композиция "De Diepte" (глубина) - это напоминание о трудных временах, когда исполнительница страдала глубокой депрессией.

''Евровидение-2022'': итоги финала 12. Охман, Польша Сильный голос Охману достался, видимо, в наследство. Его дедушка был в Польше знаменитым оперным певцом.

''Евровидение-2022'': итоги финала 13. Стефан, Эстония Стефана по праву можно назвать эстонским Джонни Кэшем: за красивый низкий голос и кантри-балладу "Hope" ("Надежда"), исполненную им на "Евровидении-2022" в Турине.

''Евровидение-2022'': итоги финала 14. Моника Лю, Литва Французский шансон на литовском? Это возможно на "Евровидении" - в исполнении Моники Лю. Она буквально загипнотизировала зрителей плавными покачиваниями под песню "Sentimentai" и прической, напоминающей стрижку Мирей Матье.

''Евровидение-2022'': итоги финала 15. Шелдон Райли, Австралия Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится, причем не только на сцене.

''Евровидение-2022'': итоги финала 16. Надир Рустамли, Азербайджан На "Евровидении" в Турине Азербайджан пошел привычным для этой страны путем и представил композицию, написанную международным коллективом, создавшим не один хит "Евровидения". Баллада "Fade to black" в исполнении Надира Рустамли сгодилась бы и для прогноза погоды: в ней часто и пронзительно звучит слово "the weather".

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''Евровидение-2022'': итоги финала 23. Systur, Исландия Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно, только используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

''Евровидение-2022'': итоги финала 24. Alvan & Ahez, Франция Франция в Турине отказалась от традиционного шансона (его на "Евровидении-2022" исполнила участница из Литвы), но вновь продемонстрировала свое культурное разнообразие. Впервые после 1996 года на конкурсе прозвучала песня на бретонском языке.

''Евровидение-2022'': итоги финала 25. Малик, Харрис, Германия Малик Харрис родом из американо-немецкой семьи. Но с вице-президентом США Камилой Харрис он только однофамилец. Хотя против такого родства Малик бы ничего против не имел, признался певец в интервью DW. Представитель Германии занял на конкурсе в Турине последнее место. Автор: Андрей Бреннер

