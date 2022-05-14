 Комментарий: ″Евровидение″ - еще и политический конкурс | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 15.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: "Евровидение" - еще и политический конкурс

Победа Kalush Orchestra из Украины на конкурсе в Турине вновь показала, что "Евровидение" не чуждо политике. И это хорошо, считает спецкорреспондент DW Андрей Бреннер.

Украинская группа Kalush Orchestra на сцене Евровидения-2022 в Турине

Kalush Orchestra на сцене "Евровидения-2022" в Турине

Украина в третий раз выиграла "Евровидение". Страна, которая переживает жесточайшую после Второй мировой войны агрессию, тем менее приняла участие в музыкальном конкурсе. И это так же невероятно, как и его проведение в то время, когда в центре Европы идет кровавая война. Благодаря победе Украины "Евровидение" вышло из трудной дилеммы и недвусмысленно выразило свое мнение. Kalush Ochestra облегчил конкурсу решение задачи.

Украинцы великолепно выступили на сцене, и зрители дали им самую высокую оценку. Мы никогда не узнаем, выиграла бы песня "Stefania", не будь войны. Ведь национальные жюри дали ей "только" четвертое место. Но большинство европейцев не видели для себя иного выбора, кроме как проголосовать за Украину. Во-первых, потому что стране сейчас необходима любая поддержка. Об этом солист группы Олег Псюк говорил всюду в Турине. А во-вторых, девиз "Евровидения" можно сформулировать и как "Мирное сосуществование, самоопределение и радость в жизни". Всё то, что сейчас пытается разрушить армия президента Путина.

"Евровидение" никогда не было аполитичным

Голоса, отданные за Украину, были четким сигналом в адрес России: Европа и Австралия (которая тоже участвует в конкурсе) не смирятся с этим. Выбор телезрителей был политическим - и правильным - решением. Далеким от политики "Евровидение" никогда не было. Само проведение первого конкурса в 1956 году стало политическим событием. Ведь на одной сцене выступили представители стран, которые еще 11 лет назад во Второй мировой войне находились по разные стороны фронта.

Андрей Бреннер

Андрей Бреннер

Первая победа Германии на "Евровидении" в 1982 году с песней Николь "Ein bisschen Frieden" ("Немного мира") стала возможной благодаря росту антивоенного движения. Падение железного занавеса открыло дорогу на "Евровидение" странам Восточной Европы. Нередко страны-участницы выносили на конкурс межгосударственные конфликты, в том числе Украина и Россия. Но победа Джамалы в 2016 году в Стокгольме с песней "1944" показала, на чьей стороне после аннексии Крыма стоит Европа.

России нет места на "Евровидении"

В 1944 году крымские татары были депортированы с полуострова по приказу Сталина. В отличие от "1944", в "Стефании" нет скрытых политических посланий, которые вообще-то запрещены на "Евровидении". "Stefania" - признание в любви к матери, "упакованное" в микс из хип-хопа и фолка. Это - еще один пример самобытной украинской культуры и идентичности, существование которых отрицает Владимир Путин.

Поддержав Украину, "Евровидение" показало, что эта страна - член европейской семьи. Призывы помочь Украине организатор конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), расценил как гуманитарный жест, понимая, какие чувства вызывает война у участников и жителей континента.

В этой семье сегодня нет места России. Под нажимом нескольких стран ЕВС уже на следующий день после нападения на Украину отстранил РФ от участия в "Евровидении". Чтобы вернуться на конкурс, Россия ментально должна пройти путь "депутинизации". Этот процесс займет много времени: слишком глубокие корни пустило неприятие европейских (они же - универсальные) ценностей в головах большинства россиян.

Но ясная политическая позиция "Евровидения" ни в коем случае не означает, что политикам разрешено вмешиваться в конкурс и использовать его в собственных целях. У поклонников "Евровидения" есть своя голова на плечах, чтобы не быть марионетками в чьих-либо руках. Они сами принимают свои, в том числе политические, решения. Дух свободы "Евровидения" - залог его успеха и популярности не только у фанатов конкурса.

Дань уважения Украине

И если в минувшую субботу мы посмеивались над норвежскими "волками", зашкаливающим пафосом некоторых баллад или над сербской исполнительницей, которая на сцене "Евровидения" мыла руки в тазике с водой, то это нормально. Развлечение - часть субботнего вечера. Но, как показала российская агрессия, такого развлечения можно быстро лишиться. Вторжение войск России украло у Украины полноценную радость от "Евровидения". Трудно себе представить, что украинцы смотрели нынешний конкурс так же беззаботно, как испанцы, поляки или даже снова занявшие на нем последнее место немцы.

У успеха Kalush Orchstra есть еще одна горькая нота. Страна-победительница получает право проводить следующий конкурс. Как бы того ни хотелось президенту Владимиру Зеленскому, это вряд ли возможно, учитывая нынешние разрушения в Украине. Даже если война скоро закончится и Россия перестанет обстреливать бомбами и ракетами украинские города.

Скорее всего, другая страна примет у себя "Евровидение-2023". Возможно, Великобритания, занявшая второе место. Европейский вещательный союз найдет решение. Но оно должно быть исполненным уважения к Украине - такого же, какое оказали ей телезрители на "Евровидении-2022".

Автор: Андрей Бреннер - многолетний корреспондент Deutsche Welle на конкурсе "Евровидение"

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также

  • Kalush Orchestra из Украины

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    Kalush Orchestra из Украины - победители "Евровидения-2022" в Турине

    Коллектив Kalush Orchestra считался фаворитом "Евровидения" еще до начала конкурса в Турине. И дело не только в европейской солидарности с Украиной. В песне "Stefania" этой стране вновь удалось стильно соединить современную музыку с народной, а на сцене - украсить номер лаконичной, но выразительной графикой.

  • Сэм Райдер, Великобритания

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    2. Сэм Райдер, Великобритания

    Благодаря Сэму Райдеру Великобритания снова достойно заявила о себе на конкурсе "Евровидение". В композиции "Space Man" много музыкальных цитат, посвященных Элтону Джону, Фредди Меркьюри и Дэвиду Боуи.

  • Шанель, Испания

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    3. Шанель, Испания

    Тверк, исполненный на сцене "Евровидения-2022" Шанель, видимо, сделал свое дело. У представительницы Испании, которую зовут так же, как называется легендарный французский дом моды, много поклонников не только в Турине.

  • Корнелия Якобс, Швеция

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    4. Корнелия Якобс, Швеция

    Песня "Hold me closer" в исполнении Корнелии Якобс и постановка номера на "Евровидении" в Турине - результат кропотливой работы. Стоит и послушать, и посмотреть.

  • Konstrakta, Сербия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    5. Konstrakta, Сербия

    Название песни "In corpore sano" - цитата из выражения "В здоровом теле - здоровый дух". Экспериментальной оказалась не только композиция в жанре инди-поп, но и постановка номера, во время которого Konstrakta постоянно моет в тазике руки. Так певица высмеивает завышенные общественные представления о красоте и здоровье.

  • Mahmood & BLANCO

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    6. Mahmood & BLANCO

    Песня в исполнении популярных в Италии Махмуда и Риккардо Фаббрикони, выступающего под сценическим именем BLANCO, называется "Brividi". Пожалуй, только на итальянском языке можно так красиво назвать мурашки по коже или озноб. Баллада из Италии - одна из самых красивых на "Евровидении-2022". А победители фестиваля в Сан-Ремо - точно самые стильные.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Евровидении-2022" Молдова не стала в очередной раз прибегать к покровительству Филиппа Киркорова. В итоге получилась зажигательная смесь фолка и рок-н-ролла на песню "Trenuletul" про поездку на поезде, идущем из Кишинева в Бухарест.

  • Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    8. Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    В трехминутной мелодраме "Die Together" в исполнении Аманды Георгиади Тенфьорд на сцене в Турине обошлось без сложных технических трюков, которыми известны постановки на конкурсе грека Фокаса Евангелиноса. Новый греческий минимализм?

  • Маро, Португалия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    9. Маро, Португалия

    Название песни "Saudade, saudade" в исполнении Маро лучше всего отражает настроение многих композиций на "Евровидении-2022". В этом португальском слове есть все: тоска, ностальгия, меланхолия. Фаду - пожалуй, самый подходящий музыкальный жанр для таких эмоций.

  • Subwoolfer, Норвегия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    10. Subwoolfer, Норвегия

    Под звуки электро-попа норвежский коллектив предлагает накормить волка бананами: "Give that wolf a banana". Маски волков норвежцы на "Евровидении" не снимают и вовсю троллят публику и журналистов.

  • S10, Нидерланды

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    11. S10, Нидерланды

    Сценическое имя S10 представительницы Нидерландов на конкурсе - производное от ее настоящего имени Стин. Гуглить S10 - зря тратить время: неизбежно попадаешь на описание мобильного телефона. Композиция "De Diepte" (глубина) - это напоминание о трудных временах, когда исполнительница страдала глубокой депрессией.

  • Охман, Польша

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    12. Охман, Польша

    Сильный голос Охману достался, видимо, в наследство. Его дедушка был в Польше знаменитым оперным певцом.

  • Стефан, Эстония

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    13. Стефан, Эстония

    Стефана по праву можно назвать эстонским Джонни Кэшем: за красивый низкий голос и кантри-балладу "Hope" ("Надежда"), исполненную им на "Евровидении-2022" в Турине.

  • Моника Лю, Литва

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    14. Моника Лю, Литва

    Французский шансон на литовском? Это возможно на "Евровидении" - в исполнении Моники Лю. Она буквально загипнотизировала зрителей плавными покачиваниями под песню "Sentimentai" и прической, напоминающей стрижку Мирей Матье.

  • Шелдон Райли, Австралия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    15. Шелдон Райли, Австралия

    Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится, причем не только на сцене.

  • Надир Рустамли, Азербайджан

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    16. Надир Рустамли, Азербайджан

    На "Евровидении" в Турине Азербайджан пошел привычным для этой страны путем и представил композицию, написанную международным коллективом, создавшим не один хит "Евровидения". Баллада "Fade to black" в исполнении Надира Рустамли сгодилась бы и для прогноза погоды: в ней часто и пронзительно звучит слово "the weather".

  • Мариус Беар, Швейцария

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    17. Мариус Беар, Швейцария

    С голосом легендарного Луи Армстронга сравнивают низкий голос Мариуса Беара. Он исполнил в Турине джазовую балладу "Boys do cry". Но не все парни могут плакать так красиво, как спел представитель Швейцарии.

  • WRS, Румыния

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    18. WRS, Румыния

    Композиция "Llamame" ("Позвони мне") - пример еще одного неожиданного микса на "Евровидении" в Турине: балканский фольклор и сальса. За Урса (так произносится имя исполнителя) проголосовало достаточно зрителей.

  • Джереми Макизе, Бельгия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    19. Джереми Макизе, Бельгия

    Пение для представителя Бельгии на "Евровидении-2022" в Турине - хобби. Основной вид деятельности Джереми Макизе - игра в футбол. Он вратарь одного из клубов второй лиги в Бельгии.

  • Роза Линн, Армения

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    20. Роза Линн, Армения

    В 2021 году из-за войны за Нагорный Карабах Армения пропустила конкурс, но достойно вернулась с песней "Snap" в исполнении Розы Линн. Расстаться с любимым человеком далеко не так просто, как оборвать листки бумаги, которыми были оклеены декорации на сцене "Евровидения" во время исполнения ее песни.

  • The Rasmus, Финляндия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    21. The Rasmus, Финляндия

    На "Евровидении-2022" Финляндия сделала ставку на беспроигрышный вариант и отправила в Турин известную рок-группу The Rasmus. Но зачем солисту дали с собой в дорогу желтый дождевик? Дождь шел в Италии только на церемонии отрытия.

  • We are domi, Чехия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    22. We are domi, Чехия

    В составе электропоп-трио - солистка Доминика и два музыканта из… Норвегии, живущие в Чехии. Чем не символ новой объединенной Европы!

  • Systur, Исландия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    23. Systur, Исландия

    Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно, только используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

  • Alvan & Ahez, Франция

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    24. Alvan & Ahez, Франция

    Франция в Турине отказалась от традиционного шансона (его на "Евровидении-2022" исполнила участница из Литвы), но вновь продемонстрировала свое культурное разнообразие. Впервые после 1996 года на конкурсе прозвучала песня на бретонском языке.

  • Малик, Харрис, Германия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    25. Малик, Харрис, Германия

    Малик Харрис родом из американо-немецкой семьи. Но с вице-президентом США Камилой Харрис он только однофамилец. Хотя против такого родства Малик бы ничего против не имел, признался певец в интервью DW. Представитель Германии занял на конкурсе в Турине последнее место.

    Автор: Андрей Бреннер


 

Смотреть видео 02:20

Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW о конкурсе, хейтерах и украинских конкурентах (18.05.2021)  

Победительница Евровидения-2016 Джамала: Когда я пою эти строки, то понимаю, насколько они актуальны сейчас (28.03.2022)  

Также по теме

Kalush Orchestra from Ukraine arrives for the Grand Final of the Eurovision Song Contest at Palaolimpico arena, in Turin, Italy, Saturday, May 14, 2022. (AP Photo/Luca Bruno)

Организатор "Евровидения": В призывах поддержки Украины нет политики 14.05.2022

Европейский вещательный союз считает, что обращения Kalush Orchestra поддержать Украину носят гуманитарный характер.

Bühne des Eurovision Song Contest 2022 in Turin via Andreas Brenner 14.04.2022

Финал "Евровидения-2022" начался в Турине 14.05.2022

Фаворит конкурса - группа Kalush Orchestra из Украины. По традиции следующий конкурс проходит в стране-победительнице. Беларусь и Россия лишены права принимать участие в "Евровидении".

Members of the band Kalush Orchestra (R) celebrate onstage with Ukraine's flags as (From L) Italian television presenter Alessandro Cattelan, Italian singer Laura Pausini and Lebanese-born British singer-songwriter, Mika applaud, after winning on behalf of Ukraine the Eurovision Song contest 2022 on May 14, 2022 at the Pala Alpitour venue in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Победа Украины на "Евровидении": солидарность и сюрпризы шоу 15.05.2022

Группа Kalush Orchestra выиграла "Евровидение" с хип-хопом - впервые в истории конкурса. Шоу в Турине преподнесло и другие сюрпризы. Впрочем, для Германии - вновь неприятный. Репортаж DW.

Реклама

Самые читаемые сегодня

На "Евровидении" в Турине победила Украина  

Как распределились места в финале ''Евровидения-2022''  

Германия охладила надежды Украины на получение замороженных средств РФ  