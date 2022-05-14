Комментарий: "Евровидение" - еще и политический конкурс

Украина в третий раз выиграла "Евровидение". Страна, которая переживает жесточайшую после Второй мировой войны агрессию, тем менее приняла участие в музыкальном конкурсе. И это так же невероятно, как и его проведение в то время, когда в центре Европы идет кровавая война. Благодаря победе Украины "Евровидение" вышло из трудной дилеммы и недвусмысленно выразило свое мнение. Kalush Ochestra облегчил конкурсу решение задачи.

Украинцы великолепно выступили на сцене, и зрители дали им самую высокую оценку. Мы никогда не узнаем, выиграла бы песня "Stefania", не будь войны. Ведь национальные жюри дали ей "только" четвертое место. Но большинство европейцев не видели для себя иного выбора, кроме как проголосовать за Украину. Во-первых, потому что стране сейчас необходима любая поддержка. Об этом солист группы Олег Псюк говорил всюду в Турине. А во-вторых, девиз "Евровидения" можно сформулировать и как "Мирное сосуществование, самоопределение и радость в жизни". Всё то, что сейчас пытается разрушить армия президента Путина.

"Евровидение" никогда не было аполитичным

Голоса, отданные за Украину, были четким сигналом в адрес России: Европа и Австралия (которая тоже участвует в конкурсе) не смирятся с этим. Выбор телезрителей был политическим - и правильным - решением. Далеким от политики "Евровидение" никогда не было. Само проведение первого конкурса в 1956 году стало политическим событием. Ведь на одной сцене выступили представители стран, которые еще 11 лет назад во Второй мировой войне находились по разные стороны фронта.

Андрей Бреннер

Первая победа Германии на "Евровидении" в 1982 году с песней Николь "Ein bisschen Frieden" ("Немного мира") стала возможной благодаря росту антивоенного движения. Падение железного занавеса открыло дорогу на "Евровидение" странам Восточной Европы. Нередко страны-участницы выносили на конкурс межгосударственные конфликты, в том числе Украина и Россия. Но победа Джамалы в 2016 году в Стокгольме с песней "1944" показала, на чьей стороне после аннексии Крыма стоит Европа.

России нет места на "Евровидении"

В 1944 году крымские татары были депортированы с полуострова по приказу Сталина. В отличие от "1944", в "Стефании" нет скрытых политических посланий, которые вообще-то запрещены на "Евровидении". "Stefania" - признание в любви к матери, "упакованное" в микс из хип-хопа и фолка. Это - еще один пример самобытной украинской культуры и идентичности, существование которых отрицает Владимир Путин.

Поддержав Украину, "Евровидение" показало, что эта страна - член европейской семьи. Призывы помочь Украине организатор конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), расценил как гуманитарный жест, понимая, какие чувства вызывает война у участников и жителей континента.

В этой семье сегодня нет места России. Под нажимом нескольких стран ЕВС уже на следующий день после нападения на Украину отстранил РФ от участия в "Евровидении". Чтобы вернуться на конкурс, Россия ментально должна пройти путь "депутинизации". Этот процесс займет много времени: слишком глубокие корни пустило неприятие европейских (они же - универсальные) ценностей в головах большинства россиян.

Но ясная политическая позиция "Евровидения" ни в коем случае не означает, что политикам разрешено вмешиваться в конкурс и использовать его в собственных целях. У поклонников "Евровидения" есть своя голова на плечах, чтобы не быть марионетками в чьих-либо руках. Они сами принимают свои, в том числе политические, решения. Дух свободы "Евровидения" - залог его успеха и популярности не только у фанатов конкурса.

Дань уважения Украине

И если в минувшую субботу мы посмеивались над норвежскими "волками", зашкаливающим пафосом некоторых баллад или над сербской исполнительницей, которая на сцене "Евровидения" мыла руки в тазике с водой, то это нормально. Развлечение - часть субботнего вечера. Но, как показала российская агрессия, такого развлечения можно быстро лишиться. Вторжение войск России украло у Украины полноценную радость от "Евровидения". Трудно себе представить, что украинцы смотрели нынешний конкурс так же беззаботно, как испанцы, поляки или даже снова занявшие на нем последнее место немцы.

У успеха Kalush Orchstra есть еще одна горькая нота. Страна-победительница получает право проводить следующий конкурс. Как бы того ни хотелось президенту Владимиру Зеленскому, это вряд ли возможно, учитывая нынешние разрушения в Украине. Даже если война скоро закончится и Россия перестанет обстреливать бомбами и ракетами украинские города.

Скорее всего, другая страна примет у себя "Евровидение-2023". Возможно, Великобритания, занявшая второе место. Европейский вещательный союз найдет решение. Но оно должно быть исполненным уважения к Украине - такого же, какое оказали ей телезрители на "Евровидении-2022".

Автор: Андрей Бреннер - многолетний корреспондент Deutsche Welle на конкурсе "Евровидение"

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