Немецкий финалист "Евровидения-2022": Буду рад, если победит Украина

Германии не требуется проходить через отборочное сито полуфиналов "Евровидения". Вместе с четырьмя другими крупнейшими донорами Европейского вещательного союза (организатора конкурса) - Великобританией, Испанией, Италией и Францией - немцы номинируют своего участника сразу в решающий тур "Евровидения". В 2022 году Германию представляе Малик Харрис (Malik Harris).
Deutsche Welle: Малик, ты наполовину - немец, наполовину - американец. Твоя однофамилица - вице-президент США Камила Харрис. Или она твоя родственница?
Малик Харрис: К сожалению, нет (улыбается), но я исытываю большое уважение к этой женщине. Если бы мы были родственниками, я был бы этому рад.
- Ты вырос в очень музыкальной семье. Твой отец играет на нескольких инструментах. Твой дедушка - оперный певец. Бабушка - пианистка, то есть - любители кассической музыки. Что они говорят о твоем музыкальном стиле и вкусе? Тебе же нравится быть рэпером.
Малик Харрис на сцене "Евровидения-2022" в Турине
- Они хорошо к этому относятся. Я помню, когда еще ребенком пришел домой, напевая музыку Эминем. А в его песнях много слов F***. Тогда они сказали: "Ой-ой-ой, давай-ка ты лучше оставишь эту музыку". Прошло время, и сейчас они сами - большие поклонники Эминем. Теперь они все тащатся от рэпа, так что я смог привить им любовь к этому стилю.
- Тебе 24 года, но ты уже давно выступаешь на концертных площадках. Впрочем, самое важное выступление в Турине у тебя еще впереди - финал "Евровидения". И все же, ощущаешь ли ты разницу, выходя на разные сцены?
- Конечно. Сцена "Евровидения" - это вообще что-то особенное. Здесь ты больше сконцентрирован на себе. На "Евровидении" артист выступает гораздо больше на телекамеру, чем для публики. Для меня это абсолютно новый опыт. Я люблю выступать живьем, для зрителя: когда я играю, а вокруг меня - публика. Здесь все совсем по-другому. Но я счастлив и получаю от этого огромное удовольствие.
- Что круче по ощущениям?
- Сложно сказать, но думаю все-таки играть для зрителя интереснее. Ты стоишь на сцене, а перед тобой толпа и вся ее энергия. Я испытываю такой кайф от этого.
- Такой же, который ты испытал, когда увидел свое изображение в самом сердце Нью-Йорка (Малик Харрис стал первым немецким исполнителем, портрет которого появился на огромном экране на Таймс-сквер в Нью-Йорке. - Ред.)?
- Да, эти ощущения вполне сопоставимы. Это непередаваемо.
- На немецком национальном отборе ты выступил с гитарой со стикером цветов украинского флага "I stand with Ukraine" ("Я - с Украиной"). Здесь, в Турине, у меня складывается впечатление, что тема войны отошла на второй план. Или я ошибаюсь?
- Я очень надеюсь, что в финале "Евровидения" войне в Украине будет уделено много внимания. Это важно. На "Евровидении" лежит ответственность, можно сказать, почти политическая, так как это - масштабное мероприятие. Оно объединяет всю Европу. Я буду очень рад, если в финале эта тема найдет свое место. На мой взгляд, важно показать содидарность с Украиной.
На отборочном туре в Германии Малик Харрис выступил с гитарой со стикером цветов украинского флага "I stand with Ukraine" ("Я - с Украиной")
- Украина считается главным фаворитом нынешнего конкурса. Германии же последние годы не сильно везло на "Евровидении". Что тебе дает надежду? Почему ты уверен, что у тебя получится лучше, чем у твоих предшественников?
- Я об этом вообще стараюсь не думать. Для меня лично место, которое я займу на этом конкурсе, не имеют большого значения. Это не просто какой-то конкурс, это целое событие, которые на протяжении последних десятилетий объединяет страны Европы в ее мирном сосуществовании. Все вместе мы занимаемя музыкой. Я буду очень рад, если в этом году победит Украина. Я лично в любом случае буду получать удовольствие от участия и выступления на "Евровидениии".
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Автор: Андрей Бреннер