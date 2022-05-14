На "Евровидении" в Турине победила Украина

Победителем "Евровидения-2022" стала Украина. Ее представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Результаты голосования национальных жюри стран - участниц конкурса и телезрителей были объявлены в ночь на 15 мая по окончании финального шоу, проходившего в Турине.

Первая десятка "Евровидения-2022"

За Украиной места в первой десятке "Евровидения" распределись следующим образом:

Сэм Райдер (Великобритания) - второе место, Шанель (Испания) - третье, Корнелия Якобс (Швеция) - четвертое, Konstrakta (Сербия), - пятое. Далее: Махмуд & BLANCO (Италия), Zdob si Zdub & Advahov Brothers (Молдова), Аманда Георгиади Тенфьорд (Греция), MARO (Португалия), Subwoolfer (Норвегия).

Представитель Германии Малик Харрис (Malik Harris) с композицией "Rockstars" занял последнее место. С 2015 года немцам только однажды удалось попасть в первую пятерку "Евровидения" (в 2018 году в Лиссабоне), но они трижды занимали предпоследнее место и уже трижды - последнее.

Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в конкурсе. Беларусь - в 2021 году из-за нарушения правил: текст песни от этой страны не отвечал требованиям "Евровидения", запрещающим политические послания. Россия была исключена из числа участников конкурса из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Призывы поддержать Украину - не политические

По окончании выступления на сцене "Евровидения" в Турине фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк в прямом эфире призвал поддержать Украину. "Помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали!", - на английском языке выкрикнул он. Следом на конкурсе выступал участник из Германии Малик Харрис (Malik Harris). Закончив петь, он перевернул гитару, на оборотной стороне которой был стикер в цветах украинского флага и надпись "Peace" (мир).

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены. Но организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: "Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Где пройдет "Евровидение-2023"?

Страна-победительница "Евровидения" получает право проводить следующий конкурс. Но его организатор - Европейский вещательный союз (ЕВС) - может перенести конкурс в другую страну в том случае, если нет условий для его проведения. ЕВС официальных заявлений о возможности проведения "Евровидения-2023" в Украине не делал. В 2017 году, несмотря на аннексию Крыма и военные действия в Донбассе, конкурс прошел в Киеве.

Украина принимает участие в "Евровидении" с 2003 года и уже дважды побеждала на конкурсе. В 2004 году в Стамбуле Руслана выиграла с песней "Wild Dances", а в 2016 году в Стокгольме Джамала - с "1944".

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