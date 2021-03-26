Что белорусы думают об исключении страны из "Евровидения-2021"?

Европейский вещательный союз во второй раз отклонил заявку Беларуси на участие в "Евровидении-2021". По мнению организаторов, новая песня группы "Галасы ЗМеста" нарушает правила конкурса и может повредить его репутации. В свою очередь, руководитель государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт считает решение политически мотивированным. Он также заявил, что "Беларусь выиграла это Евровидение".

Согласны ли с этим мнением белорусы, и что думают о недопуске страны к конкурсу? DW собрала их мнения и комментарии.

"Белтелерадиокомпания" знает, какие существуют требования к песням"

Наталья, бывшая сотрудница "Белтелерадиокомпании" уверена, что медиахолдинг с самого начала решил саботировать музыкальный конкурс. "Белтелерадиокомпания" как представитель Европейского вещательного союза провела огромное количество национальных отборов и знает, какие существуют требования к песням, - рассказала DW Наталья. - Думаю, они так или иначе решили саботировать процесс, но вместо того, чтобы просто отказаться от участия, решили устроить скандальчик, показать в очередной раз, что Европа нас не оценила: мы им одну песню предложили, вторую, а им все не нравится".

Так же считает и разработчик мобильных предложений Константин Конопко: "В случае с "Евровидением" власти выставили заведомо непроходной материал. Кажется, у них больше не осталось вариантов, ни один более-менее приличный исполнитель сейчас не станет с ними сотрудничать. Я бы отправил на "Евровидение" Маргариту Левчук. Она могла бы выступить от страны-соседки, например от Литвы, Латвии или Польши. Это был бы мощный жест солидарности с их стороны".

Госслужащая Анна сожалеет, что Беларусь привлекла внимание мирового сообщества именно своим отстранением от "Евровидения", а не успешным выступлением: "Евровидение"- один из престижных международных конкурсов, участие в котором в том числе говорит о нормальном состоянии жизни страны-участницы. Отстранение в очередной раз доказывает обратное. Прискорбно, что не ошеломляющая победа белорусов в конкурсе, а дисквалификация притягивает внимание мирового сообщества".

Как отстранение Беларуси от "Евровидения" комментируют в интернете?

За два дня песню, которую Беларусь собиралась представить на "Евровидении", на YouTube-канале Агентства телевизионных новостей (подразделение "Белтелерадиокомпании". - Ред.) послушали более 180 тысяч человек, она набрала около 3 тысяч лайков, 8 тысяч отрицательных реакций и 3 тысячи комментариев. Многие из них мы не решимся цитировать, но вот несколько противоположных точек зрения:

nik music: "А кто выбирал то??? Вот я лично ничего про отборы на Евровидение не слышал".

Вольны Сьцяг: "Хорошо, что Евровидение не дает третьего шанса. Страшно представить, что бы там было".

Елена Филатова: "Было сразу понятно, какую бы песню не представили в этом году от Беларуси, ее не пустят на Евровидение. Для них что спорт, что музыкальный конкурс - все политика".

Sew Zavjalov: "Молодцы ребята, конкретно доказали, что конкурс политизирован. Есть заказ снять Белоруссию с конкурса, вот и сняли, даже если бы они просто мелодию играли без текста".

Комментарии, общий смысл который сводится к тому, что страна ничего не потеряла от дисквалификации, можно найти на странице газеты администрации президента "СБ. Беларусь сегодня" :

Ирина Искра: "Никогда не понимала стремления Беларуси на Евровидение за огромные деньги. Нам это надо".

Андрей Диковицкий: "Главное, что о Беларуси заговорили еще до Евровидения".

С последним, действительно, трудно поспорить.

Смотрите также: