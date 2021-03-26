Что белорусы думают об исключении страны из "Евровидения-2021"?
Организаторы "Евровидения" не допустили Беларусь к участию в нынешнем конкурсе. Как это восприняли сами белорусы? DW узнала их мнения.
Европейский вещательный союз во второй раз отклонил заявку Беларуси на участие в "Евровидении-2021". По мнению организаторов, новая песня группы "Галасы ЗМеста" нарушает правила конкурса и может повредить его репутации. В свою очередь, руководитель государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт считает решение политически мотивированным. Он также заявил, что "Беларусь выиграла это Евровидение".
Согласны ли с этим мнением белорусы, и что думают о недопуске страны к конкурсу? DW собрала их мнения и комментарии.
"Белтелерадиокомпания" знает, какие существуют требования к песням"
Наталья, бывшая сотрудница "Белтелерадиокомпании" уверена, что медиахолдинг с самого начала решил саботировать музыкальный конкурс. "Белтелерадиокомпания" как представитель Европейского вещательного союза провела огромное количество национальных отборов и знает, какие существуют требования к песням, - рассказала DW Наталья. - Думаю, они так или иначе решили саботировать процесс, но вместо того, чтобы просто отказаться от участия, решили устроить скандальчик, показать в очередной раз, что Европа нас не оценила: мы им одну песню предложили, вторую, а им все не нравится".
Так же считает и разработчик мобильных предложений Константин Конопко: "В случае с "Евровидением" власти выставили заведомо непроходной материал. Кажется, у них больше не осталось вариантов, ни один более-менее приличный исполнитель сейчас не станет с ними сотрудничать. Я бы отправил на "Евровидение" Маргариту Левчук. Она могла бы выступить от страны-соседки, например от Литвы, Латвии или Польши. Это был бы мощный жест солидарности с их стороны".
Госслужащая Анна сожалеет, что Беларусь привлекла внимание мирового сообщества именно своим отстранением от "Евровидения", а не успешным выступлением: "Евровидение"- один из престижных международных конкурсов, участие в котором в том числе говорит о нормальном состоянии жизни страны-участницы. Отстранение в очередной раз доказывает обратное. Прискорбно, что не ошеломляющая победа белорусов в конкурсе, а дисквалификация притягивает внимание мирового сообщества".
Как отстранение Беларуси от "Евровидения" комментируют в интернете?
За два дня песню, которую Беларусь собиралась представить на "Евровидении", на YouTube-канале Агентства телевизионных новостей (подразделение "Белтелерадиокомпании". - Ред.) послушали более 180 тысяч человек, она набрала около 3 тысяч лайков, 8 тысяч отрицательных реакций и 3 тысячи комментариев. Многие из них мы не решимся цитировать, но вот несколько противоположных точек зрения:
nik music: "А кто выбирал то??? Вот я лично ничего про отборы на Евровидение не слышал".
Вольны Сьцяг: "Хорошо, что Евровидение не дает третьего шанса. Страшно представить, что бы там было".
Елена Филатова: "Было сразу понятно, какую бы песню не представили в этом году от Беларуси, ее не пустят на Евровидение. Для них что спорт, что музыкальный конкурс - все политика".
Sew Zavjalov: "Молодцы ребята, конкретно доказали, что конкурс политизирован. Есть заказ снять Белоруссию с конкурса, вот и сняли, даже если бы они просто мелодию играли без текста".
Ирина Искра: "Никогда не понимала стремления Беларуси на Евровидение за огромные деньги. Нам это надо".
Андрей Диковицкий: "Главное, что о Беларуси заговорили еще до Евровидения".
С последним, действительно, трудно поспорить.
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Самая успешная страна: вопрос счета
Наибольшее число побед на счету Ирландии: страна семь раз занимала первое место, а Дублин семь раз становился местом проведения финала. На втором месте - Швеция (шесть побед). На третьей строчке по числу побед оказались сразу три страны - Великобритания, Франция, Люксембург (пять первых мест). Россия становилась победителем один раз, Украина и Германия - по два раза каждая.
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Самый "признанный" победитель
Ситуация, когда всем, ну просто всем ясно - "Это лидер!" - на "Евровидении" случается не так уж часто. Но случается! Самым уверенным победителем за всю историю конкурса стал в 2009 году в Москве Александр Рыбак, представлявший Норвегию и набравший 367 пунктов - почти в два раза больше, чем ближайшая конкурентка, занявшая второе место исландка Йоханна.
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…принадлежит Норвегии! Скандинавская страна и ветеран "Евровидения", Норвегия не только три раза одерживала победу, но и 11 раз оказывалась на последнем месте. В 1970 году Норвегия (вместе с соседями Швецией и Финляндией, а также Австрией и Португалией) бойкотировала конкурс в знак протеста против системы подсчета голосов (на снимке - Маргарет Бергер, завоевавшая четвертое место в 2013 году).
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…а именно, 60 - на счету Германии! Страна пропустила лишь один конкурс, в 1996 году, когда певец Леон (Leon) не убедил международное жюри и не был допущен к участию в финале. Немцы 34 раза прорывались в топ-десятку, но побеждали лишь дважды: в 1982 году первое место заняла 17-летняя Николь (Nicole) с песней "Немного мира" (фото), в 2010 году победа досталась 19-летней Лене (Lena Meyer-Landrut).
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"Примелькавшиеся лица" конкурса
Для большинства участников "Евровидения" конкурс становится пусть и ярким, но единичным явлением в их биографии. Но некоторые исполнители пытались штурмовать "песенный Олимп" по два, три, а то и четыре раза! Так, бельгийский певец Фуд Леклерк принимал участие в конкурсе в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В последний раз он поставил рекорд: первым за всю историю "Евровидения" получил ноль пунктов!
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Ральф Зигель: "композитор-рецидивист"
Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Чемпионы по чудачествам
Чего только мы не видели на сцене "Евровидения": и косматые монстры "Lordi", и Верка Сердючка со звездой на голове, не говоря уже о бородатой красавице Кончите Вурст… И все-таки чемпионом по абсурдности выступления следует признать поющего индюка Дастина, кривлявшегося под техно-ритмы в 2008 году от имени Ирландии. Истинные поклонники "Евровидения" сочли это плевком в их трепетные души.
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Рекордное число участников
Сегодня трудно в это поверить, но в первом конкурсе в 1956 году принимало участие всего семь стран! В 2008 году в Белграде, где победу одержал Дима Билан, их было 43. Рекорд повторили в 2011 году в Дюссельдорфе. И это могло бы произойти и в Стокгольме, если бы меньше, чем за месяц до финала, Румынию не сняли бы за неуплату.
Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
"Евровидению" все возрасты покорны
Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.
Автор: Анастасия Буцко
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