 Организатор ″Евровидения″: В призывах поддержки Украины нет политики | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.05.2022

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Культура и стиль жизни

Организатор "Евровидения": В призывах поддержки Украины нет политики

Европейский вещательный союз считает, что обращения Kalush Orchestra поддержать Украину носят гуманитарный характер.

Kalush Orchestra на сцене Евровидения-2022 в Турине

Kalush Orchestra на сцене "Евровидения-2022" в Турине

Европейский вещательный союз считает, что обращения Kalush Orchestra и других участников конкурса поддержать Украину носят гуманитарный, а не политический характер.

На "Евровидении-2022" в Турине в субботу, 14 мая, солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк в прямом эфире после окончания выступления призвал поддержать Украину. "Помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали!" - выкрикнул он на сцене конкурса на английском языке.

Следом на конкурсе выступал участник из Германии Малик Харрис (Malik Harris). Закончив петь, он перевернул гитару, на оборотной стороне которой был стикер в цветах украинского флага и надпись "Peace" (мир). Позже участница исландской группы Systur также призвала: "Мир - Украине!".

Призывы поддержать Украину - не политические

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены. Но организатор конкурса Европейский вещательный союза в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: "Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Еще до начала конкурса "Евровидение-2022" Украина считалась его фаворитом. В субботу вечером, 14 мая, в Турине группа Kalush Orchestra при большой поддержке публики в зале исполнила песню "Stefania", после чего Олег Псюк призвал помочь Украине.

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    Автор: Андрей Бреннер


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