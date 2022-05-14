Организатор "Евровидения": В призывах поддержки Украины нет политики

Европейский вещательный союз считает, что обращения Kalush Orchestra и других участников конкурса поддержать Украину носят гуманитарный, а не политический характер.

На "Евровидении-2022" в Турине в субботу, 14 мая, солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк в прямом эфире после окончания выступления призвал поддержать Украину. "Помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали!" - выкрикнул он на сцене конкурса на английском языке.

Следом на конкурсе выступал участник из Германии Малик Харрис (Malik Harris). Закончив петь, он перевернул гитару, на оборотной стороне которой был стикер в цветах украинского флага и надпись "Peace" (мир). Позже участница исландской группы Systur также призвала: "Мир - Украине!".

Призывы поддержать Украину - не политические

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены. Но организатор конкурса Европейский вещательный союза в ответ на запрос немецкого агентства dpa сообщил: "Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Еще до начала конкурса "Евровидение-2022" Украина считалась его фаворитом. В субботу вечером, 14 мая, в Турине группа Kalush Orchestra при большой поддержке публики в зале исполнила песню "Stefania", после чего Олег Псюк призвал помочь Украине.

Смотрите также:

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Ронела Хаяти, Албания Церемонию открытия "Евровидения-2022" немного подмочил дождь. Но он вряд ли мог испугать представительницу Албании на конкурсе Ронелу Хаяти: ее платье - лучше любой плащ-палатки, а шляпа - не хуже зонта.

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Шелдон Райли, Австралия Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится.

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Circus Mircus, Грузия Участники группы Circus Mircus немного потроллили ведущих церемонии открытия "Евровидения" в королевском дворце Венария под Турином, сказав, что это традиционные для их родной Грузии костюмы.

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Subwoolfer, Норвегия Кто скрывается за масками норвежской группы Subwoolfer - большой секрет. Ее участники на публике появляются только в таких ... головных уборах, уверяя, что это вовсе не маски, а они - инопланетные существа. Интересно, как будет "троллить" по-норвежски?

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Шанель, Испания Уроженку Гаваны, выступающую в Турине от Испании, зовут также, как называется легендарный дом моды - Шанель. Поставил бы 12 баллов (высшую оценку на "Евровидении") Карл Лагерфельд этой участнице конкурса?

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Аккиле Лауро, Сан-Марино Нет, это не участник итальянской группы Maneskin, победившей на "Евровидении-2021", хотя он мог бы им стать. Аккиле Лауро родом из Вероны, а в Турине выступает за Сан-Марино. Его панк-рок-композиция называется просто - "Стриптизер".

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Корнелия Якобс, Швеция Возможно, композиция Аккиле Лауро вдохновила Корнелию Якобс из Швеции на столь смелый наряд для церемонии открытия "Евровидения-2022". Горячо, горячее ... Корнелия.

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Мahmood & BLANCO, Италия Мaхмуд и Риккардо, который выступает под сценическим именем Blanco, в Италии - настоящие звезды. Композиция, которую они исполняют на конкурсе в Турине, называется "Brividi" (озноб). Но мурашек не было заметно на оголенном торсе Махмуда. Или нужно было смотреть на шаровары?

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Эмма Мускат, Мальта Дефиле по бирюзовой дороже "Евровидения" явно доставило удовольствие Эмме Мускат, представляющей Мальту. Для подиума у нее есть не только все данные, но и платье. Bella, Emma!

Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, Украина Почему участники Kalush Orchestra из Украины появились на открытии "Евровидения-2022" в черном, объяснений не требует. Неизменным остался только аксессуар фронтмена группы Олега Псюка - розовая панама. Автор: Андрей Бреннер

