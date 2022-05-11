Как распределились места в финале ''Евровидения-2022''

Второй полуфинал "Евровидения-2022": победили сильные мужские голоса

Многие кандидатки на выход в финал конкурса в Турине не справились с волнением, в том числе, одна из фавориток - Корнелия Якобс из Швеции. Тем не менее телезрители увидят ее в финальном шоу.