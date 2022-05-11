Как распределились места в финале ''Евровидения-2022''

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На ''Евровидении'' в Турине победила Украина. А как распределились остальные места? Все 25 финалистов - в галерее DW.
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