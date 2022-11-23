"Евровидение" меняет правила голосования

С 2023 года исключительно зрители песенного конкурса будут определять, кто из участников пройдет в финал. Кроме того, к голосованию допустят страны, не участвующие в "Евровидении".

В песенном конкурсе "Евровидение" с 2023 года изменятся правила голосования, сообщил организатор - Европейский вещательный союз (EBU) - во вторник, 22 ноября. Теперь в полуфиналах исключительно зрители будут определять, кто из участников пройдет в финал. С 2009 года решение принимали не только зрители, но и жюри из экспертов музыкальной отрасли. Победитель последнего тура, как и прежде, будет избран путем голосования телезрителей и жюри.

Кроме того, свои голоса впервые смогут отдать не только жители участвующих в конкурсе государств. Проголосовать из-за их пределов можно будет на защищенной онлайн-платформе. Голоса таких зрителей будут суммированы и конвертированы в баллы, обладающие тем же весом, что и баллы страны-участницы - как в полуфинале, так и в финале.

Нововведения подтверждают огромную популярность шоу, давая больше возможностей аудитории, подчеркнул исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Эстердаль.

Великобритания примет "Евровидение" в девятый раз

В 2023 году "Евровидение" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а финал - на 13 мая. Соединенное Королевство принимало конкурс уже 8 раз, последний раз - в Бирмингеме в 1998 году.

Изначально "Евровидение" должна была принять Украина, музыканты из которой - группа Kalush Orchestra - заняли в нынешнем году на конкурсе первое место. Однако из-за продолжающихся в Украине военных действий EBU перенес состязание в Великобританию - британский исполнитель Сэм Райдер был удостоен второго места. При этом Украина автоматически пройдет в финал "Евровидения-2023" вместе с "большой пятеркой", в состав которой входят страны, вносящие наибольший финансовый вклад в проведение конкурса: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

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