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Фото: Channel Partners/Zoonar/picture alliance
КультураГермания

Немцы стали чаще слушать музыку

Вера Лунева
31 мин. назад

Германия - страна меломанов? Иначе объяснить результаты исследования нельзя: в этом году музыка в стране Баха и Бетховена звучала дольше, причем во всех возможных форматах.

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Согласно последнему репрезентативному исследованию, жители Германии стали слушать музыку на полтора часа дольше, чем год назад - в среднем 21 час в неделю. Большинство (а это - 27 процентов респондентов) включают обычное и онлайн-радио, а 25 процентов слушают потоковое аудио премиум-класса. По данным отчета "Вовлечение в музыку - 2022", подготовленному Международной федерацией фонографической индустрии (IFPI) в Лондоне, 14 процентов респондентов с удовольствием смотрит потоковые видео (третье место). На четвертой позиции с 12 процентами расположились физически купленные записи на носителях и загрузка музыки с сайтов. И на пятом месте - приложения для просмотра коротких видеозаписей с шестью процентами респондентов.

Всего в глобальном опросе (а он проводился не только в ФРГ) приняли участие 44 тыс. человек из 22 стран в возрасте от 16 до 64 лет. В среднем они слушают музыку 20,1 часа в неделю. "Сегодня меломаны слушают больше музыки, чем когда-либо прежде", - гордо сообщили в IFPI. Кстати, около 30 процентов респондентов по всему миру признались, что слушают или покупают музыку нелицензионным или нелегальным способом. В Германии, как говорится в докладе, этот показатель составляет всего 21 процент.

"Люди слушают музыку всеми доступными способами", - говорит Флориан Дрюке (Florian Drücke), гендиректор Ассоциации немецкой музыкальной индустрии (BVMI). И добавляет, что "в Германии меломаны долго привыкали и осваивали потоковое аудио, но зато теперь мы стали одними из мировых лидеров в использовании премиум-подписок".

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