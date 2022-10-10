  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Дирижер Владимир Юровский
Дирижер Владимир ЮровскийФото: W. Hoesl
КультураГермания

Сильвестров и Юровский - лауреаты премии Opus Klassik

Виктор Вайц
1 ч. назад

Премия Opus Klassik - одна из самых престижных в области классической музыки в Германии. Среди лауреатов этого года - украинский композитор Валентин Сильвестров и выходец из России, дирижер Владимир Юровский.

https://www.dw.com/ru/valentin-silvestrov-vladimir-urovskij-i-igor-levit-stali-laureatami-prestiznoj-nemeckoj-muzykalnoj-premii-opus-klassik/a-63393798

Премия Opus Klassik - одна из самых престижных в области классической музыки. Она присуждается в более чем 20 номинациях и торжественно вручается в немецкой столице. Впервые церемония награждения прошла по инициативе музыкальных и звукозаписывающих компаний и концертных агентств в 2018 году - сразу после того, как премия Echo Klassik была упразднена из-за скандальных обвинений в антисемитизме, гомофобии и женоненавистничестве.

Имена победителей премии Opus Klassik-2022 были объявлены еще в августе, а церемония награждения состоялась в минувшее воскресенье, 9 октября, в помещении театра Концертхаус (Konzerthaus) в центре Берлина.

Победители среди исполнителей

Французско-итальянская меццо-сопранистка Леа Десандр удостоена премии сразу в двух категориях: за партию в опере Моцарта "Così fan tutte" в сопровождении Венского филармонического оркестра и как "Певица года" за альбом "Amazone", посвященный легендарным амазонкам.  

Французско-итальянская певица Леа Десандр
Французско-итальянская певица Леа Десандр Фото: Julien Benhamou

53-летний немецкий тенор Йонас Кауфман (Jonas Kaufmann) победил в номинации "Певец года" за альбом "Liszt - Freudvoll und leidvoll" ("Лист - полный радости и страданий"). Кауфман поет во всех крупных оперных театрах - от Парижа до Нью-Йорка.

Лучшими в номинации "Классика без границ" были признаны американский мультиинструменталист, диджей Моби и люксембургский пианист Франческо Тристано. В номинации "Бестселлер" премией был отмечен концерт американского композитора и дирижера Джона Уильямса с Берлинским филармоническим оркестром. Премию в номинации "Инструменталист года" между собой поделили итальянская пианистка Беатриче Рана, китайская скрипачка Тианва Янг и немецкий гобоист, солист Берлинского филармонического оркестра Доминик Волленвебер (Dominik Wollenweber).

Дирижер года - Владимир Юровский

Немецкий дирижер российского происхождения (родился и учился в Москве),  художественный руководитель симфонического оркестра Берлинского радио и музыкальный директор Баварской оперы Владимир Юровскийстал победителем в номинации "Дирижер года" за альбом "Strauss: Eine Alpensinfonie" (Штраус: "Альпийская симфония").

Исполнение симфонического оркестра Берлинского радио под управлением Владимира Юровского критики назвали одним из лучших в истории. 

Пианист Игорь Левит получил награду за "лучшую сольную запись" 

25-летний музыкант Игорь Левит (Igor Levit) переехал с родителями в Германию из Горького (сегодня - Нижний Новгород) в возрасте восьми лет. "Я - чистокровный еврей, родившийся в России, выросший в Германии и влюбленный в Европу", - заявил в одном из интервью DW Игорь Левит.

Пианист-виртуоз Игорь Левит
Пианист-виртуоз Игорь Левит Фото: Felix Broede/Sony Music/dpa/picture alliance

В немецкой прессе можно найти множество восторженных рецензий на концерты молодого пианиста. В премированный альбом "On DSCH" вошли прелюдии и фуги Дмитрия Шостаковича и "Passacaglia on DSCH" британского композитора Рональда Стивенсона. 

Украинского композитора Валентина Сильвестрова отметили особо

Премии в номинации "Дело жизни" ("Lebenswerk") удостоен украинский композитор Валентин Сильвестров. Буквально на днях выдающемуся музыканту и сочинителю исполнилось 85 лет. Вскоре после вторжения России в Украину в феврале этого года Сильвестрову пришлось покинуть родной Киев. Сейчас он живет и работает в Берлине. 

Украинский композитор Валентин Сильвестров
Украинский композитор Валентин Сильвестров. Берлин, 2022 годФото: DW

"Валентин Сильвестров, родившийся в Киеве в 1937 году, считается самым выдающимся композитором Украины и одним из самых выдающихся композиторов мира", - говорится в послании организаторов музыкального конкурса Opus Klassik. Многие сочинения Сильвестрова "стали знаковыми и исполняются ведущими оркестрами и солистами мира. Помимо восьми симфоний и "Реквиема", посвященного его жене Ларисе, умершей в 1996 году, это, прежде всего, камерная музыка и сольные сочинения для фортепиано, наиболее ярко отражающие идеи композитора", отметила в своей речи на церемонии вручения премий госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth).

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Закрытие Бетховенского фестиваля - 2022

Чем удивил Бетховенский фестиваль в 2022 году

Чем удивил Бетховенский фестиваль в 2022 году

Бетховенский фестиваль в этом году не только открыл множество новых граней известных произведений, но и показал связь музыки с актуальными социально-политическими темами.
Культура
19 сентября 2022 г.
Возвращение памятника Бетховену в Бонн

Бетховен вернулся в Бонн!

Бетховен вернулся в Бонн!

На центральную площадь Мюнстерплац в Бонне через полгода реставрационных работ вернулась знаменитая бронзовая статуя Бетховена.
Культура
6 июля 2022 г.
Валентин Сильвестров в Давосе

Эхо Майдана в Альпах

Эхо Майдана в Альпах

Сенсацией стала музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова на фестивале в Давосе.
Музыка
22 августа 2016 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия ракетного удара по Днепру

Ракетные удары РФ: украинцев просят экономить электричество

Конфликты
11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Владимир Кара-Мурза

За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

Политика
4 ч. назад
Пациент в отделении затяжного ковида

После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

Здоровье
12 ч. назад
Сервисные модули для космических кораблей Orion для полетов на Луну по программе Artemis изготавливают в Бремене

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Экономика и бизнес
9 октября 2022 г.
Россиянине, бегущие от мобилизации, пытаются пересечь границу с Грузией на разных видах транспорта

Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации

Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации

Конфликты
9 октября 2022 г.
Демонстрация правых популистов из "Альтернативы для Германии" у Рейхстага

Митинг правых популистов в Берлине и протесты их противников

Митинг правых популистов в Берлине и протесты их противников

Политика
8 октября 2022 г.
Карикатура DW о последствиях мобилизации для россиян - цитата знаменитой фрески Микеланджело "Сотворение Адама": две руки "оставшиеся" и "уехавшие", которые тянутся друг к другу.

Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт

Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт

Политика
8 октября 2022 г.
На главную страницу