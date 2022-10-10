Сильвестров и Юровский - лауреаты премии Opus Klassik

Премия Opus Klassik - одна из самых престижных в области классической музыки в Германии. Среди лауреатов этого года - украинский композитор Валентин Сильвестров и выходец из России, дирижер Владимир Юровский.

Премия Opus Klassik - одна из самых престижных в области классической музыки. Она присуждается в более чем 20 номинациях и торжественно вручается в немецкой столице. Впервые церемония награждения прошла по инициативе музыкальных и звукозаписывающих компаний и концертных агентств в 2018 году - сразу после того, как премия Echo Klassik была упразднена из-за скандальных обвинений в антисемитизме, гомофобии и женоненавистничестве.

Имена победителей премии Opus Klassik-2022 были объявлены еще в августе, а церемония награждения состоялась в минувшее воскресенье, 9 октября, в помещении театра Концертхаус (Konzerthaus) в центре Берлина.

Победители среди исполнителей

Французско-итальянская меццо-сопранистка Леа Десандр удостоена премии сразу в двух категориях: за партию в опере Моцарта "Così fan tutte" в сопровождении Венского филармонического оркестра и как "Певица года" за альбом "Amazone", посвященный легендарным амазонкам.

Французско-итальянская певица Леа Десандр Фото: Julien Benhamou

53-летний немецкий тенор Йонас Кауфман (Jonas Kaufmann) победил в номинации "Певец года" за альбом "Liszt - Freudvoll und leidvoll" ("Лист - полный радости и страданий"). Кауфман поет во всех крупных оперных театрах - от Парижа до Нью-Йорка.

Лучшими в номинации "Классика без границ" были признаны американский мультиинструменталист, диджей Моби и люксембургский пианист Франческо Тристано. В номинации "Бестселлер" премией был отмечен концерт американского композитора и дирижера Джона Уильямса с Берлинским филармоническим оркестром. Премию в номинации "Инструменталист года" между собой поделили итальянская пианистка Беатриче Рана, китайская скрипачка Тианва Янг и немецкий гобоист, солист Берлинского филармонического оркестра Доминик Волленвебер (Dominik Wollenweber).

Дирижер года - Владимир Юровский

Немецкий дирижер российского происхождения (родился и учился в Москве), художественный руководитель симфонического оркестра Берлинского радио и музыкальный директор Баварской оперы Владимир Юровскийстал победителем в номинации "Дирижер года" за альбом "Strauss: Eine Alpensinfonie" (Штраус: "Альпийская симфония").

Исполнение симфонического оркестра Берлинского радио под управлением Владимира Юровского критики назвали одним из лучших в истории.

Пианист Игорь Левит получил награду за "лучшую сольную запись"

25-летний музыкант Игорь Левит (Igor Levit) переехал с родителями в Германию из Горького (сегодня - Нижний Новгород) в возрасте восьми лет. "Я - чистокровный еврей, родившийся в России, выросший в Германии и влюбленный в Европу", - заявил в одном из интервью DW Игорь Левит.

Пианист-виртуоз Игорь Левит Фото: Felix Broede/Sony Music/dpa/picture alliance

В немецкой прессе можно найти множество восторженных рецензий на концерты молодого пианиста. В премированный альбом "On DSCH" вошли прелюдии и фуги Дмитрия Шостаковича и "Passacaglia on DSCH" британского композитора Рональда Стивенсона.

Украинского композитора Валентина Сильвестрова отметили особо

Премии в номинации "Дело жизни" ("Lebenswerk") удостоен украинский композитор Валентин Сильвестров. Буквально на днях выдающемуся музыканту и сочинителю исполнилось 85 лет. Вскоре после вторжения России в Украину в феврале этого года Сильвестрову пришлось покинуть родной Киев. Сейчас он живет и работает в Берлине.

Украинский композитор Валентин Сильвестров. Берлин, 2022 год Фото: DW

"Валентин Сильвестров, родившийся в Киеве в 1937 году, считается самым выдающимся композитором Украины и одним из самых выдающихся композиторов мира", - говорится в послании организаторов музыкального конкурса Opus Klassik. Многие сочинения Сильвестрова "стали знаковыми и исполняются ведущими оркестрами и солистами мира. Помимо восьми симфоний и "Реквиема", посвященного его жене Ларисе, умершей в 1996 году, это, прежде всего, камерная музыка и сольные сочинения для фортепиано, наиболее ярко отражающие идеи композитора", отметила в своей речи на церемонии вручения премий госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth).

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