Чем удивил Бетховенский фестиваль в 2022 году

Бетховенский фестиваль в этом году не только открыл множество новых граней известных произведений, но и показал связь музыки с актуальными социально-политическими темами.

От нежных переливов до впечатляющих оркестровых партий: в финале Бетховенского фестивала "Фантастическая симфония" Гектора Берлиоза держала слушателей в напряжении. В итоге - овации! Неудивительно, ведь оркестр исполнял симфонию без нот в течение целых 45 минут. Традиция фестваля, где каждый год музыканты выбирают одно произведение для исполнения исключительно по памяти.

На протяжении трех недель музыканты со всего мира, с разной идентичностью, разными физическими возможностями, из разных культур и музыкальных жанров провели для слушателей около 100 разных и необычных концертов. Художественный руководитель Стивен Вальтер (Steven Walter) рад успеху фестиваля, который впервые проходил под его руководством: "Мы очень довольны. Это было прекрасное сочетание широкого диапазона форматов, замечательных концертов и зрительских эмоций".

Новые форматы

Выступление по памяти дарит слушателям новый опыт восприятия музыки, говорит дирижер Николас Коллон (Nicholas Collon) в интервью DW: "Мы играем по памяти уже восемь лет, и это меняет отношение к произведению". Это позволяет музыкантам общаться друг с другом и со зрителями необычным и уникальным образом, ведь им не нужно смотреть в ноты. "Мы не стремимся сделать шоу и произвести впечатление. Заучивание помогает глубже понять музыку", - говорит Коллон.

Интендант Стивен Вальтер Фото: Neda Navaee/Beethovenfest

И все же "вау-эффект" налицо, что созвучно позиции худрука Стивена Вальтера, который уверен, что у современных слушателей - иные ожидания к концертам, чем 150 лет назад. "Компонента event-мероприятий будет сопровождать Бетховенфест и в будущем. Все, что имеет уникальность, понравится аудитории", - говорит он в интервью DW.

Новые звучания в необычной обастновке

Одним из особенных музыкальных событий фестиваля стал концерт в темноте, который вместе с берлинским квартетом "Vision String Quartet" подготовили участники, у которых есть проблемы со зрением. В полной темноте музыка воспринимается гораздо мощнее. К большому восхищению слушателей, квартет исполнял музыку по памяти.

Весьма необычные музыкальные впечатления можно было ощутить на высоте 162 метров - в небоскребе в Бонне, где посетители могли в буквальном смысле ощутить музыку в скоростных лифтах. На нескольких этажах штаб-квартиры Deutsche Post DHL состоялся вечер концертов классической и современной музыки, а некоторые из них прошли во всех смыслах на головокружительной высоте.

Политические нотки

Музыка в понимании худрука Бетховенского фестиваля отражает актуальные политические и социальные проблемы, поэтому она звучит о войне, проблемах с климатом, расизме и разнообразии.

Так, музыканты "Podium Esslingen" исполнили аранжировки афроамериканского композитора Джулиуса Истмена. Стиль его творчества относится к минимализму и постминимализму. В интервью 1976 года он говорил о себе так: "Чего я хочу, так это быть в полной мере самим собой: в полной мере темнокожим, в полной мере музыкантом, в полной мере гомосексуалом". Он умер в 1990 году в возрасте 50 лет от чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков. В настоящее время его музыка переживает второе рождение.

В кампусе Deutsche Welle прошел концерт в защиту мира с участием музыкантов из Германии, Украины и Беларуси. Среди них был и белорусский "Вольный хор", созданный осенью 2020 года из профессиональных музыкантов, которые не могли остаться в стороне от происходящих в стране событий. Александр Лукашенко назвал хор вражеской организацией. Чтобы не быть узнанными, участники коллектива выступают в масках. "Лукашенко буквально охотится за нами", - рассказывает один из участников хора.

Тема разнообразия будет продолжать сопровождать команду "Бетховенфеста" на многих уровнях. "Также важно учиться разнообразному общению. Думаю, что это одна их основных причин, почему не удается сделать классическую музыку доступной, " - говорит Вальтер. с Команда пытается найти подход к широкой аудитории, используя простой язык и различные средства информации. "В итоге, это и есть наша цель: нам удается перенести Бетховенский фестиваль в центр общества", - говорит руководитель фестиваля.

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