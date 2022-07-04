Бетховен вернулся в Бонн!

На центральную площадь Мюнстерплац в Бонне, почти через полгода реставрационных работ, вернулась знаменитая бронзовая статуя Бетховена. Во время ремонта, помимо повреждений от атмосферных воздействий, реставраторами были найдены два осколка от снаряда и остатки краски от распылителей. Освещение и клумба у подножия памятника пока отсутствуют, но сам композитор снова воцарился на своем законном месте.

Памятник Людвигу ван Бетховену (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) был открыт в его родном Бонне 12 августа 1845 года и последний раз реставрировался в 1960-х годах. Дрезденский скульптор Эрнст Юлиус Хенель (Ernst Julius Hähnel) изобразил Бетховена, сурово вглядывающегося вдаль, с пером и бумагой для сочинения.

Возвращение 3,4-тонной статуи будет достойно отпраздновано: по случаю 177-й годовщины открытия памятника на 14 августа в городе запланированы воссоздающие атмосферу церемонии 1845 года торжества с использованием исторических костюмов.

"Точно подсчитать, сколько памятников Бетховену установлено в разных странах мира, невозможно, - признается искусствовед и автор книги "Образы Бетховена" Зильке Беттерман (Silke Bettermann). - Мне удалось насчитать около ста монументов в 54 городах на всех пяти континентах, и каждый год к ним добавляется как минимум еще два-три".

Кстати, инициатива создания памятника исходила не от горожан Бонна, а от композиторов Ференца Листа (Franz Liszt) и Роберта Шумана (Robert Schumann), а также переводчика Августа Вильгельма фон Шлегеля (August Wilhelm von Schlegel). "Они собираются на какие-то жалкие гроши поставить памятник нашему Бетховену! Это просто возмутительно! - писал Ференц Лист в 1843 году о сборе пожертвований. - Этого не будет!". Именно он обеспечил Бонну победу в состязании с Веной, где первый памятник композитору появился лишь в 1880 году.

В историю вошел и анекдот о "посмертной неучтивости" Бетховена: когда с памятника упало покрывало, все увидели, что бронзовый композитор стоит спиной к балкону княжеского дворца, на котором стояли знатные гости, в числе которых были прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV) и британская королева Виктория. После празднования она отметила: "Когда статуя была открыта, она, к сожалению, повернулась к нам спиной".

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