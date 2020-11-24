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Людвиг ван Бетховен
Фото: picture-alliance/dpa/J. Stieler

250-летие Бетховена

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В конце 2020 года исполнилось 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

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