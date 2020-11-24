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Фото: picture-alliance/dpa/J. Stieler
250-летие Бетховена
Публикации по теме
В конце 2020 года исполнилось 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Будут ли еще концерты?
Будут ли еще концерты?
Дирижер бременских музыкантов делится своими мыслями о том, как будет выглядеть концертная жизнь после коронакризиса.
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07.01.2021
7 января 2021 г.
В чем сила? В Бонне знают
В чем сила? В Бонне знают
Прошло 250 лет со дня рождения Бетховена. Не пропустите кульминацию юбилейного года и бесплатный стрим концерта!
Культура
17.12.2020
17 декабря 2020 г.
10 вещей, которые надо знать о Бетховене
10 вещей, которые надо знать о Бетховене
К 250-летию Людвига ван Бетховена в Германии проводим "бетховенский ликбез".
Культура
17.12.2020
17 декабря 2020 г.
День, которого так ждали
День, которого так ждали
16 декабря. Этого события ждали весь год. Если вы до сих пор не знаете, кто отмечает юбилей, то прочитайте сегодня.
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16.12.2020
16 декабря 2020 г.
Тайна вокруг Бетховена
Тайна вокруг Бетховена
Была ли у композитора внебрачная дочь?
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15.12.2020
15 декабря 2020 г.
Бетховенский фестиваль проходит на Урале
Бетховенский фестиваль проходит на Урале
На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались.
Культура
24.11.2020
24 ноября 2020 г.
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