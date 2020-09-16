У Бетховена была дочь. Так ли это?

8 апреля 1813 года в Вене родилась девочка. При крещении ей было дано имя Мария Терезиа Сельма Арриа Корнелия Минона (Maria Theresia Selma Arria Cornelia Minona). И вряд ли судьба этой женщины заинтересовала бы кого-нибудь спустя два столетия, если бы не одно обстоятельство. Существует предположение, что Минона фон Штакельберг (Minona von Stackelberg) была дочерью знаменитого композитора. И чем ближе надвигается 250-летний юбилей Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven, 1770-1827), тем острее желание разгадать, каким же он был на самом деле, этот легендарный композитор.

Письмо, с которого все началось

Сенсацией это, конечно, не назовешь. Еще весной 1827 года его биограф и близкий друг Антон Шиндлер (Anton Schindler, 1795-1864) нашел это письмо в ящике письменного стола после смерти Бетховена, вместе с акциями и миниатюрными портретами двух неизвестных дам. Это было письмо "Бессмертной возлюбленной". Потребовалось приложить немало усердия, чтобы расшифровать почерк немецкого композитора. И вот содержание письма стало доступным музыковедам, а позднее и широкой общественности. Но кому были адресованы строки страсти, написанные карандашом на десяти страницах: "Ангел мой, жизнь моя, мое второе я… Разве любовь может существовать без жертв, без самоотверже­ния; разве ты можешь сделать так, чтобы я всецело принадлежал тебе, ты мне, боже мой!"

Ответить на этот вопрос не так просто. Сам Бетховен был небольшого роста, статностью и безупречной красотой не обладал, но это не мешало ему постоянно влюбляться. И любовь его была не безответной. Бетховен был не только любвеобильным, но и любимым женщинами. Для него любовь была потребностью, источником вдохновения, и дамы это чувствовали. Поэтому до сих пор так и неизвестно, к кому было обращено это страстное послание. Среди возможных адресатов исследователями указывались настоящие красавицы того времени, которые еще при жизни стали претендентками на звание "бессмертной возлюбленной" великого композитора.

В венском обществе Минона слыла дамой со странностями

История с возлюбленной покрыта тайной. Неизвестно, было ли письмо отправлено и получал ли его адресат. Из неразборчивого почерка композитора удалось установить следующее. Письмо было датировано утром и вечером понедельника 6 июля. Несмотря на отсутствие года, можно предположить, что оно было написано в 1812 году, когда Наполеон начал свое наступление на Россию, а 41-летний Бетховен находился в санатории в Теплице. Он был заездом и в Карлсбаде (сегодня - Карловы Вары). Поблизости в то же самое время могли находиться две дамы из ближайшего окружения Бетховена - Антониа Брентано (Antonia Brentano) и графиня Жозефина Брунсвик (Josephine Brunsvik). Обе выступали как предполагаемые кандидатки на роль таинственной "бессмертной возлюбленной". Ученые долго спорили о том, кому же на самом деле было адресовано послание, разбившись на два лагеря. "Сторонники" Жозефины со временем одержали верх.

Однако ни ту, ни другую версию нельзя назвать однозначной. Жозефина Брунсвик де Коромпа очаровала немецкого композитора, когда ей было 19 лет. В Вене Бетховен преподавал ей и ее сестре Терезе, которая в него тоже успела влюбиться, игру на фортепиано.

Когда Жозефина вышла замуж за графа, Бетховен сильно переживал. Страсть между композитором и графиней вспыхнула вновь после смерти ее мужа графа фон Дейм в 1804 году (Graf von Deym). В 1970-е годы была обнаружена любовная переписка между композитором и вдовой. Письма были написаны в период с 1804 по 1809 годы и по стилю очень напоминали письмо "бессмертной возлюбленной". Вскоре Жозефина разорвала отношения с Людвигом, но, возможно, влюбленные не смогли окончательно порвать все связи и сошлись вновь спустя какое-то время.

Чей был ребенок?

Жозефина Брунсвик была женщиной любвеобильной. Она прожила 42 года. У нее было восемь детей, от разных мужчин. Два ребенка родились вне брака: ее дочери Мари Лаура и Эмилия. Любопытно, что отцами девочек были преподаватели, которые обучали детей в семье Брунсвик: Кристоф фон Штакельберг (Christoph von Stackelberg) и Карл Эдуард фон Андреан (Karl Eduard von Andrehan). Как и Бетховен, смеем заметить. В 1812 году Жозефину покинул ее второй супруг. Она находилась в крайне растерянном состоянии, писала ее сестра Тереза.

Девять месяцев спустя после того, как было написано уже упомянутое письмо, в начале апреля 1813 года на свет появилась Минона, седьмой по счету ребенок Жозефины. Официально отцом ребенка стал Кристоф фон Штакельберг, с которым на тот момент Жозефина состояла в браке. Но девочкой она совсем не интересовалась. Она фактически "подарила" ее своей сестре Терезии. Позже отец забрал Минону вместе с ее сестрой Мари у матери и воспитывал их в строгости в Эстонии. Девочки росли в изоляции от общества. И только после смерти Штакельберга Минона смогла вернуться в Вену, где она прожила до самой смерти. Женщина скончалась, когда ей было 84 года. Ее отличительной чертой был балтийский акцент. И в венском обществе она слыла дамой со странностями.

Сцена из оперы "Минона" в Регенсбурге

Печальная судьба Миноны вдохновила живущего в Германии эстонского композитора Юрия Рейнвере на создание оперы. В январе 2020 года в немецком городе Регенсбурге состоялась премьера оперы "Минона". Юрий Рейнвере, собирая материал для своей работы, наткнулся на интересные детали. Оказывается, Минона была одаренным музыкальным ребенком. И у девочки был своенравный характер. Она пыталась противостоять суровым методам воспитания своего отца, но ее характер был сломлен. Эстонский композитор показывает печальную историю жизни Миноны, на которую оказали влияние двое мужчин-идеалистов - Штакельберг и Бетховен.

И кто же все-таки был отцом Миноны? На ее детских фотографиях исследователи находят сходство с великим композитором. Но эта тайна, похоже, так и останется тайной и для будущих поколений.

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