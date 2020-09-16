 У Бетховена была дочь. Так ли это? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

У Бетховена была дочь. Так ли это?

В юбилейный для Бетховена год интерес к его личной жизни - особенно высокий. И одна из тайн, которая многим не дает покоя, - это рождение ребенка. Была ли у композитора внебрачная дочь?

Минона и Людвиг

Минона фон Штакельберг и Людвиг ван Бетховен

8 апреля 1813 года в Вене родилась девочка. При крещении ей было дано имя Мария Терезиа Сельма Арриа Корнелия Минона (Maria Theresia Selma Arria Cornelia Minona). И вряд ли судьба этой женщины заинтересовала бы кого-нибудь спустя два столетия, если бы не одно обстоятельство. Существует предположение, что Минона фон Штакельберг (Minona von Stackelberg) была дочерью знаменитого композитора. И чем ближе надвигается 250-летний юбилей Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven, 1770-1827), тем острее желание разгадать, каким же он был на самом деле, этот легендарный композитор.

Письмо, с которого все началось

Сенсацией это, конечно, не назовешь. Еще весной 1827 года его биограф и близкий друг Антон Шиндлер (Anton Schindler, 1795-1864) нашел это письмо в ящике письменного стола после смерти Бетховена, вместе с акциями и миниатюрными портретами двух неизвестных дам. Это было письмо "Бессмертной возлюбленной". Потребовалось приложить немало усердия, чтобы расшифровать почерк немецкого композитора. И вот содержание письма стало доступным музыковедам, а позднее и широкой общественности. Но кому были адресованы строки страсти, написанные карандашом на десяти страницах: "Ангел мой, жизнь моя, мое второе я… Разве любовь может существовать без жертв, без самоотверже­ния; разве ты можешь сделать так, чтобы я всецело принадлежал тебе, ты мне, боже мой!"

Ответить на этот вопрос не так просто. Сам Бетховен был небольшого роста, статностью и безупречной красотой не обладал, но это не мешало ему постоянно влюбляться. И любовь его была не безответной. Бетховен был не только любвеобильным, но и любимым женщинами. Для него любовь была потребностью, источником вдохновения, и дамы это чувствовали. Поэтому до сих пор так и неизвестно, к кому было обращено это страстное послание. Среди возможных адресатов исследователями указывались настоящие красавицы того времени, которые еще при жизни стали претендентками на звание "бессмертной возлюбленной" великого композитора.

Минона

В венском обществе Минона слыла дамой со странностями

История с возлюбленной покрыта тайной. Неизвестно, было ли письмо отправлено и получал ли его адресат. Из неразборчивого почерка композитора удалось установить следующее. Письмо было датировано утром и вечером понедельника 6 июля. Несмотря на отсутствие года, можно предположить, что оно было написано в 1812 году, когда Наполеон начал свое наступление на Россию, а 41-летний Бетховен находился в санатории в Теплице. Он был заездом и в Карлсбаде (сегодня - Карловы Вары). Поблизости в то же самое время могли находиться две дамы из ближайшего окружения Бетховена - Антониа Брентано (Antonia Brentano) и графиня Жозефина Брунсвик (Josephine Brunsvik). Обе выступали как предполагаемые кандидатки на роль таинственной "бессмертной возлюбленной". Ученые долго спорили о том, кому же на самом деле было адресовано послание, разбившись на два лагеря. "Сторонники" Жозефины со временем одержали верх.

Однако ни ту, ни другую версию нельзя назвать однозначной. Жозефина Брунсвик де Коромпа очаровала немецкого композитора, когда ей было 19 лет. В Вене Бетховен преподавал ей и ее сестре Терезе, которая в него тоже успела влюбиться, игру на фортепиано.

Когда Жозефина вышла замуж за графа, Бетховен сильно переживал. Страсть между композитором и графиней вспыхнула вновь после смерти ее мужа графа фон Дейм в 1804 году (Graf von Deym). В 1970-е годы была обнаружена любовная переписка между композитором и вдовой. Письма были написаны в период с 1804 по 1809 годы и по стилю очень напоминали письмо "бессмертной возлюбленной". Вскоре Жозефина разорвала отношения с Людвигом, но, возможно, влюбленные не смогли окончательно порвать все связи и сошлись вновь спустя какое-то время.

Чей был ребенок?

Жозефина Брунсвик была женщиной любвеобильной. Она прожила 42 года. У нее было восемь детей, от разных мужчин. Два ребенка родились вне брака: ее дочери Мари Лаура и Эмилия. Любопытно, что отцами девочек были преподаватели, которые обучали детей в семье Брунсвик: Кристоф фон Штакельберг (Christoph von Stackelberg) и Карл Эдуард фон Андреан (Karl Eduard von Andrehan). Как и Бетховен, смеем заметить. В 1812 году Жозефину покинул ее второй супруг. Она находилась в крайне растерянном состоянии, писала ее сестра Тереза.

Девять месяцев спустя после того, как было написано уже упомянутое письмо, в начале апреля 1813 года на свет появилась Минона, седьмой по счету ребенок Жозефины. Официально отцом ребенка стал Кристоф фон Штакельберг, с которым на тот момент Жозефина состояла в браке. Но девочкой она совсем не интересовалась. Она фактически "подарила" ее своей сестре Терезии. Позже отец забрал Минону вместе с ее сестрой Мари у матери и воспитывал их в строгости в Эстонии. Девочки росли в изоляции от общества. И только после смерти Штакельберга Минона смогла вернуться в Вену, где она прожила до самой смерти. Женщина скончалась, когда ей было 84 года. Ее отличительной чертой был балтийский акцент. И в венском обществе она слыла дамой со странностями.

Сцена из оперы Минона в Регенсбурге

Сцена из оперы "Минона" в Регенсбурге

Печальная судьба Миноны вдохновила живущего в Германии эстонского композитора Юрия Рейнвере на создание оперы. В январе 2020 года в немецком городе Регенсбурге состоялась премьера оперы "Минона". Юрий Рейнвере, собирая материал для своей работы, наткнулся на интересные детали. Оказывается, Минона была одаренным музыкальным ребенком. И у девочки был своенравный характер. Она пыталась противостоять суровым методам воспитания своего отца, но ее характер был сломлен. Эстонский композитор показывает печальную историю жизни Миноны, на которую оказали влияние двое мужчин-идеалистов - Штакельберг и Бетховен.

И кто же все-таки был отцом Миноны? На ее детских фотографиях исследователи находят сходство с великим композитором. Но эта тайна, похоже, так и останется тайной и для будущих поколений.

Смотрите также:

  • Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

    Строго придерживаться определенного режима дня было одним из главных правил немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена (Ludwig von Beethoven). Так, ежедневно после обеда он в любую погоду отправлялся на прогулку, причем всегда брал с собой лист бумаги и карандаш. Пребывание на свежем воздухе давало возможность лучше концентрироваться и еще более продуктивно работать.

  • Уильям Фолкнер (1897-1962)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Уильям Фолкнер (1897-1962)

    Для продуктивной работы распорядок дня очень важен. Очередное свидетельство тому - книга американского журналиста и писателя Мейсона Карри "Режим гения: Распорядок дня великих людей". В ней описаны особенности образа жизни людей, зачисленных историей в разряд гениев. Американский писатель и нобелевский лауреат Уильям Фолкнер, например, во время работы никого не пускал в свой кабинет.

  • Марк Твен (1835-1910)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Марк Твен (1835-1910)

    Американский писатель, журналист и общественный деятель Марк Твен тоже не позволял никому тревожить его во время работы, иначе он просто не мог сконцентрироваться. Он строго-настрого запрещал даже членам семьи не только переступать порог своего кабинета, но и приближаться к нему. В случае если Твен был по какой-то причине срочно нужен, домашним следовало трубить в горн.

  • Зигмунд Фрейд (1856-1939)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Зигмунд Фрейд (1856-1939)

    Австрийский психолог, психиатр, невролог, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) придумал рецепт, позволявший ему сосредотачивать внимание исключительно на работе и не отвлекаться по мелочам. Секрет был прост: каждое утро жене Фрейда, Марте (Martha Freud), следовало подбирать для супруга костюм и аксессуары, вплоть до носовых платков, и даже выдавливать пасту на его зубную щетку.

  • Сёрен Кьеркегор (1813-1855)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Серен Кьеркегор (1813-1855)

    Датский философ, теолог и писатель Серен Кьеркегор начинал свой день с того, что садился за письменный стол, а в полдень отправлялся на длительную прогулку. На свежем воздухе ему лучше думалось. Чтобы не забыть осенившие его мысли, сразу же по возвращении домой Кьеркегор, даже не снимая плаща и шляпы и не отложив в сторону зонтик, бросался записывать свои оригинальные идеи.

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

    Австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) всегда вставал не позднее шести часов утра. Его день был заполнен до предела: сочинение музыки, уроки детям богатых горожан, концерты, общественная деятельность. Ложиться спать приходилось очень поздно. Но иной жизни Моцарт себе не представлял.

  • Эрнест Хемингуэй (1899-1961)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Эрнест Хемингуэй (1899-1961)

    Американский писатель, журналист, нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй каждый день поднимался с постели с рассветом и тут же принимался за работу. По утрам, когда воздух был особенно чист и прохладен и никто не беспокоил, ему писалось лучше всего. Хемингуэй придумал таблицу, в которую в конце дня вносил количество написанных за прошедший день слов - "чтобы самого себя не обманывать".

  • Густав Малер (1860-1911)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Густав Малер (1860-1911)

    Австрийский композитор и дирижер Густав Малер (Gustav Mahler) просыпался с первыми петухами, на скорую руку завтракал и брался за творчество. Он не выносил, когда его что-либо отвлекало от работы. И супруга Малера, до замужества сама сочинявшая музыку, не осмеливалась садиться за фортепиано, а еще она предлагала соседям билеты в оперу, если они будут держать своих собак взаперти.

  • Энди Уорхол (1928-1987)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Энди Уорхол (1928-1987)

    Художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель, кинорежиссер - в одном лице. Американец Энди Уорхол отличался удивительной работоспособностью. Каждое утро он начинал с того, что звонил своему другу и соавтору Пэт Хэкет и сообщал о сделанном за прошедшие сутки. "Устный дневник" отнимал порой два часа. Пэт записывала сказанное, а потом распечатывала текст на пишущей машинке.

  • Пабло Пикассо (1881-1973)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Пабло Пикассо (1881-1973)

    Испанский художник, скульптор, график и дизайнер Пабло Пикассо поздно ложился спать и поздно вставал. За работу принимался после обеда, а заканчивал трудиться затемно. В студию, где он творил, без разрешения нельзя было входить никому. От бытовых проблем Пикасо предпочитал отгораживаться. В пищу потреблял только овощи, рыбу, рис и виноград, а пил лишь минеральную воду.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале

На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.  

Без Бетховена не было бы рок-музыки

Великий немецкий композитор повлиял на "Scorpions" и других современных музыкантов, работающих в самых разных стилях. Как? Об этом - в документальном фильме DW.  

Год Германии в России: самое интересное

Самый длинный урок немецкого языка, сад из мини-Бетховенов, уникальные выставки и множество других интересных совместных проектов. 26 сентября стартует Год Германии в России.  

Бетховен - защитник природы! Прямой эфир "Пасторальной" симфонии из Бонна

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. DW проведет концертный марафон из Дома-музея Людвига ван Бетховена в Бонне.  

Четыре Элизы и Тереза: кому посвятил Бетховен свой шедевр?

О том, кому посвящена самая знаменитая миниатюра Бетховена, какой именно Элизе, спорят до сих пор, - в частности, о том, существовала ли вообще эта Элиза.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пианино для всех  

Музыка из шума больших городов  

Су-Йонг Анн играет 6-ю сонату Бетховена  

Также по теме

Eine Welt ohne Beethoven

Без Бетховена не было бы рок-музыки 16.09.2020

Великий немецкий композитор повлиял на "Scorpions" и других современных музыкантов, работающих в самых разных стилях. Как? Об этом - в документальном фильме DW.

Deutschland Beethovenhalle Bonn, 2020, Beethovenfest

Позор имени Бетховена 15.09.2020

В Бонне, родном городе Бетховена, к 250-летию композитора не успели отремонтировать концертный зал его имени. Театральный коллектив Rimini Protokoll разбирался в причинах долгостроя и в истории знаменитого зала.

Projekt Beethoven | Letzte Vorbereitungen für die Aufnahme des Konzertes in der Villa von Horst Burulla in Bonn

Юбилейный год Бетховена: что, где, когда 17.12.2019

Самое время заглянуть в программу празднования 250-летия Людвига ван Бетховена.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

У Бетховена была дочь. Так ли это?

Минона и Людвиг

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW