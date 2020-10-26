 Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.11.2020

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Культура и стиль жизни

Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале

На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.

Фестиваль музыки Бетховена Be@thoven

В юбилейный 250-й год со дня рождения Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) на его родине, в немецком городе Бонне, масштабные празднества, включая Бетховенский фестиваль, ставший визитной карточкой Бонна, из-за пандемии коронавируса были перенесены на год. И то, что в российском Екатеринбурге с 23 по 30 ноября проходит международный фестиваль музыки Бетховена "Be@thoven", радует вдвойне. 

Весь спектр творчества Бетховена 

Программа впечатляет: шесть концертов в Свердловской филармонии представляют основные жанры, в которых работал великий композитор: симфонии, камерную музыку, фортепианные концерты, вокальные циклы. На открытии фестиваля прозвучало сочинение "Be@thoven - Invocation" Владимира Тарнопольского, написанное в 2016 году по заказу Бетховенского фестиваля в Бонне и впервые там исполненное. 

К другим ярким событиям фестиваля в Екатеринбурге можно отнести вечер вокальной музыки под названием "К далекой возлюбленной": одноименный цикл прозвучит в интерпретации одного из самых востребованных немецких баритонов Томаса Бауэра (Thomas E. Bauer). А солистка Большого театра России Елена Жидкова, покорившая публику в роли Венеры в "Тангейзере" на Байройтском фестивале в прошлом году, исполнит песни, написанные Рихардом Вагнером ((Richard Wagner) на стихи Матильды Везендонк (Mathilde Wesendonck).

На "Вечере будущих звезд" 27 ноября выступят молодые таланты из Российско-немецкой музыкальной академии , которая вот уже десять лет является платформой культурного обмена для студентов консерваторий и стажеров крупнейших оркестров двух стран. В заключительный день фестиваля 30 ноября прозвучит "Девятая симфония" Бетховена, которую исполнит Международный молодежный Чайковский-оркестр.

Томас Цетмайр в Екатеринбурге

Настоящая звезда фестиваля - всемирно известный скрипач и дирижер Томас Цетмайр (Thomas Zehetmair). Он выступает не только в качестве солиста, но и руководит игрой Уральского филармонического оркестра. "Для меня это премьера в Екатеринбурге. И я очень рад, что фестиваль проходит здесь, в России и сейчас. В конце концов, музыка - наша жизнь", - отметил он в интервью DW. Всего на фестивале выступит более 20 молодых и известных музыкантов из Германии.

Екатеринбургское "чудо"

На фоне многочисленных ограничений и отмен мероприятий из-за пандемии международный фестиваль такого масштаба воспринимается как чудо. Как его удалось организовать? И почему в Екатеринбурге?

Выбор локации не удивляет. Четвертый по величине город России Екатеринбург - культурная столица, имеющая вес далеко за пределами Урала. По словам многолетнего директора Свердловской филармонии Александра Колотурского, "юбилей Бетховена он не мог проигнорировать". Творчество Бетховена было тесно связано с Россией. Сам композитор никогда здесь не бывал. Но Россия стала первой страной, в которой возник подлинный культ Бетховена. Граф Разумовский и князь Голицын заказывали композитору камерные и симфонические сочинения. В Петербурге впервые прозвучала "Торжественная месса" - величайшее из бетховенских творений.

Зал филармонии во время концерта до коронавируса

Зал филармонии во время концерта до коронавируса

Музыкальная общность без границ

Планы провести международный Бетховенский фестиваль в Екатеринбурге вместе с немецкими партнерами возникли еще два года назад, рассказывает DW Колотурский. Берлинское агентство RCCR Projects отвечало за содержательную и логистическую составляющую фестиваля. Проект, реализованный при поддержке министерства иностранных дел ФРГ и губернатора Свердловской области, отлично дополняет ряд мероприятий в рамках Года Германии в России

Проведение фестиваля в ситуации пандемии, которая серьезным образом затронула как Германию, так и Россию, стало испытанием для логистики. Со специальной визой и негативным тестом на коронавирус музыканты смогли пересечь границу, но по возвращении им придется пройти карантин. В концертном зале также приняты все меры предосторожности: места заполняют наполовину, каждые 60 минут помещения проветривают, а все участники обязаны регулярно сдавать тест на коронавирус. Открыт и виртуальный концертный зал - купив билет, послушать выступления можно дистанционно. 

В Екатеринбурге даже запустили бетховенский трамвай

В Екатеринбурге даже запустили "бетховенский" трамвай

В фойе филармонии проходит выставка, в создании которой участвовал Дом-музей Бетховена в Бонне. Чтобы привлечь внимание как можно большего числа жителей Екатеринбурга, в городе запустили "бетховенский" трамвай. На сидениях трамвая седьмой линии размещен QR-код, сканировав который, можно насладиться "Лунной сонатой" или "Седьмой симфонией" немецкого композитора.

Deutsche Welle, медийный партнер фестиваля, покажет трансляцию следующих концертов на YouTube-канале DW Classical Music

26 ноября

Томас Цетмайр и оркестр

В программе:

Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор

Бриттен. Концерт для скрипки и альта с оркестром

Бетховен. Симфония № 5

29 ноября 

К далекой возлюбленной

Исполнители:

Баянкина Мария (сопрано)

Жидкова Елена (меццо-сопрано)

Бауэр Томас (баритон)

Рексрот Николаус (фортепиано)

Тюлькин Константин (фортепиано)

30 ноября

Ода к радости

В программе:

Видман. Концертная увертюра "Con brio"

Бетховен. Симфония № 9

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

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