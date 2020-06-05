Бетховен - защитник природы! Прямой эфир "Пасторальной" симфонии из Бонна

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. DW проведет концертный марафон из Дома-музея Людвига ван Бетховена в Бонне.
Симфония № 6 Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) - шедевр мировой музыки и символ любви к природе как источнику жизни и вдохновения. С подачи самого автора за Шестой симфонией закрепилось название "Пасторальная". Это послужило отправной точкой для масштабного международного проекта. Изначально планировалось, что 5 июня 2020 года, когда по инициативе ООН отмечается Всемирный день окружающей среды, и в год 250-летия со дня рождений Бетхвена, во всем мире пройдут концерты и другие акции в рамках международного проекта "Beethoven Pastoral Project". Его цель - лишний раз напомнить о красоте природы и необходимости ее охранять.
Прямой эфир из Дома-музея Бетховена в Бонне
Коронавирусная пандемия помешала многим планам, в том числе и этому. Тем не менее, Бетховену удастся выступить в качестве защитника окружающей среды. 5 июня Deutsche Welle (DW) проведет трехчасовойпрямой эфир из Дома-музея Бетховена. Гостями эфира станут политики, общественные деятели, музыканты. С обращениями к слушателям выступят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры Моника Грюттерс (Monika Grütters).
В рамках эфира также состоится премьера документального фильма "Звук природы" ("The Sound of Nature"), созданного по заказу DW режиссером Грете Лифферс (Grete Liffers). Фильм снимался на пяти континентах, его герои - музыканты, любящие музыку Бетховена и борющиеся за спасение природы в своих регионах.
"Пасторальная" симфония из "Редута"
Конечно, прозвучит и музыка самого Бетховена - видеозапись "Пасторальной" симфонии в обработке для тринадцати музыкантов. DW осуществила эту запись с музыкантами боннского городского Бетховенского оркестра под управлением Дирка Кафтана (Dirk Kaftan) в середине мая в зале дворца "Редут" (La Redoute), где в 1792 году состоялась первая встреча Людвига ван Бетховена и Йозефа Гайдна (Joseph Haydn) - встреча, определившая жизнь молодого гения.
Прямая трансляция будет осуществляться на платформах DW и партнеров проекта с 18 часов по центральноевропейскому летнему времени (19 часов - по московскому) в прямом эфире и в интернете, в частности, на новом YouTube-канале DW, посвященном классической музыке.
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