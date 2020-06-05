 Бетховен - защитник природы! Прямой эфир ″Пасторальной″ симфонии из Бонна | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Бетховен - защитник природы! Прямой эфир "Пасторальной" симфонии из Бонна

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. DW проведет концертный марафон из Дома-музея Людвига ван Бетховена в Бонне.

Международный проект Beethoven Pastoral Project

Международный проект "Beethoven Pastoral Project"

Симфония № 6 Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) - шедевр мировой музыки и символ любви к природе как источнику жизни и вдохновения. С подачи самого автора за Шестой симфонией закрепилось название "Пасторальная". Это послужило отправной точкой для масштабного международного проекта. Изначально планировалось, что 5 июня 2020 года, когда по инициативе ООН отмечается Всемирный день окружающей среды, и в год 250-летия со дня рождений Бетхвена, во всем мире пройдут концерты и другие акции в рамках международного проекта "Beethoven Pastoral Project". Его цель - лишний раз напомнить о красоте природы и необходимости ее охранять.

Прямой эфир из Дома-музея Бетховена в Бонне

Коронавирусная пандемия помешала многим планам, в том числе и этому. Тем не менее, Бетховену удастся выступить в качестве защитника окружающей среды. 5 июня Deutsche Welle (DW) проведет трехчасовойпрямой эфир из Дома-музея Бетховена. Гостями эфира станут политики, общественные деятели, музыканты. С обращениями к слушателям выступят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры Моника Грюттерс (Monika Grütters).

В рамках эфира также состоится премьера документального фильма "Звук природы" ("The Sound of Nature"), созданного по заказу DW режиссером Грете Лифферс (Grete Liffers). Фильм снимался на пяти континентах, его герои - музыканты, любящие музыку Бетховена и борющиеся за спасение природы в своих регионах.

"Пасторальная" симфония из "Редута"

Репетиции в зале Редут

Репетиция Бетховенского оркестра в зале дворца "Редут"

Конечно, прозвучит и музыка самого Бетховена - видеозапись "Пасторальной" симфонии в обработке для тринадцати музыкантов. DW осуществила эту запись с музыкантами боннского городского Бетховенского оркестра под управлением Дирка Кафтана (Dirk Kaftan) в середине мая в зале дворца "Редут" (La Redoute), где в 1792 году состоялась первая встреча Людвига ван Бетховена и Йозефа Гайдна (Joseph Haydn) - встреча, определившая жизнь молодого гения.

Прямая трансляция будет осуществляться на платформах DW и партнеров проекта с 18 часов по центральноевропейскому летнему времени (19 часов - по московскому) в прямом эфире и в интернете, в частности, на новом YouTube-канале  DW, посвященном классической музыке.

Смотрите также:
От Бетховена до Пикассо

  • Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

    Строго придерживаться определенного режима дня было одним из главных правил немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена (Ludwig von Beethoven). Так, ежедневно после обеда он в любую погоду отправлялся на прогулку, причем всегда брал с собой лист бумаги и карандаш. Пребывание на свежем воздухе давало возможность лучше концентрироваться и еще более продуктивно работать.

  • Уильям Фолкнер (1897-1962)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Уильям Фолкнер (1897-1962)

    Для продуктивной работы распорядок дня очень важен. Очередное свидетельство тому - книга американского журналиста и писателя Мейсона Карри "Режим гения: Распорядок дня великих людей". В ней описаны особенности образа жизни людей, зачисленных историей в разряд гениев. Американский писатель и нобелевский лауреат Уильям Фолкнер, например, во время работы никого не пускал в свой кабинет.

  • Марк Твен (1835-1910)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Марк Твен (1835-1910)

    Американский писатель, журналист и общественный деятель Марк Твен тоже не позволял никому тревожить его во время работы, иначе он просто не мог сконцентрироваться. Он строго-настрого запрещал даже членам семьи не только переступать порог своего кабинета, но и приближаться к нему. В случае если Твен был по какой-то причине срочно нужен, домашним следовало трубить в горн.

  • Зигмунд Фрейд (1856-1939)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Зигмунд Фрейд (1856-1939)

    Австрийский психолог, психиатр, невролог, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) придумал рецепт, позволявший ему сосредотачивать внимание исключительно на работе и не отвлекаться по мелочам. Секрет был прост: каждое утро жене Фрейда, Марте (Martha Freud), следовало подбирать для супруга костюм и аксессуары, вплоть до носовых платков, и даже выдавливать пасту на его зубную щетку.

  • Сёрен Кьеркегор (1813-1855)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Серен Кьеркегор (1813-1855)

    Датский философ, теолог и писатель Серен Кьеркегор начинал свой день с того, что садился за письменный стол, а в полдень отправлялся на длительную прогулку. На свежем воздухе ему лучше думалось. Чтобы не забыть осенившие его мысли, сразу же по возвращении домой Кьеркегор, даже не снимая плаща и шляпы и не отложив в сторону зонтик, бросался записывать свои оригинальные идеи.

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

    Австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) всегда вставал не позднее шести часов утра. Его день был заполнен до предела: сочинение музыки, уроки детям богатых горожан, концерты, общественная деятельность. Ложиться спать приходилось очень поздно. Но иной жизни Моцарт себе не представлял.

  • Эрнест Хемингуэй (1899-1961)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Эрнест Хемингуэй (1899-1961)

    Американский писатель, журналист, нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй каждый день поднимался с постели с рассветом и тут же принимался за работу. По утрам, когда воздух был особенно чист и прохладен и никто не беспокоил, ему писалось лучше всего. Хемингуэй придумал таблицу, в которую в конце дня вносил количество написанных за прошедший день слов - "чтобы самого себя не обманывать".

  • Густав Малер (1860-1911)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Густав Малер (1860-1911)

    Австрийский композитор и дирижер Густав Малер (Gustav Mahler) просыпался с первыми петухами, на скорую руку завтракал и брался за творчество. Он не выносил, когда его что-либо отвлекало от работы. И супруга Малера, до замужества сама сочинявшая музыку, не осмеливалась садиться за фортепиано, а еще она предлагала соседям билеты в оперу, если они будут держать своих собак взаперти.

  • Энди Уорхол (1928-1987)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Энди Уорхол (1928-1987)

    Художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель, кинорежиссер - в одном лице. Американец Энди Уорхол отличался удивительной работоспособностью. Каждое утро он начинал с того, что звонил своему другу и соавтору Пэт Хэкет и сообщал о сделанном за прошедшие сутки. "Устный дневник" отнимал порой два часа. Пэт записывала сказанное, а потом распечатывала текст на пишущей машинке.

  • Пабло Пикассо (1881-1973)

    Тайм-менеджмент великих людей

    Пабло Пикассо (1881-1973)

    Испанский художник, скульптор, график и дизайнер Пабло Пикассо поздно ложился спать и поздно вставал. За работу принимался после обеда, а заканчивал трудиться затемно. В студию, где он творил, без разрешения нельзя было входить никому. От бытовых проблем Пикасо предпочитал отгораживаться. В пищу потреблял только овощи, рыбу, рис и виноград, а пил лишь минеральную воду.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Барочная музыка в Германии: откровения виолончелиста

Как звучали инструменты 300 лет назад? Почему Баха нужно играть на клавесине и знать, когда родился Монтеверди. Интервью с виолончелистом Маркусом Мелленбеком. (04.06.2020)  

Четыре Элизы и Тереза: кому посвятил Бетховен свой шедевр?

О том, кому посвящена самая знаменитая миниатюра Бетховена, какой именно Элизе, спорят до сих пор, - в частности, о том, существовала ли вообще эта Элиза. (27.04.2020)  

Знаменитый пианист дал концерт в пустом зале президентского дворца

Пианист Игорь Левит играл Бетховена в пустой резиденции президента Германии. Отклики на концерт пришли со всего мира. (03.04.2020)  

Пианист Игорь Левит проводит 20-часовой музыкальный марафон

Своим 20-часовым выступлением Игорь Левит хочет привлечь внимание к трудному положению музыкантов, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса. (31.05.2020)  

Органист-виртуоз играет в Берлине перед домом престарелых

Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. На этой неделе он отправился в турне Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. (02.05.2020)  

Где можно посмотреть концерт по случаю 75-летия окончания войны

Из-за пандемии коронавируса концерт по случаю 75-й годовщины окончания в Европе Второй мировой войны "Вместе в трудные времена" пройдет в виртуальном формате. (07.05.2020)  

Культурная жизнь на диване: где и что посмотреть во время коронавируса

Коронавирус заставил культурную жизнь переместиться в интернет. Рассказываем, как послушать известных музыкантов и посмотреть на мировые шедевры, не покидая дома. (23.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Играем Баха в домашних условиях!  

Музыка льда  

Пианино для всех  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW