Без Бетховена не было бы рок-музыки

"Eine Welt ohne Beethoven?" ("Мир без Бетховена?") - документальный фильм DW с таким названием задается этим вопросом неспроста. Он демонстрирует, насколько творчество великого немецкого композитора повлияло на современное поколение музыкантов - как представителей академического направления, так и тех, кто работает в стилях джаз, рок, поп или пишет музыку к фильмам.

Бетховен: новатор и инфлюенсер

В семи частях фильма волторнистка Берлинского филармонического оркестра и по совместительству телеведущая DW Сара Виллис (Sarah Willis) встречается с музыкантами, композиторами, музыкальными менеджерами и экспертами из разных стран, чтобы узнать, чего недоставало бы миру музыки сегодня, если бы не инновативность Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven).

Телеведущая DW Сара Виллис

Идея фильма принадлежит Мартину Роддевигу (Martin Roddewig). "Это общие фразы, когда говорят, что Бетховен был новатором и изменил мир. Я хотел посмотреть, что от этого осталось, какое воздействие он оказывает сегодня", - говорит режиссер DW.

Запоминающиеся гитарные риффы вряд ли кто-то ассоциирует с Бетховеном. Однако его простую идею использовать четыре ноты как вступительный мотив в знаменитой "Пятой симфонии" переняли многие рок-звезды, особенно в 1960-1970-х. Например, британскую рок-группу "Jethro Tull" она вдохновила на хит "Locomotive Breath". "Я думаю, если бы Бетховен жил сегодня, он бы был рокером, рассекающим по грязи на мотоцикле", - говорит в фильме DW лидер группы Иэн Андерсон. "Классика сформировала нас, она влияет на наши мелодии и ритм", - отмечает гитарист Рудольф Шенкер (RudolfSchenker). Он называет знаменитое "та-та-та-та-а-а" "матерью всех риффов в роке".

Творчество Бетховена не всегда находило понимание у его современников. Особенно его поздние произведения для многих оставались загадкой. Каскад фортепианных пассажей, обилие синкоп, пунктирный ритм характерны не для классической музыки, а скорее для джазовой аранжировки. Они встречаются и в последнем сочинении Бетховена в сонатной форме - "Сонате для фортепиано № 32", которую еще называют "буги-вуги сонатой"

Последняя часть трилогии о Бетховене

Бетховену приписывают много свойств: революционер, задавший своими симфониями новые масштабы, предшественник романтизма, мастер импровизации. Его цикл песен "К далекой возлюбленной" стал своего рода прототипом концертных альбомов в поп-музыке. А главная тема финальной части его "Девятой симфонии" - сегодня гимн Европы,символ свободы и солидарности, даже если нацисты в "третьем рейхе" использовали его музыку в целях пропаганды.

Смотреть видео 01:15 Трейлер к фильму "Мир без Бетховена?"

90-минутный фильм "Мир без Бетховена?" - третья, заключительная часть проекта DW, посвященного музыкальному наследию композитора, 250-летний юбилей которого Германия отмечает в этом году. Ему предшествовали фильмы "Beethovens Neunte - Symphonie für dir Welt" - "Девятая" Бетховена. Симфония для мира" и "Beethoven - der Klang der Natur"("Бетховен. Звучание природы"), посвященный "Пасторальной симфонии", которые можно посмотреть на английском канале DW Classical Music в YouTube. Последний фильм документальной трилогии можно посмотреть с 16 сентября в стриминговом сервисе Amazon Prime, а также на телеканале DW: 16 сентября - первую часть, 23 сентября - вторую.

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