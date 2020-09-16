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Великий немецкий композитор повлиял на "Scorpions" и других современных музыкантов, работающих в самых разных стилях. Как? Об этом - в документальном фильме DW.
DW представляет десять самых успешных музыкальных альбомов, выпущенных в Германии и пробившихся в международные чарты с 1970 года.
Первый продюсерский проект Deutsche Welle документирует последнее большое турне легендарной немецкой рок-группы.
Они организуют турне поп-знаменитостей, а сами остаются в тени. Раз в год на крупнейшей международной музыкальной ярмарке награждают менеджеров шоу-бизнеса.
Легендарные Scorpions колесят по миру с прощальным турне. В этой поездке музыкантов сопровождает съемочная группа Deutsche Welle, результатом работы которой станет 90-минутный документальный фильм "Big City Nights".
Нина Хаген относится к числу самых известных немецких музыкантов, где-то в одном ряду с Kraftwerk, Scorpions, Rammstein и Дитером Боленом. Истории ее зажигательных достижений – в прошлом. Новый альбом не впечатляет.
Грандиозным шоу в Лейпциге открылось прощальное турне легендарной немецкой рок-группы Scorpions. Авторы мирового хита "Wind Of Change" ("Ветер перемен") решили уйти со сцены. Но сделают это постепенно.
Музыканты немецкой рок-группы Scorpions заявили, что после предстоящего выпуска альбома и последующего мирового турне, которое продлится 2-3 года, они собираются покинуть сцену.
"Wind Of Change" - песня, ставшая гимном перестройки и символом объединения Германии. Ее автор Клаус Майне - в эксклюзивном интервью. С лидером легендарной немецкой рок-группы Scorpions встретилась Маргарита Кальц.
В России прошел супер-тур Scorpions под громким названием "Монстры рока". Впервые на российские площадки вышли не только Scorpions, но и Alice Cooper, а также Kingdom Come. Девизу "Рок никогда не умрет" следовали все...
Лидер группы Scorpions Клаус Майне в эксклюзивном интервью Deutsche Welle отметил, что у его команды особое отношение к России и российским поклонникам их творчества. Он также поделился планами группы на будущее.
Ветераны хард-рока преподнесут в 2009 году своим российским фанатам подарок - в июне они планируют большой концертный тур по России. Для участия в нем они также пригласили Kingdom Come, The Rasmus и Alice Cooper.
Огромными экранами для трансляции футбола во время ЧМ вряд ли кого удивишь - их установят во всех крупных городах Германии. Но вот группа Scorpions на "разминку" будет только в Ганновере.
Они объездили весь мир и приоткрыли "железный занавес". Их тексты – не только о любви, но и о глобальных проблемах человечества. И через 40 лет их песни остаются популярными, а звучание - неповторимым.
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