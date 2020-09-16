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Scorpions

Beethoven mit E-Gitarre

Без Бетховена не было бы рок-музыки 16.09.2020

Великий немецкий композитор повлиял на "Scorpions" и других современных музыкантов, работающих в самых разных стилях. Как? Об этом - в документальном фильме DW.
08.08.2013 DW POPXPORT Rammstein 2 Paul Brown Video

Фотогалерея: Поп-экспорт из Германии 17.06.2016

DW представляет десять самых успешных музыкальных альбомов, выпущенных в Германии и пробившихся в международные чарты с 1970 года.
01.2015 DW Scorpions – Forever and a day (Filmtitel)

Мировая премьера фильма DW о Scorpions состоится в Берлине 06.02.2015

Первый продюсерский проект Deutsche Welle документирует последнее большое турне легендарной немецкой рок-группы.
Alle Preisträger und Laudatoren (u.a.: Jan Mewes (r-l), Heino, Hans-Werner Funke, Helmut Lotti, Moderator Ingo Nommsen, Vivien Konca und DJ Bobo) stehen am 11.03.2014 nach der Verleihung des LEA Live Entertainment Award in Frankfurt am Main (Hessen) für einem Gruppenfoto gemeinsam auf der Bühne. Bei der Gala, die im Rahmen der Musikmesse stattfindet, wird der Live Entertainment Award vergeben, eine Auszeichnung für Menschen hinter den Kulissen der Veranstaltungsbranche. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Во Франкфурте-на-Майне проходит ярмарка музыкального бизнеса 12.03.2014

Они организуют турне поп-знаменитостей, а сами остаются в тени. Раз в год на крупнейшей международной музыкальной ярмарке награждают менеджеров шоу-бизнеса.
D-Bereich Grafik BIG CITY NIGHTS The Scorpions Story ENG

Легенды на экране: Deutsche Welle снимает документальное кино о Scorpions 19.08.2011

Легендарные Scorpions колесят по миру с прощальным турне. В этой поездке музыкантов сопровождает съемочная группа Deutsche Welle, результатом работы которой станет 90-минутный документальный фильм "Big City Nights".
CD Cover Nina Hagen Personal Jesus

Манерная карикатуристка Нина Хаген - самая известная певица Германии 30.07.2010

Нина Хаген относится к числу самых известных немецких музыкантов, где-то в одном ряду с Kraftwerk, Scorpions, Rammstein и Дитером Боленом. Истории ее зажигательных достижений – в прошлом. Новый альбом не впечатляет.
Klaus Meine, frontman of legendary German rock band Scorpions, performs during a concert at O2 Arena in Prague, Czech Republic, March 15, 2009. (CTK Photo/Stan Peska)

Лидер Scorpions о прощании со сценой, мировом турне и российских фанах 14.05.2010

Грандиозным шоу в Лейпциге открылось прощальное турне легендарной немецкой рок-группы Scorpions. Авторы мирового хита "Wind Of Change" ("Ветер перемен") решили уйти со сцены. Но сделают это постепенно.
The German rock band The Scorpions performs during the Echo 2009 music award ceremony at Berlin, Germany, on Saturday, Feb. 21, 2009. (AP Photo/Kai-Uwe Knoth)

Участники группы Scorpions всерьез задумались о пенсии 24.01.2010

Музыканты немецкой рок-группы Scorpions заявили, что после предстоящего выпуска альбома и последующего мирового турне, которое продлится 2-3 года, они собираются покинуть сцену.
Singer Klaus Meine of the German rock band Scorpions performs during a concert at Byblos International Festival in the ancient city of Byblos, north of Beirut, Lebanon, Wednesday, July 6, 2011. (ddp images/AP Photo/Bilal Hussein)

"Wind Of Change": лидер группы Scorpions не стесняется петь по-русски 06.11.2009

"Wind Of Change" - песня, ставшая гимном перестройки и символом объединения Германии. Ее автор Клаус Майне - в эксклюзивном интервью. С лидером легендарной немецкой рок-группы Scorpions встретилась Маргарита Кальц.
Klaus Meine Sänger der Band Scorpions.jpg Klaus Meine, Saenger der Scorpions, tritt anlaesslich des 4. SnOwpen-Air auf der Kleinen Scheidegg im Berner Oberland, Schweiz, am Samstag, 7. April 2001, auf. (AP Photo/KEYSTONE/Peter Schneider)

Scorpions: монстры рока в Москве 07.07.2009

В России прошел супер-тур Scorpions под громким названием "Монстры рока". Впервые на российские площадки вышли не только Scorpions, но и Alice Cooper, а также Kingdom Come. Девизу "Рок никогда не умрет" следовали все...
Titel: DW euromaxx Serie Wende-Wege 05 - Klaus Meine, Musiker 07.11.2014 Schlagworte: Wende, Mauerfall, Berlin, Teilung, Wende-Wege, Deutschland, Sänger, Scorpions, Klaus Meine Wer hat das Bild gemacht/Fotograf? Screenshot Wann wurde das Bild gemacht? Screenshot Wo wurde das Bild aufgenommen? Screenshot Bildbeschreibung: DW Copyright gegeben – bei Eigenproduktionen

Лидер Scorpions считает Путина поп-звездой, а с Медведевым пока не знаком 07.04.2009

Лидер группы Scorpions Клаус Майне в эксклюзивном интервью Deutsche Welle отметил, что у его команды особое отношение к России и российским поклонникам их творчества. Он также поделился планами группы на будущее.
Die Band Scorpions, vorne von links, Rudolf Schenker, Pawel Maciwoda, Klaus Meine, Matthias Jabs und, hinten, James Kottak, tritt am Samstagabend, 21. Februar 2009, bei der Verleihung des Musikpreises Echo in Berlin auf. (AP Photo/Kai-Uwe Knoth) --- German band Scorpions with, front from left, Rudolf Schenker, Pawel Maciwoda, Klaus Meine, Matthias Jabs and drummer James Kottak, background, perform during the Echo 2009 Music Awards ceremony in Berlin, Germany, on Saturday evening, Feb. 21, 2009. (AP Photo/Kai-Uwe Knoth)

Scorpions совершат концертный тур по России 23.02.2009

Ветераны хард-рока преподнесут в 2009 году своим российским фанатам подарок - в июне они планируют большой концертный тур по России. Для участия в нем они также пригласили Kingdom Come, The Rasmus и Alice Cooper.
Confederations Cup Japan - Mexico Fans Mexikanische Fußball-Fans in traditioneller Verkleidung vor dem Confederations Cup-Turnier Japan - Mexico am 16.06.2005 in der AWD-Arena in Hannover. Foto: Oliver Berg +++(c) dpa - Report+++

ЧМ-2006 в Ганновере: рок - футболу! 22.03.2006

Огромными экранами для трансляции футбола во время ЧМ вряд ли кого удивишь - их установят во всех крупных городах Германии. Но вот группа Scorpions на "разминку" будет только в Ганновере.
Klaus Meine, right, and Rudolf Schenker of Germany's rockband Scorpions pose in front of a picture of the fall of the Berlin wall in 1989 as they promote a new musical in Berlin on Thursday, Feb. 21, 2002. The musical Wind of Change based on music by the Scorpions features a story of the fall of the Berlin wall and will be on stage in Berlin in 2004. (AP Photo/Herbert Knosowski)

Scorpions: музыка, покорившая мир 31.01.2005

Они объездили весь мир и приоткрыли "железный занавес". Их тексты – не только о любви, но и о глобальных проблемах человечества. И через 40 лет их песни остаются популярными, а звучание - неповторимым.