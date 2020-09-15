 Позор имени Бетховена | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.09.2020

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Культура и стиль жизни

Позор имени Бетховена

В Бонне, родном городе Бетховена, к 250-летию композитора не успели отремонтировать концертный зал его имени. Театральный коллектив Rimini Protokoll разбирался в причинах долгостроя и в истории знаменитого зала.

Бетховенский концертный зал в Бонне, август 2020 года

Бетховенский концертный зал в Бонне, август 2020 года

В декабре этого года человечеству предстоит отметить большой юбилей, к которому многие готовились долгие годы: 250 лет со дня рождения великого немецкого композитора Бетховена (Ludwig van Beethoven). Готовился к празднику и город Бонн на западе ФРГ, в котором родился классик. Однако большим торжествам придется подождать. Во-первых, из-за пандемии отменили Бетховенский фестиваль (Beethovenfest), проходивший ранее в Бонне ежегодно и собиравший в небольшом городе на Рейне лучших исполнителей классической музыки.

Во-вторых, главный боннский концертный зал Beethovenhalle, носящий, как видно из названия, имя великого классика, не успели отремонтировать. Впрочем, не успеют его отстроить и к году следующему, когда, как все надеются, коронавирус будет обезоружен и Бетховенский фестиваль состоится. То, что в родном городе Бетховена к его 250-летию не успели отремонтировать концертный зал, конечно, Бонну не в плюс.

Бетховенский концертный зал: история видавшего виды здания

Архитектору Зигфриду Вольске (Siegfried Wolske), который в 1954 году принял участие в конкурсе и выиграл, не было на тот момент и тридцати лет. Он был так же молод, как и Боннская республика с ее большими планами на вечную демократию и всеобщее процветание. Вольске застал национал-социализм лишь краешком своей биографии и за ним вроде бы не тянулось никакой некрасивой "коричневой" истории. Возможно, отчасти именно поэтому его проект и выбрали. И именно этот молодой человек построил Бетховенский концертный зал в Бонне в 1959 году.

Бонн уже был столицей ФРГ, но ему явно не хватало лоска: балов, приемов, концертов и иных светских мероприятий с участием звезд мирового уровня. А молодое немецкое государство остро нуждалось в международном признании - вместе со своей маленькой столицей. Бетховенский концертный зал стал окном в мир большой музыки и большой политики. В период с 1974 по 1989 годы именно в этом здании выбирали федерального президента. Здесь проходил знаменитый "бал прессы" (Bundespresseball) с участием политической элиты, представителей крупного бизнеса, а также аккредитованных в столице журналистов ведущих печатных изданий, радио- и телеканалов. Здесь проходили балы люфтваффе, заседания карнавальных обществ, выпускные элитных гимназий. И самое главное: здесь было много, очень много музыки! В этом зале играли лучшие музыканты планеты.

Стройка в самом разгаре, весна 2020 года

Стройка в самом разгаре, весна 2020 года

Но в 1983 году в здании случился пожар, нанесший непоправимый вред его акустике. Концертный зал пытались реанимировать, но вернуться к первоначальному уровню так и не получилось. Его решили полностью санировать. Изначально предполагалось, что ремонт завершится к 2019 году, а обойдется он приблизительно в 60 миллионов евро. В 2016 году здание закрылось. Процесс пошел. И идет до сих пор. Сейчас окончательная стоимость ремонта оценивается в сумму, превышающую 160 миллионов евро, а зал, возможно, с помпой откроется заново не раньше 2024 или 2025 года. Долгострой печалит местных жителей, регулярно становится поводом для насмешек и разменной монетой в борьбе различных политических сил. А стройка идет…      

Rimini Protokoll вернули Бонну его концертный зал

Юбилейный Бетховенский фестиваль сдвинули на год. Если все пойдет хорошо, то он состоится в сентябре 2021 года. Единственный пункт богатой праздничной программы, который удалось спасти, это двухдневный показ нового детища немецкого театрального коллектива "Римини Протокол" (Rimini Protokoll) под названием "Bauprobe Beethoven" ("Строй-репетиция "Бетховен"). То, что происходило в Бонне 12 и 13 сентября, можно, если уж очень нужно подобрать некое определяющее слово, назвать перформансом или хеппенингом.

Даниэль Ветцель, Штефан Кэги и Хельгард Хауг ( они же - Rimini Protokoll) в процессе подготовки нового проекта

Даниэль Ветцель, Штефан Кэги и Хельгард Хауг ( они же - Rimini Protokoll) в процессе подготовки нового проекта

Публика в касках и жилетках

Публика в касках и жилетках

Зрителей по факту пригласили прогуляться по стройке. На входе людей, купивших билеты, встречали проводники, раздавшие всем строительные каски, жилетки и поделившие публику на 10 групп, тут же отправившихся в здание Бетховенского концертного зала, представляющее сейчас собой нагромождение строительных лесов вокруг и внутри старой основы здания, построенного в 1959 году.

Перед группами предстали персонажи, каждый из которых поведал свою личную историю, связанную либо с историей концертного зала, либо с самим великим Людвигом. Была здесь и буфетчица, долгие годы торговавшая в фойе кренделями-брецелями. Был и бывший обер-бургомистр Бонна, который хотел, чтобы на месте старого концертного зала возвели совершенно новое здание. Была и ярая защитница старого зала - одна из тех, кто добился того, чтобы здание не сравняли с землей, а санировали. Самым симпатичным публике показался молодой человек по имени Александр, некогда потерявший слух, но вернувший его в результате сложной операции и работающий теперь акустиком в компании, торгующей слуховыми имплантатами. Этих людей Rimini Protokoll называют экспертами. И это - классика документального театра в его лучшем и первозданном виде: на публику выходят не актеры, а реальные люди, каждый из которых уникален и каждому из которых есть что рассказать.

Один из экпертов постановки: этот человек помнит, как горел концертный зал в 1983 году. И именно он сдал поджигателей полиции

Один из "экпертов" постановки: этот человек помнит, как горел концертный зал в 1983 году. И именно он "сдал" поджигателей полиции

Финальный аккорд постановки: Большая фуга Бетховена среди строительных лесов

Финальный аккорд постановки: "Большая фуга" Бетховена среди строительных лесов

На протяжении всего пути по разным залам и холлам Бетховенского концертного зал публика слышала музыку. "Большая фуга" для струнного квартета Бетховена в современной обработке Ари Беньямина Майерса (Ari Benjamin Meyers), американского композитора, живущего в Берлине, звучала на каждой "встрече с экспертом" и в финале перформанса - в главном зале. Это был магический момент: строительные леса, музыканты на сцене среди строительной пыли, публика в зале на коробках и складных стульчиках и… уникальная вариация на тему "Большой фуги" Бетховена. Свои аплодисменты великий Бетховен в свой юбилейный год все-таки получил, несмотря на пандемию и долгострой, причем у себя на родине и даже в зале, носящем его имя. Символический жест удался.

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  • Конрад Аденауэр, 1949 год

    По историческим местам Бонна

    Первые шаги

    На этой фотографии запечатлен один из первых ключевых моментов в послевоенной политической истории Германии. В сентябре 1949 года Конрад Аденауэр был избран первым канцлером ФРГ и уже вскоре приступил к переговорам с верховными комиссарами западных держав-победительниц, чтобы добиться большего суверенитета для своего правительства.

  • Петерсберг

    По историческим местам Бонна

    "Путь демократии"

    Встречи Аденауэра и комиссаров проходили в гостинице на горе Петерсберг под Бонном, где находилась их штаб-квартира. На ближайшие 40 лет этому небольшому городу на Рейне предстояло стать временной столицей ФРГ - до официального воссоединения Германии 3 октября 1990 года. Правительство работало здесь еще дольше, до переезда в Берлин в 1999 году.

  • Памятник Конраду Аденауэру

    По историческим местам Бонна

    Правительственный квартал

    Заглянуть в недавнее прошлое Бонна можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии" (Weg der Demokratie). Большая часть исторических мест расположена в бывшем правительственном квартале. Около каждого из них установлены информационные табло. На фотографии - памятник Конраду Аденауэру (ХДС) на аллее, названной именем еще одного канцлера ФРГ - Вилли Брандта (СДПГ).

  • Бонн

    По историческим местам Бонна

    Особый статус

    Прежде, чем отправиться на прогулку по маршруту, отметим, что Бонн сейчас является городом федерального значения. Это закреплено в особом законе. Здесь продолжает работать около 7000 правительственных чиновников, расположены главные офисы шести из четырнадцати министерств, некоторые ведомства, другие официальные учреждения и организации.

  • Музей истории ФРГ

    По историческим местам Бонна

    Музей истории

    Отправной точкой "Пути демократии" служит Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек ежегодно. Среди экспонатов - этот правительственный "Мерседес".

  • Дом федерации

    По историческим местам Бонна

    Дом федерации

    Первая остановка маршрута - Дом федерации (Bundeshaus). В этих зданиях на берегу Рейна находился парламент: бундесрат и бундестаг. Самая старая часть комплекса - бывшая Педагогическая академия, возведенная в 1930-х годах в стиле новой вещественности. В северном крыле академии в 1948-1949 годах был разработан Основной закон (Конституция) ФРГ.

  • Первый зал бундестага в Доме федерации

    По историческим местам Бонна

    Первый зал

    Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.

  • Дом федерации

    По историческим местам Бонна

    ООН в Бонне

    Сейчас большинство бывших парламентских зданий в Бонне передано в распоряжение подразделений ООН, расположенных в бывшей столице ФРГ, - в частности, секретариата Рамочной конвенции об изменении климата. Всего в городе работает около тысячи сотрудников этой международной организации.

  • Новый пленарный зал бундестага

    По историческим местам Бонна

    Из стекла и бетона

    Следующая остановка - около нового зала пленарных заседаний бундестага, строительство которого было завершено в 1992 году. Последний раз депутаты собирались здесь на Рейне в июле 1999 года накануне переезда в берлинский Рейхстаг и новый парламентский комплекс на берегах Шпрее.

  • Новый пленарный зал бундестага

    По историческим местам Бонна

    Новый зал

    Пленарный зал сейчас не пустует. В нем регулярно проводятся разные встречи и мероприятия. Эта фотография сделана в бывшем бундестаге в июне 2016 года во время конференции Global Media Forum. Ее ежегодно проводит медиакомпания Deutsche Welle, редакционный комплекс которой расположен рядом. Напротив него построили международной конгресс-центр WCCB и большой пятизвездочный отель.

  • Старая водокачка

    По историческим местам Бонна

    Старая водокачка

    С сентября 1986 года по октябрь 1992 года пленарные заседания бундестага, пока строили новый зал, временно проходили в бывшей водонапорной станции на берегу Рейна - Altes Wasserwerk. Это импозантное сооружение в неоготическом стиле было возведено в 1875 году. В 1958 году водокачку вывели из эксплуатации. Здание было куплено правительством и стало частью парламентского комплекса.

  • Пленарный зал бундестага в Старой водокачке

    По историческим местам Бонна

    Из Бонна в Берлин

    3 октября 1990 года, в день воссоединения страны, столицей единой Германии вновь стал Берлин, однако вопрос, где будет работать правительство, оставался еще открытым. Местом принятия исторического решения о переезде из Бонна стал пленарный зал в старой водокачке. Это произошло 20 июня 1991 года после острых десятичасовых дебатов. Перевес составил всего 18 голосов.

  • Длинный Ойген, Deutsche Welle и башня Deutsche Post

    По историческим местам Бонна

    Парламентская высотка

    Следующая остановка "Пути демократии" - высотное здание "Langer Eugen", то есть "Длинный Ойген". Так его прозвали в честь председателя бундестага Ойгена Герстенмайера, особо ратовавшего за этот проект. Рядом расположены белые корпуса Deutsche Welle. В этих зданиях должны были разместиться офисы парламента, расширившегося после воссоединения страны, но из-за переезда в Берлин планы изменились.

  • Офисный комплекс Тюльпановое поле

    По историческим местам Бонна

    "Тюльпановое поле"

    Офисный комплекс "Тюльпановое поле" (Tulpenfeld) возвели в 1960-х годах по заказу концерна Allianz специально, чтобы сдавать в аренду правительству. Дело в том, что ранее власти ФРГ приняли решение больше не строить новые здания в Бонне, так как город рассматривался в качестве временной столицы. Помещения здесь снимали бундестаг, различные ведомства и Федеральная пресс-конференция.

  • Федеральная пресс-конференция

    По историческим местам Бонна

    Боннские редакции

    Этот снимок был сделан в зале Федеральной пресс-конференции в 1979 году во время визита министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По соседству с "Тюльпановым полем" на улице Дальманштрассе (Dahlmannstraße) располагались боннские редакции ведущих немецких СМИ и корреспондентские бюро зарубежной прессы и информационных агентств.

  • Канцлерское бунгало

    По историческим местам Бонна

    Канцлерское бунгало

    Об этой резиденции немецких канцлеров мы уже рассказывали подробно в отдельном репортаже, который можно посмотреть по ссылке в конце страницы. В 1964 году первым хозяином канцлерского бунгало, построенного в стиле классического модерна, стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Дольше других здесь жил и работал Гельмут Коль, возглавлявший правительство ФРГ 16 лет.

  • Ведомство федерального канцлера

    По историческим местам Бонна

    Новое ведомство канцлера

    От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера. На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

  • Дворец Шаумбург

    По историческим местам Бонна

    Дворец Шаумбург

    Ранее офисы немецких канцлеров находись во дворце Шаумбург. Он был возведен в 1860 году по заказу одного текстильного фабриканта, позже куплен принцем Адольфом цу Шаумбург-Липпе и перестроен в стиле позднего классицизма. С 1939 года здание находилось в распоряжении вермахта, а в 1945 году перешло командованию бельгийских частей в оккупированной Германии.

  • Конрад Аденауэр

    По историческим местам Бонна

    От Аденауэра до Шмидта

    В 1949 дворец Шаумбург стал местом работы первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Так выглядел его кабинет. Затем этот дворец вплоть до 1976 года использовали канцлеры Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. В 1990 году здесь были подписаны германо-германские соглашения о создании валютного, экономического и социального союзов.

  • Вилла Хаммершмидт

    По историческим местам Бонна

    Вилла Хаммершмидт

    Соседнюю виллу Хаммершмидт, построенную в середине XVIII века, занимали немецкие президенты - до 1994 года, когда Рихард фон Вайцзеккер решил переехать в берлинский дворец Бельвю. При этом боннская вилла сохранила за собой статус президентской резиденции в городе федерального значения на Рейне.

  • Ангела Меркель

    По историческим местам Бонна

    Музей Кёнига

    Первые страницы послевоенной истории ФРГ были написаны… в зоологическом музее Кёнига. В 1948 году в нем начал заседать Парламентский совет, в задачи которого входила разработка новой конституции. Также здесь в течение двух месяцев после избрания его канцлером, до переезда во дворец Шаумбург, работал Конрад Аденауэр. Эта фотография сделана во время посещения бывшего его кабинета Ангелой Меркель.

  • Михаил и Раиса Горбачевы

    По историческим местам Бонна

    Старая ратуша

    За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей. Эта фотография была сделана на парадной лестнице во время визита в ФРГ Михаила Горбачева в 1989 году.

  • Леонид Брежнев

    По историческим местам Бонна

    Петерсберг

    Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.

  • Хофгартен

    По историческим местам Бонна

    P.S.

    Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


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Бетховенский концертный зал в Бонне, август 2020 года

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