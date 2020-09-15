Позор имени Бетховена

В декабре этого года человечеству предстоит отметить большой юбилей, к которому многие готовились долгие годы: 250 лет со дня рождения великого немецкого композитора Бетховена (Ludwig van Beethoven). Готовился к празднику и город Бонн на западе ФРГ, в котором родился классик. Однако большим торжествам придется подождать. Во-первых, из-за пандемии отменили Бетховенский фестиваль (Beethovenfest), проходивший ранее в Бонне ежегодно и собиравший в небольшом городе на Рейне лучших исполнителей классической музыки.

Во-вторых, главный боннский концертный зал Beethovenhalle, носящий, как видно из названия, имя великого классика, не успели отремонтировать. Впрочем, не успеют его отстроить и к году следующему, когда, как все надеются, коронавирус будет обезоружен и Бетховенский фестиваль состоится. То, что в родном городе Бетховена к его 250-летию не успели отремонтировать концертный зал, конечно, Бонну не в плюс.

Бетховенский концертный зал: история видавшего виды здания

Архитектору Зигфриду Вольске (Siegfried Wolske), который в 1954 году принял участие в конкурсе и выиграл, не было на тот момент и тридцати лет. Он был так же молод, как и Боннская республика с ее большими планами на вечную демократию и всеобщее процветание. Вольске застал национал-социализм лишь краешком своей биографии и за ним вроде бы не тянулось никакой некрасивой "коричневой" истории. Возможно, отчасти именно поэтому его проект и выбрали. И именно этот молодой человек построил Бетховенский концертный зал в Бонне в 1959 году.

Бонн уже был столицей ФРГ, но ему явно не хватало лоска: балов, приемов, концертов и иных светских мероприятий с участием звезд мирового уровня. А молодое немецкое государство остро нуждалось в международном признании - вместе со своей маленькой столицей. Бетховенский концертный зал стал окном в мир большой музыки и большой политики. В период с 1974 по 1989 годы именно в этом здании выбирали федерального президента. Здесь проходил знаменитый "бал прессы" (Bundespresseball) с участием политической элиты, представителей крупного бизнеса, а также аккредитованных в столице журналистов ведущих печатных изданий, радио- и телеканалов. Здесь проходили балы люфтваффе, заседания карнавальных обществ, выпускные элитных гимназий. И самое главное: здесь было много, очень много музыки! В этом зале играли лучшие музыканты планеты.

Стройка в самом разгаре, весна 2020 года

Но в 1983 году в здании случился пожар, нанесший непоправимый вред его акустике. Концертный зал пытались реанимировать, но вернуться к первоначальному уровню так и не получилось. Его решили полностью санировать. Изначально предполагалось, что ремонт завершится к 2019 году, а обойдется он приблизительно в 60 миллионов евро. В 2016 году здание закрылось. Процесс пошел. И идет до сих пор. Сейчас окончательная стоимость ремонта оценивается в сумму, превышающую 160 миллионов евро, а зал, возможно, с помпой откроется заново не раньше 2024 или 2025 года. Долгострой печалит местных жителей, регулярно становится поводом для насмешек и разменной монетой в борьбе различных политических сил. А стройка идет…

Rimini Protokoll вернули Бонну его концертный зал

Юбилейный Бетховенский фестиваль сдвинули на год. Если все пойдет хорошо, то он состоится в сентябре 2021 года. Единственный пункт богатой праздничной программы, который удалось спасти, это двухдневный показ нового детища немецкого театрального коллектива "Римини Протокол" (Rimini Protokoll) под названием "Bauprobe Beethoven" ("Строй-репетиция "Бетховен"). То, что происходило в Бонне 12 и 13 сентября, можно, если уж очень нужно подобрать некое определяющее слово, назвать перформансом или хеппенингом.

Даниэль Ветцель, Штефан Кэги и Хельгард Хауг ( они же - Rimini Protokoll) в процессе подготовки нового проекта

Публика в касках и жилетках

Зрителей по факту пригласили прогуляться по стройке. На входе людей, купивших билеты, встречали проводники, раздавшие всем строительные каски, жилетки и поделившие публику на 10 групп, тут же отправившихся в здание Бетховенского концертного зала, представляющее сейчас собой нагромождение строительных лесов вокруг и внутри старой основы здания, построенного в 1959 году.

Перед группами предстали персонажи, каждый из которых поведал свою личную историю, связанную либо с историей концертного зала, либо с самим великим Людвигом. Была здесь и буфетчица, долгие годы торговавшая в фойе кренделями-брецелями. Был и бывший обер-бургомистр Бонна, который хотел, чтобы на месте старого концертного зала возвели совершенно новое здание. Была и ярая защитница старого зала - одна из тех, кто добился того, чтобы здание не сравняли с землей, а санировали. Самым симпатичным публике показался молодой человек по имени Александр, некогда потерявший слух, но вернувший его в результате сложной операции и работающий теперь акустиком в компании, торгующей слуховыми имплантатами. Этих людей Rimini Protokoll называют экспертами. И это - классика документального театра в его лучшем и первозданном виде: на публику выходят не актеры, а реальные люди, каждый из которых уникален и каждому из которых есть что рассказать.

Один из "экпертов" постановки: этот человек помнит, как горел концертный зал в 1983 году. И именно он "сдал" поджигателей полиции

Финальный аккорд постановки: "Большая фуга" Бетховена среди строительных лесов

На протяжении всего пути по разным залам и холлам Бетховенского концертного зал публика слышала музыку. "Большая фуга" для струнного квартета Бетховена в современной обработке Ари Беньямина Майерса (Ari Benjamin Meyers), американского композитора, живущего в Берлине, звучала на каждой "встрече с экспертом" и в финале перформанса - в главном зале. Это был магический момент: строительные леса, музыканты на сцене среди строительной пыли, публика в зале на коробках и складных стульчиках и… уникальная вариация на тему "Большой фуги" Бетховена. Свои аплодисменты великий Бетховен в свой юбилейный год все-таки получил, несмотря на пандемию и долгострой, причем у себя на родине и даже в зале, носящем его имя. Символический жест удался.

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