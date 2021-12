Загадки великого композитора Баха

Звезды, узнавшие вкус славы в юности

Неотразимый Хозиер

Мягкий голос, эмоциональные тексты и потрясающая внешность. Когда 25-летний ирландский бард Эндрю Хозиер-Бирн, выступающий под сценическим именем Хозиер, выходит на сцену, девушки просто теряют голову. Первая победа пришла к нему в 19-летнем возрасте, с выходом альбома "Take Me To Church", за который автор и исполнитель был номинирован на премию Grammy.