Загадки великого композитора Баха

Иоганн Себастьян Бах (Johann Sebastian Bach) был музыкальным гением. Он создал великие "Страсти" и знаменитую "Рождественскую ораторию". Будучи кантором хора Святого Фомы в Лейпциге (известного также как Томанерхор), он написал кантаты, ставшие шедеврами его творчества. Сборник прелюдий и фуг "Хорошо темперированный клавир", а также серия фуг и кантат в сборнике "Искусство фуги" Баха оказали прочное влияние на мир музыки, не ослабевающее и по сегодняшний день.

Многие вопросы по-прежнему остаются открытыми

Все это давно известно. Тем не менее, новая биография, написанная интендантом Фестиваля Баха в Лейпциге Bachfest Leipzig Михаэлем Маулем (Michael Maul) проливает новый свет на великого композитора 18-го века. В книге читатель знакомится с Бахом как с человеком, который вновь и вновь вызывал неудовольствие у своих заказчиков, а в более поздние годы все больше отходил от написания церковной музыки. "Существует много биографий Баха, в которых он предстает как человек, постоянно оказывающийся в выигрыше", - сказал Михаэль Мауль в интервью DW. Однако документы, которые Михаэль Мауль изучил, допускают другую интерпретацию. "Мое впечатление заключается скорее в том, что во времена Баха были гораздо более острые культурно-политические конфликты, о которых (до сих пор - Ред.) ничего не было известно", - отметил Михаэль Мауль.

Вот уже более двадцати лет Михаэль Мауль занимается композитором Иоганном Себастьяном Бахом и, тем не менее, как говорит сам музыковед, эта работа еще далеко не окончена, многие вопросы остаются открытыми. Вновь и вновь находятся новые записки великого музыканта или фрагменты его манускриптов. Многие из отдельных элементов этой мозаики Михаэль Мауль собрал в хронологическом порядке в своей двуязычной немецко-английской иллюстрированной биографии. "Я попытался отразить современный статус исследований Баха и включить в книгу вещи, которые я еще нигде не публиковал", - объяснил Михаэль Мауль.

Обложка книги Михаэля Мауля "Бах. Биография"

При этом в биографии Баха ее автор не только демонстрирует глубокие знания о творчестве гениального композитора, но и показывает отдельные стороны личности Баха. Оказывается, Иоганн Себастьян Бах в свое время прогуливал школу, а порой и участвовал в драках, как, например, в потасовке с неким "дилетантом-фаготистом". Михаэль Мауль на страницах своей книги рассуждает о "ложных путях в исследованиях Баха", а именно о тех, что доводят порой теории числовой символики у композитора до абсурда, и рассказывает о приемах, которые использовал Бах для того, чтобы посеять разлад среди своих потенциальных работодателей и получить таким образом больший гонорар.

По кантате в неделю

Любовь к Баху Михаэль Мауль унаследовал от отца. "Он страстно любил играть на пианино, и у него было два домашних музыкальных божества, один из них Бетховен, а другой - Бах", - рассказал Михаэль Мауль.

В отличие от Людвига ван Бетховена(Ludwig van Beethoven), Иоганн Себастьян Бах не оставил потомкам практически никаких личных записей или высказываний. Лишь в одном сохранившемся письме своему другу Георгу Эрдману (Georg Erdmann) Бах написал о своей семье. О детстве Баха существуют по крайней мере некоторые свидетельства в некрологе, написанном сыном композитора Карлом Филиппом Эмануилом Бахом (Carl Phillipp Emanuel Bach). В нем, в частности, рассказывается история о том, что, будучи ребенком, Иоганн Себастьян Бах ночью тайком вытащил ноты своего брата из шкафа в гостиной, чтобы переписать произведения "знаменитых мастеров".

Жизнь Баха - это текст с пропусками, пишет Михаэль Мауль в предисловии к своей иллюстрированной хронике. Тем не менее, даже ноты на пожелтевшей бумаге при ближайшем рассмотрении могут стать источником поразительных познаний о том, как работал великий композитор. Записи на полях одного из оригинальных нотных листов показывают, что Бах, работая над одним произведением, уже вынашивал идею следующего.

Ноты одного из канонов Баха

"Он тратит большую часть времени на поиски темы, это творческая часть работы", - объясняет Михаэль Мауль. Остальная часть - это, по словам музыковеда, уже ремесло: "Затем мозг очевидно переключается на работу в режиме автопилота, когда то, что уже существует в голове, наносится пером на бумагу". При этом следует отметить, что, начиная с 1723 года, в начале своей деятельности в качестве кантора хора Святого Фомы в Лейпциге, Бах создавал каждую неделю по новой кантате за аккордную оплату и, очевидно, работал под огромным давлением.

"Плохой настрой к работе"

Иоганн Себастьян Бах, будучи кантором хора Святого Фомы, писал музыку специально для церковных служб, но результат его работы был столь сложным для исполнения, что музыканты и певцы хора порой не справлялись с задачей, в том числе и мальчики, певшие в хоре Святого Фомы, которых обучал Бах.

Когда в Лейпциге было принято решение активнее привлекать к участию в школе Святого Фомы детей из более бедных слоев, Бах протестовал. Дело в том, что новые правила предполагали, что при поступлении в школу музыкальный талант уже не будет играть столь важной роли, как прежде. В результате разгорелся сильный спор между городским советом, то есть работодателем Иоганна Себастьяна Баха, и самим композитором. Члены городского совета отзывались о Бахе как о строптивом и неисправимом канторе, "с плохим настроем к работе". Так что протоколы заседаний городского совета Лейпцига дают возможность немного познакомиться с личностью великого музыканта.

"Представьте себе, вы в высшей степени одаренный человек, как Бах, который действительно проник в области, в которые мало кто мог за ним следовать", - объяснил Михаэль Мауль. Будучи таким человеком, Баху было трудно было идти навстречу своим противникам, он не умел действовать дипломатично. "Он все больше замыкался в себе и удалялся от других", - уточнил музыковед. В этом смысле Михаэль Мауль считает Баха трагической фигурой, несмотря на его гениальность. В последние годы своей жизни Бах усиленно посвятил себя светской музыке и создал сложные произведения, такие как сборник клавирных пьес для знатоков "Clavier-Übungen", знаменитые "Гольдберговские вариации" и "Искусство фуги".

Портрет музыканта в молодости

Насколько мало нам известно о душевном состоянии Иоганна Себастьяна Баха, настолько немногочисленны и данные о том, как выглядел великий композитор. Существует лишь один портрет, а именно картина Готтлоба Хаусмана (Gottlob Haußmann), написанная по достоверным данным с самого Баха. Этот портрет напечатан на обложке биографии композитора. Михаэль Мауль описывает в книге еще одну картину, которая может быть портретом музыканта в молодости. Данные о существовании портрета, выполненного неизвестным художником XVIII века, появились в 2016 году. Сейчас он принадлежит архиву Баха. Выполненная вручную запись на обратной стороне картины предполагает, что на полотне изображен Бах. "В настоящее время этот портрет исследуют при помощи всевозможных технических средств", - рассказал Михаэль Мауль. По крайней мере глазами молодой человек на этом портрете похож на Баха на картине Хаусмана.

Оба портрета изображают великого композитора?

История жизни Иоганна Себастьяна Баха и история исследований его творчества и биографии остается безграничной не только для Михаэля Мауля, в ней есть еще место открытиям. Михаэль Мауль надеется своей биографией поближе познакомить читателей с Бахом как с композитором и как с личностью, которая, как говорит сам автор, "совмещает в себе музыканта-бога и человека с его "острыми углами", с которым его окружению было далеко непросто".

В конце книги Михаэль Мауль рассказывает следующий анекдот: "Один музыкант после смерти попадает на небеса и ждет не дождется получить наконец ответ на вопрос, какого композитора бог любит больше: Моцарта или Баха. Подойдя поближе к трону господа, музыкант слышит мелодию Моцарта и говорит творцу: "На земле многие думают, что ты предпочитаешь Баха, но сейчас ты слушаешь Моцарта". На что бог, милостиво посмотрев на музыканта, отвечает ему: "Я и есть Бах".

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