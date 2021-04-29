 Колониальное прошлое и классическая музыка: что не так в университетах Европы? | Учеба и работа в Германии | DW | 06.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Колониальное прошлое и классическая музыка: что не так в университетах Европы?

Оксфордский университет решил "деколонизировать музыку". Последует ли его примеру Германия? И кому помешали Бетховен, Бах и Моцарт?

Музыкант

Если вы собираетесь посвятить себя музыке и планируюте начать учебу в немецком вузе, можете не сомневаться, что вам будут полезны знания произведений таких композиторов, как Бах, Моцарт, Бетховен, Штокхаузен. "В своем резюме кандидату не стоит писать, что он - специалист по ударным интструментам африканской музыкальной культуры", - говорит в интервью Deutsche Welle Юлия Герлах (Julia Gerlach) из Берлинской академии искусств (Akademie der Künste in Berlin). Написать, конечно, можно, но это не произведет никакого эффекта на отборочную комиссию.

Что произошло в одном из старейших университетров мира

При этом в Оксфордском университете, похоже, уже осознали, что учебному плану не хватает определенного многообразия. В конце марта британская газета The Sunday Telegraph написала о планах, которые вынашивает руководство Оксфордского университета: включить различные музыкальные направления в программу обучения. Этому предшествовали критические настроения в среде преподавателей и самих студентов, которые заявляли, что в учебной программе - слишком много произведений "белокожих европейских композиторов", творчество которых относится к векам рабовладения. А классическую музыкальную нотацию некоторые профессора назвали "колониальной системой подавления".

Поэтому будущем учебный план должна обогатить музыка неевропейского происхождения и со всего мира. Новый план должен быть представлен уже этим летом - после того, как его утвердят. По информации британских СМИ, эти изменения не повлияют на учебный план в части классической музыки. Студенты будут изучать ее в том же объеме, как раньше.

Разнообразие культур в музыке

"В Германии мы уделяем еще слишком мало внимания теме деколонизации музыки," - говорит DW Кристиан Хеппнер (Christian Höppner), генеральный секретарь Немецкого музыкального совета (Deutscher Musikrat). "Следует расширить фокус, учитывая все разнообразие культур, но я считаю, что призывы сократить влияние предыдущих музыкальных эпох, обосновывая это тем, что речь идет о колониальном наследии, даже не подлежат обсуждению", - заявил он. Таких радикальных мер не требуют и профессиональные музыканты.

Так, британский виолончелист Шеку Каннех-Мейсон не считает классическую музыку колониальной или рассисткой. Каннех-Мейсон был первым темнокожим музыкантом, выигравшим конкурс BBC Young Musician в 2016 году. В 2018 году он играл на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Однако 21-летний музыкант критикует на Youtube государственные школы, где людям с темным цветом кожи и миграционными корнями не доверяют игру на классических музыкальных инструментах. "Лишь у немногих темнокожих есть шанс прикоснуться к классической музыке", - говорит музыкант.

Виолончелист Шеку Каннех-Мейсон

Виолончелист Шеку Каннех-Мейсон

В 2005 году Генеральной конференцией ООН была принята Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, которую подписала и Германия. Немецкий музыкальный совет представляет интересы более 14 миллионов человек, жизнь которых связына с музыкой. Его глава Кристиан Хеппнер принимает активное участие в поддержке детей беженцев, например, из Сирии, обеспечивая им доступ к западным музыкальным традициям, а также предоставляя возможность заниматься музыкой своей культуры. Он уверен, что в разнообразии культур - огромное богатство. И то, что им не пользуются, не отвечает современным представлениям и социально-демографической структуре населения Германии.

Однака Хеппнер знает, насколько сложно убедить музыкальные школы и профильные учреждения проявить интерес к музыке других культур. Десять лет он потратил на то, чтобы добиться включения турецкого саза отдельной категорией в конкурс "Jugend musiziert", после чего последовало и введение изучения игры на багламе в программу немецких учебных заведений.

Музыкальная этнография - наследие или бремя?

Студенты, итересующиеся музыкой из других культур, могут выбрать специальность "музыкальная этнография". В Мангейме есть специализированная академия - Поп-академия в Баден-Вюртемберге, и почти каждая высшая школа музыки предлагает джаз или поп-музыку.

"Как раз такое четкое разграничение между музыкальной этнографией и европейской музыкой и представляет собой подход в духе колониальной политики", - считает эксперт Юлия Герлах, которая занимается разнообразиаем в музыке уже много лет. Многое уже удалось изменить, но музыкальная этнография - по-прежнему взгляд европейца. Как отмечает Герлах, существуют даже требования отказаться от коллекций, которые были собраны в музыкальной этнографии, так как уже сам факт их существования является грабежом.

Осенью 2020 года симпозиум, который организовала Берлинская академия искусств, был посвящен деколонизации современной европейской музыки. Почему и сегодня классическая музыка считается более утонченной, чем, например, индийская? "Все начинается уже с того, что мы воспринимаем музыку композиторов из Индии и Южной Америки не как современную, а как традиционную, народную", - говорит Герлах.

С 6 по 9 мая 2021 года в Берлине пройдет вторая часть симпозиума. На нем эксперты будут искать практические решения. "В этом мероприятии принимают участие много специалистов, и предсказать результат пока сложно. Мы будем обмениваться опытом", - подчекривает Юлия Герлах. На международной сцене уже происходят изменения. Исполнители из других культур хотят выйти из нишевой среды и попасть на большую сцену. Берлинская академия искусств не оставляет без внимания тему колониального наследия. "Были открыты архивы, чтобы посмотреть, какое колониальное наследие есть у нас. Переосмысление происходит на самых разных уровнях", - уверена эксперт.

Смотрите также: 

  • Boney M.

    Поп-экспорт из Германии

    10. Boney M. - Nightflight to Venus

    Альбом Boney M. с композициями "Rasputin" и "Rivers of Babylon" стал самым успешным проектом западногерманского продюсера Фрэнка Фариана. К моменту выпуска диска в 1978 году Boney M. имела устоявшийся состав из четырех членов группы с Карибских островов. Пели только двое: Лиз Митчелл и Марсия Барретт. Мужскую партию исполнил сам Фариан. Boney M. одной из первых групп мирового уровня посетила СССР.

  • Milky Chance

    Поп-экспорт из Германии

    9. Milky Chance - Sadnecessary

    Еще будучи школьниками, вокалист и музыкант Клеменс Ребайн (Clemens Rehbein) и диджей Филипп Дауш (Philipp Dausch) из Касселя в 2012 году выложили свои песни в YouTube. Трек "Stolen Dance" привлек к себе наибольшее внимание. Год спустя они опубликовали дебютный альбом Sadnecessarу, который и сделал всемирно знаменитым этот немецкий поп-фолк-рок-дуэт.

  • Lou Bega

    Поп-экспорт из Германии

    8. Lou Bega - A Little Bit of Mambo

    Поп-музыкальный 1999 год прошел в ритме мамбо: повинен в этом Лу Бега. Музыкант угандийско-итальянского происхождения из Мюнхена добавил к инструментальной композиции кубинца Переса Прадо, сочиненной в 1949 году, свой собственный текст и выпустил "Mambo No. 5" в качестве сингла. На волне успеха римейка дебютный альбом "A Little Bit of Mambo" взлетел на вершину мировых хит-парадов в дюжине стран.

  • Snap!

    Поп-экспорт из Германии

    7. Snap! - World Power

    Группа Snap! была основана в 1989 году во Франкфурте-на-Майне продюсерами техно-музыки Михаэлем Мюнцингом (Michael Münzing) и Лукой Анцилотти (Luca Anzilotti). Вокал на первом альбоме "World Power" принадлежит американскому рэперу Turbo B. и американской певице Пенни Форд. Композиция "The Power", гибрид хип-хопа и хауса, стала одним из крупнейших хитов 1990 года.

  • Donna Summer

    Поп-экспорт из Германии

    6. Donna Summer - I Remember Yesterday

    "Королева диско" приехала в Германию из США в 1968 год. В Мюнхене же началось ее сотрудничество с продюсером и пионером электронной музыки Джорджо Мородером. Мородер сочинял для певицы аккомпанемент на синтезаторах, что в ту пору было новшеством. Альбомы и синглы Донны Саммер изменили звучание популярной танцевальной музыки и много раз покоряли вершины международных хит-парадов.

  • Crazy Frog

    Поп-экспорт из Германии

    5. Crazy Frog - Crazy Hits

    Анимационный персонаж Crazy Frog был создан в Швеции, но глобальную популярность приобрел благодаря продюсерам из Германии. В 2005 году данс-проект Bass Bumpers выпустил ремикс инструментальной композиции "Axel F.", которая была темой фильма 1984 года "Полицейский из Беверли-Хиллз", с безумным лягушонком в видеоклипе. В Великобритании этот ремикс потеснил в чартах с первого места даже Coldplay.

  • Rammstein

    Поп-экспорт из Германии

    4. Rammstein - Liebe ist für alle da

    Шестой альбом "Любовь для всех" (2009) стал самым успешным и скандальным в карьере мастеров эпатажа из Берлина. Видеоклип на песню "Pussy" и трек "Ich tu Dir weh" спровоцировали временные ограничения на распространение диска. Тем не менее, только в Германии было продано свыше 400 тысяч копий альбома. Кроме того, альбом лидировал в чартах в Германии и Финляндии, а в США поднялся на 13 строчку.

  • Scorpions

    Поп-экспорт из Германии

    3. Scorpions - Savage Amusement

    После долгого перерыва хард-рокеры из Ганновера выпустили в 1988 году свой десятый студийный альбом, которому суждено было стать самым успешным в их карьере. 5 миллионов проданных копий, места в первой десятке рейтингов в Швеции и США, 18-я строчка в Великобритании. Диск стал результатом экспериментов с новыми в то время музыкальными стилями и содержал электронный саунд наряду с гитарными рифами.

  • Kraftwerk

    Поп-экспорт из Германии

    2. Kraftwerk - Autobahn

    Старейшая автострада Германии A 555 между Кельном и Бонном вдохновила пионеров электронной музыки на название для своего четвертого альбома. Впервые музыканты из Дюссельдорфа добавили к своим композициям вокал - на немецком языке. Альбом (1974) стал переломным моментом не только для группы, которая завершила эксперименты с краут-роком, но и для музыки в целом, показав возможности синтезаторов.

  • Enigma

    Поп-экспорт из Германии

    1. Enigma - MCMXC a.D.

    Самый успешный немецкий альбом выпустил продюсер и композитор румынского происхождения Мишель Крету - создатель синти-поп-проекта Enigma. В его дебютном альбоме звучат григорианские хоралы, чарующий женский голос, гипнотическая ритмичная музыка. Альбом взлетел на вершины чартов - с 1990 года продано более 30 миллионов копий. Всего в топ-десятку пробивались четыре альбома Enigma.

    Автор: Микко Штюбнер-Ланкуттис, Элла Володина


Контекст

Три слова в немецком, которые скоро выучат все

Учить немецкий - непростая задача. Чтобы делать это было интереснее и веселее, Гёте-Институт и Deutsche Welle выбрали амбассадора немецкого языка. Эти точно зажгут!  

Германия вернет Нигерии Бенинскую бронзу

Эксперты немецких музеев и представители властей ФРГ и Нигерии пришли к соглашению, что возврат предметов искусства, вывезенных из Африки в XIX веке, начнется в 2022 году.  

Геноцид в Африке: как Германию не отпускает ее колониальное прошлое

В начале 20 века войска кайзеровской Германии убили десятки тысяч человек из племен гереро и нама в колонии на юго-западе Африки. Последствия преступления ФРГ ощущает до сих пор.  

Геноцид до Холокоста: забытая история немецкого колониализма

Расистские законы, геноцид, репрессии - колониальное прошлое Германии долгое время не получало должной оценки. Немецкие историки пытаются это изменить.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пять мировых хитов из Германии  

Альпийский горн - символ Швейцарии  

Интеграция через музыку: в Швеции выступает оркестр детей-беженцев  

Реклама