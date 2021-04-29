Колониальное прошлое и классическая музыка: что не так в университетах Европы?

Если вы собираетесь посвятить себя музыке и планируюте начать учебу в немецком вузе, можете не сомневаться, что вам будут полезны знания произведений таких композиторов, как Бах, Моцарт, Бетховен, Штокхаузен. "В своем резюме кандидату не стоит писать, что он - специалист по ударным интструментам африканской музыкальной культуры", - говорит в интервью Deutsche Welle Юлия Герлах (Julia Gerlach) из Берлинской академии искусств (Akademie der Künste in Berlin). Написать, конечно, можно, но это не произведет никакого эффекта на отборочную комиссию.

Что произошло в одном из старейших университетров мира

При этом в Оксфордском университете, похоже, уже осознали, что учебному плану не хватает определенного многообразия. В конце марта британская газета The Sunday Telegraph написала о планах, которые вынашивает руководство Оксфордского университета: включить различные музыкальные направления в программу обучения. Этому предшествовали критические настроения в среде преподавателей и самих студентов, которые заявляли, что в учебной программе - слишком много произведений "белокожих европейских композиторов", творчество которых относится к векам рабовладения. А классическую музыкальную нотацию некоторые профессора назвали "колониальной системой подавления".

Поэтому будущем учебный план должна обогатить музыка неевропейского происхождения и со всего мира. Новый план должен быть представлен уже этим летом - после того, как его утвердят. По информации британских СМИ, эти изменения не повлияют на учебный план в части классической музыки. Студенты будут изучать ее в том же объеме, как раньше.

Разнообразие культур в музыке

"В Германии мы уделяем еще слишком мало внимания теме деколонизации музыки," - говорит DW Кристиан Хеппнер (Christian Höppner), генеральный секретарь Немецкого музыкального совета (Deutscher Musikrat). "Следует расширить фокус, учитывая все разнообразие культур, но я считаю, что призывы сократить влияние предыдущих музыкальных эпох, обосновывая это тем, что речь идет о колониальном наследии, даже не подлежат обсуждению", - заявил он. Таких радикальных мер не требуют и профессиональные музыканты.

Так, британский виолончелист Шеку Каннех-Мейсон не считает классическую музыку колониальной или рассисткой. Каннех-Мейсон был первым темнокожим музыкантом, выигравшим конкурс BBC Young Musician в 2016 году. В 2018 году он играл на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Однако 21-летний музыкант критикует на Youtube государственные школы, где людям с темным цветом кожи и миграционными корнями не доверяют игру на классических музыкальных инструментах. "Лишь у немногих темнокожих есть шанс прикоснуться к классической музыке", - говорит музыкант.

Виолончелист Шеку Каннех-Мейсон

В 2005 году Генеральной конференцией ООН была принята Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, которую подписала и Германия. Немецкий музыкальный совет представляет интересы более 14 миллионов человек, жизнь которых связына с музыкой. Его глава Кристиан Хеппнер принимает активное участие в поддержке детей беженцев, например, из Сирии, обеспечивая им доступ к западным музыкальным традициям, а также предоставляя возможность заниматься музыкой своей культуры. Он уверен, что в разнообразии культур - огромное богатство. И то, что им не пользуются, не отвечает современным представлениям и социально-демографической структуре населения Германии.

Однака Хеппнер знает, насколько сложно убедить музыкальные школы и профильные учреждения проявить интерес к музыке других культур. Десять лет он потратил на то, чтобы добиться включения турецкого саза отдельной категорией в конкурс "Jugend musiziert", после чего последовало и введение изучения игры на багламе в программу немецких учебных заведений.

Музыкальная этнография - наследие или бремя?

Студенты, итересующиеся музыкой из других культур, могут выбрать специальность "музыкальная этнография". В Мангейме есть специализированная академия - Поп-академия в Баден-Вюртемберге, и почти каждая высшая школа музыки предлагает джаз или поп-музыку.

"Как раз такое четкое разграничение между музыкальной этнографией и европейской музыкой и представляет собой подход в духе колониальной политики", - считает эксперт Юлия Герлах, которая занимается разнообразиаем в музыке уже много лет. Многое уже удалось изменить, но музыкальная этнография - по-прежнему взгляд европейца. Как отмечает Герлах, существуют даже требования отказаться от коллекций, которые были собраны в музыкальной этнографии, так как уже сам факт их существования является грабежом.

Осенью 2020 года симпозиум, который организовала Берлинская академия искусств, был посвящен деколонизации современной европейской музыки. Почему и сегодня классическая музыка считается более утонченной, чем, например, индийская? "Все начинается уже с того, что мы воспринимаем музыку композиторов из Индии и Южной Америки не как современную, а как традиционную, народную", - говорит Герлах.

С 6 по 9 мая 2021 года в Берлине пройдет вторая часть симпозиума. На нем эксперты будут искать практические решения. "В этом мероприятии принимают участие много специалистов, и предсказать результат пока сложно. Мы будем обмениваться опытом", - подчекривает Юлия Герлах. На международной сцене уже происходят изменения. Исполнители из других культур хотят выйти из нишевой среды и попасть на большую сцену. Берлинская академия искусств не оставляет без внимания тему колониального наследия. "Были открыты архивы, чтобы посмотреть, какое колониальное наследие есть у нас. Переосмысление происходит на самых разных уровнях", - уверена эксперт.

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