 Германия вернет Нигерии Бенинскую бронзу | Новости из Германии о Германии | DW | 30.04.2021

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Германия

Германия вернет Нигерии Бенинскую бронзу

Эксперты немецких музеев и представители властей ФРГ и Нигерии пришли к соглашению, что возврат предметов искусства, вывезенных из Африки в XIX веке, начнется в 2022 году.

Бенинская бронза на выставке в Лейпциге

Бенинская бронза на выставке в Лейпциге (фото из архива)

Музеи Германии пришли к соглашению с представителями Нигерии и властями страны о начале возврата в 2022 году этому африканскому государству так называемой Бенинской бронзы - исторических артефактов, вывезенных из Африки в конце XIX века британцами. Об этом стало известно в четверг, 29 апреля.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heikо Maas), достигнутая договоренность о реституции стала "поворотным пунктом в нашем подходе к истории колониализма". В свою очередь, уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) заявила, что "мы хотим в любом случае возвратить культурное достояние, находящееся в немецких музеях", а также договориться с правительством Нигерии о возможных условиях демонстрации объектов Бенинской бронзы в Германии.

Бенинская бронза

Бенинская бронза на выставке в Гамбурге

Бенинская бронза в Гамбурге

К Бенинской бронзе относят тысячи предметов искусства, созданных около XVI века и украшавших королевский дворец в Бенинском царстве, значительная часть которого располагалась на территории современной Нигерии. В 1897 году они были вывезены из Африки, а несколько сотен объектов оказались затем в Германии. К примеру, Этнологический музей в Берлине имеет в своей коллекции около 440 предметов.

Бывшие колонии Германии требуют возмещения ущерба

Некоторые африканские государства требуют от Берлина извинений и репараций за преступления, совершенные в тот исторический период, когда Германия владела колониями в Африке. Намибия ведет переговоры с немецким правительством о выплате компенсаций за геноцид племен гереро и нама. Танзания обвиняет Германию в подавлении восстания Маджи-Маджи и требует компенсаций. Компенсацию от Берлина за колониальные преступления в начале ХХ века решила потребовать и Республика Бурунди.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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