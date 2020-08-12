 Намибия отвергла предложенную Германией компенсацию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2020

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Мир

Намибия отвергла предложенную Германией компенсацию

Федеральное правительство в Берлине предложило выплатить Намибии 10 миллионов евро для "залечивания ран" колониального прошлого. Президент Намибии хочет продолжить переговоры.

Картина Рихарда Кнётеля (1857-1914) - кайзеровские войска участвуют в подавлении восстания племени гереро

Картина Рихарда Кнётеля (1857-1914) - кайзеровские войска участвуют в подавлении восстания племени гереро

Правительство Германии предложило выплатить Намибии 10 миллионов евро компенсации на переговорах по проработке колониального прошлого. Президент Намибии Хаге Гейнгоб назвал предложение Берлина по-прежнему "неприемлемым", о чем в среду, 12 августа, сообщила газета The Namibian со ссылкой на советника президента Альфредо Хенгари.

По словам Хенгари, правительство Германии согласилось принести намибийскому правительству, народу и затронутым общинам свои "безусловные извинения". Однако Германия отказывается использовать при этом термин "репарации" и хотела бы говорить о "залечивании ран" колониального прошлого. Делегация Намибии на переговорах считает это недостаточным.

Сам Гейнгоб написал в Twitter, что считает необходимым продолжит переговоры. "Мы сохраняем последовательность в выполнении этой ключевой миссии", - подчеркнул президент Намибии.

Подавление восстаний в немецкой колонии

Германская империя владела нынешней Намибией как колонией под названием Колония Юго-Западная Африка в период с 1884 по 1915 годы. Немецкие колониальные войска жестоко подавили два восстания местных племен, начавшихся в 1904 году. Во время восстания племени гереро были убиты 65 тысяч человек - все племя насчитывало около 80 тысяч. Во время восстания племени нама были убиты 10 тысяч человек - все племя насчитывало около 20 тысяч. Представители этих групп населения Намибии требовали от Германии извинений и финансовых компенсаций. ФРГ признала случившиеся убийства геноцидом.

29 августа 2018 года хранившиеся в немецких музеях останки жертв геноцида были официально переданы в Берлине представителям Намибии.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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