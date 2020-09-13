Геноцид в Африке: бывшие колонии Германии требуют возмещения ущерба

В начале ХХ века кайзеровская Германия проводила агрессивную колониальную политику в Африке. Теперь Намибия, Танзания и Бурунди требуют извинений и репараций за преступления, совершенные немцами.
Намибия долгое время требует от Германии возмещения ущерба за колониальные преступления. Фото из архива, 2011 год
Отголоски колониального прошлого настигли современную Германию: Намибия ведет переговоры с немецким правительством о выплате компенсаций за геноцид племен гереро и нама. Компенсаций хочет и Танзания, обвиняющая Германию в подавлении восстания Маджи-Маджи. А не так давно о намерении потребовать репараций в связи с "агрессией" со стороны немецких и бельгийских колониальных властей заявило и правительство Бурунди.
"Похоже, что федеральное правительство удивлено этими требованиями, хотя уже давно было ясно, что эту тему нельзя замалчивать", - говорит Юрген Циммерер (Jürgen Zimmerer), профессор истории Африки в университете Гамбурга. С одной стороны, Германия установила для себя высокие моральные стандарты, в соответствии с которыми она переосмысливает собственную историю. С другой стороны, страна бездействует, если речь заходит о совершенных в прошлом преступлениях в африканских колониях, говорит ученый.
С 1885 по 1919 год Германия была третьей по величине европейской колониальной державой в Африке, уступая лишь Соединенному Королевству и Франции. Германская империя владела колониями в Германской Юго-Западной Африке (сегодняшняя Намибия), Германской Восточной Африке (сегодняшние Бурунди, Руанда и Танзания без острова Занзибар), а также территориями сегодняшних Того, Ганы и Камеруна. Империя просуществовала чуть более трех десятилетий: после проигранной Первой мировой войны колонии Германии были разделены между союзниками согласно Версальскому мирному договору.
"Хотя это был и короткий период, но немецкая колониальная политика была очень радикальной, - рассказывает историк Циммерер. - Колонии фактически завоевывались, потому что германская колонизация практически повсюду встречала колоссальное сопротивление местного населения, которое жестоко подавлялось немецкими кайзеровскими войсками". Самыми кровавыми были восстание Маджи-Маджи в Восточной Африке в 1905-1907 годах, в результате которого, по оценкам историков, погибло до 300 тыс. человек, и восстание коренного населения гереро и нама на юго-западе Африки в 1904-1908 годах, жертвами которого стали 80 тыс. человек. В 1985 году в докладе ООН подавление этого восстания было названо актом геноцида, а в 2004 году геноцид в Намибии признала и Германия.
Правительство Намибии давно требует от Германии принести официальные извинения за колониальные преступления, совершенные немецкими кайзеровскими войсками в начале XX века, и возмещения ущерба. Переговоры об этом ведутся уже более пяти лет. Основным предметом разногласий является форма репараций за подавление восстания племен гереро и нама. Представители этих этнических групп требуют от правительства ФРГ не только извинений, но и финансовой компенсации.
Представители правительств Германии и Намибии на церемонии передачи человеческих останков. Фото из архива, 2018 год
Специальный представитель федерального правительства по вопросам диалога с Намибией Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz) поясняет в интервью DW: "Германия хотела бы принять на себя политическую и моральную ответственность за преступления, совершенные в 1904-1908 годах". Но федеральное правительство считает, что этот вопрос лежит не в юридической плоскости, объясняет далее Поленц. "Об этом также неоднократно заявляли суды, в которые обращались представители племен гереро и нама. Данный вопрос - политический и моральный, поэтому в текстах наших заявлений мы используем соответствующие термины, отражающие это, а не понятия, которые можно трактовать в юридическом смысле", - подчеркивает Поленц. По его словам, Германия хотела бы принести извинения за эти преступления "лучше сегодня, чем завтра".
Компенсацию от Берлина за колониальные преступления в начале ХХ века решила потребовать и Республика Бурунди. Группа экспертов, назначенных сенатом страны, готовится опубликовать соответствующий доклад. По некоторым данным, сумма финансовой компенсации от бывших колониальных держав, Германии и Бельгии, может составить около 36 млрд евро.
Историк из Бурунди Алоис Батунгванайо, профессор Лозаннского университета и член бурундийской экспертной комиссии, считает справедливым требование Бурунди выплатить стране компенсацию за "жестокую немецкую агрессию против бурундийского населения". Германия колонизировала Бурунди, подавляя восстания местного населения с помощью кайзеровских войск, говорит он. Спустя 100 лет речь, по словам Батунгванайо, прежде всего, идет о том, чтобы "Германия согласилась с необходимостью всесторонне изучить последствия ее колониальной политики и решить, что обеим сторонам делать с этим в дальнейшем".
Давление на правительство Германии усиливает и Танзания, пытающаяся заставить Берлин взять на себя ответственность за преступления, совершенные в колониальный период в Восточной Африке. Посол Танзании в Берлине Абдалла Посси в начале 2020 года призвал немецкие власти провести переговоры о репарациях за военные преступления против коренного населения в период немецкого колониализма в Германской Восточной Африке, в частности за массовые убийства во время восстания Маджи-Маджи.
Директора Танзанийского национального музея в Дар-эс-Саламе Ахиллеса Буфуре беспокоит еще один аспект - возвращение множества предметов искусства и культурных ценностей, незаконно присвоенных и вывезенных из страны. "Хорошим сигналом стало бы, к примеру, возвращение скелета большого динозавра, выставленного в музее естествознания в Берлине", - говорит Буфуре в беседе с DW.
Правительство Танзании намерено потребовать от Германии вернуть бесчисленное количество объектов культуры и человеческих останков, находящихся в немецких музеях. Во время немецкого колониального господства с территории современной Танзании было вывезено очень много черепов и костей. Многие из них принадлежали жертвам восстания Маджи-Маджи.
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