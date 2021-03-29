Немцы занимаются этим не реже одного раза в неделю

За время пандемии немцы стали меньше петь - в два раза! А вот музицировать - больше. Первое репрезентативное исследование о любви немцев к музыке или, если быть точнее, о традициях любительского музицирования только что получило широкую огласку. Музыкальный информационный центр провел такое исследование впервые, и пандемия не играла в нем ключевую роль.

Главный вывод исследования - без музицирования трудно себе представить досуг немцев. Каждый второй ребенок играет на музыкальном инструменте или поет. Чем старше жители Германии, тем реже звучит в их домах музыка. Всего такое хобби разделяют 14,3 миллиона человек.

Гитара - самый любимый музыкальный инструмент у немцев старше 16 лет

Женский голос - главный голос

Один из любопытных выводов исследования: пение - епархия женщин. Каждая вторая из общего числа любителей музыки предпочитает его музыкальному инструменту. Поют немки в церковных хорах, объединениях и просто дома - одни или на встречах с друзьями. Поющих мужчин в Германии значительно меньше: примерно четверть от общего числа любителей музыки. Причем совсем не важно, где они проживают: в городе или деревне. Любовь к музыке у немцев как городская, так и провинциальная.

Если и говорить о географических нюансах, то только следующее: на юге музицируют больше, чем на севере, на западе - больше, чем на востоке. А главное - немцы занимаются музыкой регулярно, не меньше одного раза в неделю.

Музыка детства

Любовь к занятиям музыкой сохраняется тем дольше, чем раньше ей начинают заниматься. Если знакомство с музыкальным инструментом происходит еще в детстве, то вероятность того, что и во взрослой жизни человек не забросит его и продолжит интенсивно играть гораздо больше, чем если это хобби было приобретено уже в более зрелые годы.

Тревожную тенденцию авторы исследования усмотрели в том, что социальное положение семьи играет роль: чем меньше достаток семьи, тем реже дети сталкиваются с музицированием. Абсолютное большинство немецкий детей играют на одном из музыкальных инструментов - 96 процентов. Меньше трети поет. Первое знакомство с музыкой происходит в музыкальных школах - как городских, так и частных. Около трети всех детей занимаются музыкой в этих учреждениях. Еще треть берет частные уроки.

Самый любимый музыкальный инструмент

У детей и подростков (в возрасте до 16 лет) наибольшей популярностью пользуется пианино. На втором месте - блокфлейта. На третьем - гитара. А вот в группе постарше фортепиано уступает пальму первенства гитаре. В возрасте от 16 и старше каждый третий, занимающийся музицированием, играет как раз на гитаре.

Каждый второй ребенок в Германии играет на музыкальном инструменте

Флейты в фаворитах в группе постарше больше нет. На втором месте - пианино, за ним - цифровое фортепиано и другие электронные музыкальные инструменты. К редким музыкальным инструментам, которые не пользуются большой любовью немцев, играющих дома, можно отнести струнно-смычковые инструменты, а также кларнет.

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