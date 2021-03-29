Немцы занимаются этим не реже одного раза в неделю

За время пандемии немцы стали меньше петь - в два раза! А вот музицировать - больше. Первое репрезентативное исследование о любви немцев к музыке или, если быть точнее, о традициях любительского музицирования только что получило широкую огласку. Музыкальный информационный центр провел такое исследование впервые, и пандемия не играла в нем ключевую роль.
Главный вывод исследования - без музицирования трудно себе представить досуг немцев. Каждый второй ребенок играет на музыкальном инструменте или поет. Чем старше жители Германии, тем реже звучит в их домах музыка. Всего такое хобби разделяют 14,3 миллиона человек.
Гитара - самый любимый музыкальный инструмент у немцев старше 16 лет
Женский голос - главный голос
Один из любопытных выводов исследования: пение - епархия женщин. Каждая вторая из общего числа любителей музыки предпочитает его музыкальному инструменту. Поют немки в церковных хорах, объединениях и просто дома - одни или на встречах с друзьями. Поющих мужчин в Германии значительно меньше: примерно четверть от общего числа любителей музыки. Причем совсем не важно, где они проживают: в городе или деревне. Любовь к музыке у немцев как городская, так и провинциальная.
Если и говорить о географических нюансах, то только следующее: на юге музицируют больше, чем на севере, на западе - больше, чем на востоке. А главное - немцы занимаются музыкой регулярно, не меньше одного раза в неделю.
Музыка детства
Любовь к занятиям музыкой сохраняется тем дольше, чем раньше ей начинают заниматься. Если знакомство с музыкальным инструментом происходит еще в детстве, то вероятность того, что и во взрослой жизни человек не забросит его и продолжит интенсивно играть гораздо больше, чем если это хобби было приобретено уже в более зрелые годы.
Тревожную тенденцию авторы исследования усмотрели в том, что социальное положение семьи играет роль: чем меньше достаток семьи, тем реже дети сталкиваются с музицированием. Абсолютное большинство немецкий детей играют на одном из музыкальных инструментов - 96 процентов. Меньше трети поет. Первое знакомство с музыкой происходит в музыкальных школах - как городских, так и частных. Около трети всех детей занимаются музыкой в этих учреждениях. Еще треть берет частные уроки.
Самый любимый музыкальный инструмент
У детей и подростков (в возрасте до 16 лет) наибольшей популярностью пользуется пианино. На втором месте - блокфлейта. На третьем - гитара. А вот в группе постарше фортепиано уступает пальму первенства гитаре. В возрасте от 16 и старше каждый третий, занимающийся музицированием, играет как раз на гитаре.
Каждый второй ребенок в Германии играет на музыкальном инструменте
Флейты в фаворитах в группе постарше больше нет. На втором месте - пианино, за ним - цифровое фортепиано и другие электронные музыкальные инструменты. К редким музыкальным инструментам, которые не пользуются большой любовью немцев, играющих дома, можно отнести струнно-смычковые инструменты, а также кларнет.
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Альпийский рог
У альпийского рога (или горна) "родственники" есть по всему миру: гигантские трубы длиной от двух с половиной до семи и более метров можно встретить в Тибете, Пиренеях, Карпатах. В зависимости от ландшафта, звук альпийского рога может быть слышен на расстоянии 5 - 10 километров.
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Играем носом!
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Цитра
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Бандонеон
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Изобретателем этого инструмента считается венский мастер Иоганн Шерцер. "Двойная" акустическая гитара сделана на радость звездам рок-музыки!
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Лютня
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Стеклянная гармоника
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Ханг - инструмент новой эры
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Автор: Инга Ваннер