Почему в Германии женщинам трудно играть с мужчинами

В Германии на десять мужчин приходится четыре женщины... Вот такая статистика к 8 марта. Немецкие оркестры - не самое простое место, где женщины могут сделать карьеру.
Женщинам сложнее продвигаться по карьерной лестнице, чем мужчинам. Они меньше зарабатывают и реже занимают руководящие посты. Исследований, подтверждающих это, в последние годы в Германии публиковалось довольно много. Однако большинство из них посвящалось женщинам в бизнесе. А как складывается карьера женщин, получивших музыкальное образование?
Исследование на эту тему в Германии провели впервые. Увы, его результаты лишь подтвердили уже имеющиеся данные по другим сферам. Женщина в оркестре - далеко не всегда "первая скрипка". Таков результат исследования, опубликованного Музыкальным информационным центром. В немецких оркестрах, которые получают финансирование из общественных средств (всего таких коллективов в Германии - 129), на десять мужчин приходится четыре женщины.
Однако это еще не самая плохая новость. Гораздо печальнее другой вывод экспертов: оказывается, чем известнее оркестр, тем меньше в нем дол женщин. И чем выше позиция музыканта в коллективе, тем реже ее занимает женщина. Как подчеркнул Штефан Шульмайстрат (Stephan Schulmeistrat), руководитель Центра, это первое исследование, которое позволяет делать общие выводы о ситуации в немецких музыкальных коллективах.
Если говорить об обычных оркестрантах, то тут доли мужчин и женщин практически равны. А когда речь заходит о концертмейстерах и иных “престижных” позициях в симфонических оркестрах, женщины оказываются в меньшинстве: чуть больше 28 процентов музыкантов-женщин играют роль "первой скрипки". В самых известных коллективах эта доля еще меньше и не дотягивает и до четверти: 22 процента. Однако есть и положительные изменения. Чем моложе возраст оркестрантов, тем лучше сбалансирован коллектив: в возрасте до 45 лет женщины и мужчины в немецких оркестрах представлены на равных.
"Будущее - за женщинами", - уверен глава Немецкого объединения оркестров Геральд Мертенс (Gerald Mertens). Уже сейчас женщины доминирует в возрастной группе от 35 до 45 лет. Однако на руководящих позициях изменения происходят медленными темпами. И одна из главных проблем, которая требует решения, - как совместить семью и карьеру. Немецкие оркестры должны стать более гибкими в своей семейной политике и предоставлять возможности для карьерного роста вне зависимости от семейного положения музыканта.
Женщина-дирижер? Да! Одна из самых ярких современных звезд за дирижерским пультом - 59-летняя австралийка Симона Янг. "Дни стариков с палочками сочтены. Времена самодержцев с седой гривой волос, в вечно плохом настроении, которые всех критикуют и всегда брюзжат, закончились", - уверена маэстра. Уже когда она начинала свою карьеру в Австралии, то, что она - женщина, не имело значения. Но вот когда она приехала работать в Германию, ее гендерные признаки почему-то вдруг стали превалировать над умениями, что дико раздражало и удивляло, потому что Янг была уверена: Германия - передовая страна.
Ее повсюду представляли как "первую". Но для нее это не было комплиментом: она постоянно чувствовала себя "будто первой в мире говорящей собакой". Симона Янг дирижирует в ведущих оперных театрах мира, в свое время она стала первой женщиной - главным дирижером Венской оперы, в 2003 году заняла пост главного дирижера Гамбургской государственной оперы и Гамбургского филармонического оркестра. В качестве приглашенного дирижера работала с филармоническими оркестрами Берлина, Вены, Нью-Йорка и т.д.
В 2021 году, если все пойдет хорошо, вновь состоится Байройтский фестиваль - тот самый, где собираются все любители музыки Вагнера (Richard Wagner). И дирижировать там будет украинка Оксана Лынив - первая женщина-главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в австрийском Граце, входящая в тройку лучших дирижерок современности.
"Дебют на фестивале 2021 года - огромная честь для меня и, так или иначе, вершина моей дирижерской карьеры. Но тот факт, что я стану первой женщиной за дирижерским пультом в этом магическом месте - нечто совершенно особенное. Рихард Вагнер наделял женщин в своих операх центральными, почти всегда трагическими, но в то же время сюжетообразующими ролями. Его героини, можно сказать, экстремально эмансипированы. Поэтому я думаю, что Вагнер был бы горд, узнав, что сегодня, почти 140 лет спустя после его смерти, именно женщина пробуждает к жизни его дивную музыку", - заявила Оксана Лынив в интервью DW.
Родившаяся в 1986 году немка Йоана Мальвиц (Joana Mallwitz. На главной фотографии) стала главным дирижером в Эрфурте, когда ей было 27 лет. Никогда еще до нее женщины не руководили музыкальными коллективами в Европе в столь юном возрасте. Сейчас она возглавляет оркестр в Нюрнберге, а в 2020 году ей доверили подготовку целой серии оперных постановок на Зальцбургском фестивале.
Но, пожалуй, о том, что женщины укрепились на ведущих позициях, можно будет сказать только тогда, когда к сообщениям о каждом подобном успехе мы перестанем добавлять фразы из серии "женщина впервые возглавила" или "первая женщина за пультом такого-то оркестра".
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