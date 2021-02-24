59 причин полюбить Баха

Баховский архив, расположенный в Лейпциге, приобрел уникальный экземпляр полного собрания сочинений (а это - 59 томов!) Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach). Когда-то оно принадлежало Густаву Малеру (Gustav Mahler), и на страницах есть его пометки. Эти рукописные замечания представляют большую ценность как для исследователей творчества Баха, так и для любителей Малера. До сих пор о наличии этого собрания было практически никому не известно. Теперь оно стало достоянием общественности.

Густав Малер, умерший 110 лет назад, не только оставил заметки, но и вложил в один из томов пять страниц своей интерпретации баховского гавота из оркестровой сюиты №3. Свою аранжировку двух сюит Баха Малер-дирижер впервые представил публике в Нью-Йорке в 1909 году: взяв вторую и третью оркестровые сюиты, он объединил их в самостоятельное симфоническое произведение.

Сочинения Баха с пометками Малера

Кстати, Баховский архив (нем. Bach-Archiv Leipzig) - это центральный исследовательский и документационный центр, посвященный жизни и творчеству композитора и его семьи. Иоганн Себастьян Бах был кантором лейпцигской церкви Св. Фомы с 1723 года и до своей смерти в 1750 году.

Музыку Баха забыли на 100 лет

Оркестровые произведения Баха были надолго забыты после его смерти. Тон в мире музыки тогда задавали сыновья Баха, а также великие Гайдн (Franz Joseph Haydn), Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) и Бетховен (Ludwig van Beethoven). Интерес к музыке Баха снова возник 100 лет спустя. В 1829 году Феликс Мендельсон Бартольди (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy) впервые исполнил знаменитые "Страсти по Матфею" Баха. Именно Мендельсон снова сделал оркестровые сюиты Баха известными. Первое полное собрание сочинений Баха начал публиковать в 1851 году лейпцигский издательский дом Breitkopf & Härtel.

Уникальное собрание сочинений Баха

Собрание сочинений, ныне приобретенное Баховским архивом, на протяжении многих лет оставалось в собственности семьи Малеров. Внучка Густава Малера продала его в 1992 году на аукционе "Сотбис", и досталось собрание сэру Ральфу Кону (Ralph Kohn) - уроженцу Лейпцига еврейского происхождения, оказавшемуся после прихода к власти нацистов за рубежом, меценату, очень много сделавшему для популяризации музыки Баха. По словам Кона, музыка Баха примирила его, изгнанного еврея, с родиной.

Ральф Кон умер в 2016 году, и сейчас Баховскому архиву удалось купить 59-томное собрание сочинений у наследников Кона за 120 тыс. евро - при финансовой поддержке различных культурных фондов и многочисленных частных спонсоров.

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